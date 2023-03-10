https://ria.ru/20230310/kitay-1857033818.html
Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с переизбранием председателем Китая
Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с переизбранием председателем Китая - РИА Новости, 10.03.2023
Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с переизбранием председателем Китая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с единогласным переизбранием председателем КНР, заявив, что это подтверждение его заслуг в... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T15:10
2023-03-10T15:10
2023-03-10T15:28
в мире
китай
си цзиньпин
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минск
александр лукашенко
всекитайское собрание народных представителей
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МИНСК, 10 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с единогласным переизбранием председателем КНР, заявив, что это подтверждение его заслуг в повышении роли Китая в мире.Депутаты Всекитайского собрания народных представителей в пятницу единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий пятилетний срок."Президент Беларуси Александр Лукашенко от лица белорусского народа и от себя лично поздравил Си Цзиньпина с единогласным избранием на должность председателя Китайской Народной Республики и председателя Центрального военного совета Китайской Народной Республики", - передает в пятницу белорусское госагентство Sputnik Беларусь.В поздравлении Лукашенко выразил уверенность, что эффективным руководством Си Цзиньпина "в русле решений ХХ съезда Коммунистической партии Китая страна достигнет "второй цели столетия" - великого возрождения китайской нации и построения модернизированного социалистического государства"."Сегодняшнее историческое событие является еще одним ярким подтверждением абсолютного доверия китайского народа и Ваших колоссальных заслуг во всестороннем развитии Китая в новую эпоху и повышении его роли на международной арене", - заявил белорусский президент.Лукашенко поблагодарил Си Цзиньпина за личное внимание, которое он уделяет укреплению стратегического партнерства с Белоруссией. "Мы искренне ценим дружбу с Великим Китаем. Подтверждаю готовность прилагать максимум усилий для развития всего комплекса отношений Минска и Пекина", - подчеркнул глава белорусского государства.Он также пригласил Си Цзиньпина посетить Белоруссию. "Дорогой друг, приглашаю Вас посетить в удобное время Беларусь, где Вы вновь сможете ощутить теплое гостеприимство и радушие нашего народа. Примите пожелания крепкого здоровья и дальнейших успехов в Вашей ответственной деятельности, а также заверения в моем самом высоком уважении", - приводит агентство поздравление.
https://ria.ru/20230310/kitay-1856923112.html
https://ria.ru/20230310/si-1855401784.html
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в мире, китай, си цзиньпин, белоруссия, минск, александр лукашенко, всекитайское собрание народных представителей
В мире, Китай, Си Цзиньпин, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, Всекитайское собрание народных представителей
Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с переизбранием председателем Китая
Sputnik Беларусь: Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с переизбранием председателем Китая
МИНСК, 10 мар – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил
Си Цзиньпина с единогласным переизбранием председателем КНР, заявив, что это подтверждение его заслуг в повышении роли Китая в мире.
Депутаты Всекитайского собрания народных представителей
в пятницу единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий пятилетний срок.
Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием председателем КНР
"Президент Беларуси Александр Лукашенко от лица белорусского народа и от себя лично поздравил Си Цзиньпина с единогласным избранием на должность председателя Китайской Народной Республики и председателя Центрального военного совета Китайской Народной Республики", - передает в пятницу белорусское госагентство Sputnik Беларусь.
В поздравлении Лукашенко выразил уверенность, что эффективным руководством Си Цзиньпина "в русле решений ХХ съезда Коммунистической партии Китая страна достигнет "второй цели столетия" - великого возрождения китайской нации и построения модернизированного социалистического государства".
"Сегодняшнее историческое событие является еще одним ярким подтверждением абсолютного доверия китайского народа и Ваших колоссальных заслуг во всестороннем развитии Китая в новую эпоху и повышении его роли на международной арене", - заявил белорусский президент.
Лукашенко поблагодарил Си Цзиньпина за личное внимание, которое он уделяет укреплению стратегического партнерства с Белоруссией. "Мы искренне ценим дружбу с Великим Китаем. Подтверждаю готовность прилагать максимум усилий для развития всего комплекса отношений Минска
и Пекина", - подчеркнул глава белорусского государства.
Он также пригласил Си Цзиньпина посетить Белоруссию. "Дорогой друг, приглашаю Вас посетить в удобное время Беларусь, где Вы вновь сможете ощутить теплое гостеприимство и радушие нашего народа. Примите пожелания крепкого здоровья и дальнейших успехов в Вашей ответственной деятельности, а также заверения в моем самом высоком уважении", - приводит агентство поздравление.