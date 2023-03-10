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Новое высшее руководство Китая принесло присягу на верность конституции - РИА Новости, 10.03.2023
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06:48 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/kitay-1856906059.html
Новое высшее руководство Китая принесло присягу на верность конституции
Новое высшее руководство Китая принесло присягу на верность конституции - РИА Новости, 10.03.2023
Новое высшее руководство Китая принесло присягу на верность конституции
Избранное в пятницу высшее руководство КНР принесло присягу на верность конституции, трансляцию церемонии вело Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T06:48
2023-03-10T06:48
китай
си цзиньпин
хань чжэн
всекитайское собрание народных представителей
в мире
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ПЕКИН, 10 мар - РИА Новости. Избранное в пятницу высшее руководство КНР принесло присягу на верность конституции, трансляцию церемонии вело Центральное телевидение Китая. Голосование по кандидатурам председателя, вице-председателя и председателя Центрального военного совета КНР прошло в пятницу утром на третьем пленарном заседании первой сессии ВСНП 14-го созыва. Пост государственного и военного руководителя КНР по итогам голосования занял генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин. Бывший секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи избран председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей - китайского парламента. Первый заместитель премьера Госсовета КНР Хань Чжэн избран на пост заместителя председателя КНР. "Клянусь: быть верным Конституции КНР, защищать авторитет Конституции, исполнять установленные законом обязанности, быть верным Родине и народу, честно исполнять свой долг, бескорыстно служить обществу", - присягнули по очереди новоизбранные руководители. Они также пообещали принимать контроль со стороны народа и упорно трудиться, чтобы построить процветающую, сильную, демократическую, цивилизованную, гармоничную и красивую социалистическую современную державу.
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китай, си цзиньпин, хань чжэн, всекитайское собрание народных представителей, в мире
Китай, Си Цзиньпин, Хань Чжэн, Всекитайское собрание народных представителей, В мире
Новое высшее руководство Китая принесло присягу на верность конституции

Избранное высшее руководство КНР принесло присягу на верность конституции

© NOEL CELISВсекитайское собрание народных представителей
Всекитайское собрание народных представителей
© NOEL CELIS
Всекитайское собрание народных представителей. Архивное фото
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ПЕКИН, 10 мар - РИА Новости. Избранное в пятницу высшее руководство КНР принесло присягу на верность конституции, трансляцию церемонии вело Центральное телевидение Китая.
Голосование по кандидатурам председателя, вице-председателя и председателя Центрального военного совета КНР прошло в пятницу утром на третьем пленарном заседании первой сессии ВСНП 14-го созыва. Пост государственного и военного руководителя КНР по итогам голосования занял генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин. Бывший секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи избран председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей - китайского парламента. Первый заместитель премьера Госсовета КНР Хань Чжэн избран на пост заместителя председателя КНР.
"Клянусь: быть верным Конституции КНР, защищать авторитет Конституции, исполнять установленные законом обязанности, быть верным Родине и народу, честно исполнять свой долг, бескорыстно служить обществу", - присягнули по очереди новоизбранные руководители.
Они также пообещали принимать контроль со стороны народа и упорно трудиться, чтобы построить процветающую, сильную, демократическую, цивилизованную, гармоничную и красивую социалистическую современную державу.
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