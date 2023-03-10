https://ria.ru/20230310/kitay-1856906059.html

Новое высшее руководство Китая принесло присягу на верность конституции

Новое высшее руководство Китая принесло присягу на верность конституции - РИА Новости, 10.03.2023

Новое высшее руководство Китая принесло присягу на верность конституции

Избранное в пятницу высшее руководство КНР принесло присягу на верность конституции, трансляцию церемонии вело Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T06:48

2023-03-10T06:48

2023-03-10T06:48

китай

си цзиньпин

хань чжэн

всекитайское собрание народных представителей

в мире

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ПЕКИН, 10 мар - РИА Новости. Избранное в пятницу высшее руководство КНР принесло присягу на верность конституции, трансляцию церемонии вело Центральное телевидение Китая. Голосование по кандидатурам председателя, вице-председателя и председателя Центрального военного совета КНР прошло в пятницу утром на третьем пленарном заседании первой сессии ВСНП 14-го созыва. Пост государственного и военного руководителя КНР по итогам голосования занял генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин. Бывший секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи избран председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей - китайского парламента. Первый заместитель премьера Госсовета КНР Хань Чжэн избран на пост заместителя председателя КНР. "Клянусь: быть верным Конституции КНР, защищать авторитет Конституции, исполнять установленные законом обязанности, быть верным Родине и народу, честно исполнять свой долг, бескорыстно служить обществу", - присягнули по очереди новоизбранные руководители. Они также пообещали принимать контроль со стороны народа и упорно трудиться, чтобы построить процветающую, сильную, демократическую, цивилизованную, гармоничную и красивую социалистическую современную державу.

https://ria.ru/20230309/kitay-1856635721.html

китай

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китай, си цзиньпин, хань чжэн, всекитайское собрание народных представителей, в мире