В Грузии заявили о прибытии с Украины бойцов, планирующих революцию

ТБИЛИСИ, 10 мар — РИА Новости. Группа сторонников экс-президента Михаила Саакашвили, воевавших на Украине на стороне ВСУ, прибыла в Грузию воплощать "революционный сценарий", заявил вице-спикер грузинского парламента Гия Вольский."Можно сказать с утверждением, что определенная группа сторонников "Нацдвижения" и Саакашвили прибыли с Украины. Это бойцы, которые постараются, использовав эту молодежную энергию, не снимать с повестки дня этот революционный процесс, чтобы все переросло в гражданскую войну, давку, противостояние", — сказал представитель правящей "Грузинской мечты".По его словам, эти люди хотят дестабилизации и "отделения" Грузии от собственных интересов. Как считает Вольский, для развития этих процессов используется "дезинформация, что против участников митингов якобы несоразмерно применялась сила".Парламент сегодня во втором чтении большинством голосов проголосовал против законопроекта об иностранных агентах. По регламенту это требовалось, чтобы официально отозвать принятый в первом чтении документ.Протесты против инициативы идут в Тбилиси с 7 марта, они переросли в стычки с полицией. Силовики применяли для разгона митингующих водометы и слезоточивый газ. По данным МВД, полиция задержала 133 человека, позднее всех отпустили.Накануне утром представители правящей партии объявили, что отзовут документ, но оппозиция предупредила о продолжении акций.Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает создание реестра неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Инициаторы уверяли, что это смягченный вариант аналогичного закона, действующего в США, но оппозиция и американский посол в Грузии Келли Дегнан утверждают, что документ не имеет с ним ничего общего. По их мнению, внесенный законопроект повторяет основные положения российского законодательства об иноагентах.Михаил Саакашвили задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
ТБИЛИСИ, 10 мар — РИА Новости. Группа сторонников экс-президента Михаила Саакашвили, воевавших на Украине на стороне ВСУ, прибыла в Грузию воплощать "революционный сценарий", заявил вице-спикер грузинского парламента Гия Вольский.
"Можно сказать с утверждением, что определенная группа сторонников "Нацдвижения" и Саакашвили прибыли с Украины. Это бойцы, которые постараются, использовав эту молодежную энергию, не снимать с повестки дня этот революционный процесс, чтобы все переросло в гражданскую войну, давку, противостояние", — сказал представитель правящей "Грузинской мечты".
Трамплин для майдана. Чем Грузия поплатится за отмену закона об иноагентах
Вчера, 16:45
По его словам, эти люди хотят дестабилизации и "отделения" Грузии от собственных интересов. Как считает Вольский, для развития этих процессов используется "дезинформация, что против участников митингов якобы несоразмерно применялась сила".
Парламент сегодня во втором чтении большинством голосов проголосовал против законопроекта об иностранных агентах. По регламенту это требовалось, чтобы официально отозвать принятый в первом чтении документ.
Представители правящей партии "Грузинская мечта", которые составляют парламентское большинство, сообщали, что поддержат законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит вето, постараются его преодолеть.
Представители правящей партии "Грузинская мечта", которые составляют парламентское большинство, сообщали, что поддержат законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит вето, постараются его преодолеть.
"Мы должны позаботиться о мире, спокойствии и экономическом развитии в нашей стране, а также о продвижении Грузии по пути европейской интеграции. Поэтому необходимо тратить энергию каждого нашего гражданина не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении", — сообщалось в совместном заявлении политсовета "Грузинской мечты" и партии "Сила народа".
"Мы должны позаботиться о мире, спокойствии и экономическом развитии в нашей стране, а также о продвижении Грузии по пути европейской интеграции. Поэтому необходимо тратить энергию каждого нашего гражданина не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении", — сообщалось в совместном заявлении политсовета "Грузинской мечты" и партии "Сила народа".
"У молодых людей нет доверия к "Грузинской мечте". Мы требуем выполнения двух пунктов: нам необходима ясность того, каким образом они планируют отозвать проект, и второе — необходимо освободить тех людей, которые боролись вместе с нами", — сказал представитель оппозиции.
"У молодых людей нет доверия к "Грузинской мечте". Мы требуем выполнения двух пунктов: нам необходима ясность того, каким образом они планируют отозвать проект, и второе — необходимо освободить тех людей, которые боролись вместе с нами", — сказал представитель оппозиции.
Представители правящей партии "Грузинская мечта", которые составляют парламентское большинство, сообщали, что поддержат законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит вето, постараются его преодолеть.
"Мы должны позаботиться о мире, спокойствии и экономическом развитии в нашей стране, а также о продвижении Грузии по пути европейской интеграции. Поэтому необходимо тратить энергию каждого нашего гражданина не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении", — сообщалось в совместном заявлении политсовета "Грузинской мечты" и партии "Сила народа".
"У молодых людей нет доверия к "Грузинской мечте". Мы требуем выполнения двух пунктов: нам необходима ясность того, каким образом они планируют отозвать проект, и второе — необходимо освободить тех людей, которые боролись вместе с нами", — сказал представитель оппозиции.
Протесты против инициативы идут в Тбилиси с 7 марта, они переросли в стычки с полицией. Силовики применяли для разгона митингующих водометы и слезоточивый газ. По данным МВД, полиция задержала 133 человека, позднее всех отпустили.
Накануне утром представители правящей партии объявили, что отзовут документ, но оппозиция предупредила о продолжении акций.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает создание реестра неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Инициаторы уверяли, что это смягченный вариант аналогичного закона, действующего в США, но оппозиция и американский посол в Грузии Келли Дегнан утверждают, что документ не имеет с ним ничего общего. По их мнению, внесенный законопроект повторяет основные положения российского законодательства об иноагентах.
Михаил Саакашвили задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести.
Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
Митингующие в Тбилиси потребовали отставки правительства
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.