https://ria.ru/20230310/gruziya-1857085045.html

В Грузии заявили о прибытии с Украины бойцов, планирующих революцию

В Грузии заявили о прибытии с Украины бойцов, планирующих революцию - РИА Новости, 10.03.2023

В Грузии заявили о прибытии с Украины бойцов, планирующих революцию

Группа сторонников экс-президента Михаила Саакашвили, воевавших на Украине на стороне ВСУ, прибыла в Грузию воплощать "революционный сценарий", заявил... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T17:25

2023-03-10T17:25

2023-03-10T18:51

в мире

грузия

украина

тбилиси

гия вольский

михаил саакашвили

протесты в грузии против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 10 мар — РИА Новости. Группа сторонников экс-президента Михаила Саакашвили, воевавших на Украине на стороне ВСУ, прибыла в Грузию воплощать "революционный сценарий", заявил вице-спикер грузинского парламента Гия Вольский."Можно сказать с утверждением, что определенная группа сторонников "Нацдвижения" и Саакашвили прибыли с Украины. Это бойцы, которые постараются, использовав эту молодежную энергию, не снимать с повестки дня этот революционный процесс, чтобы все переросло в гражданскую войну, давку, противостояние", — сказал представитель правящей "Грузинской мечты".По его словам, эти люди хотят дестабилизации и "отделения" Грузии от собственных интересов. Как считает Вольский, для развития этих процессов используется "дезинформация, что против участников митингов якобы несоразмерно применялась сила".Парламент сегодня во втором чтении большинством голосов проголосовал против законопроекта об иностранных агентах. По регламенту это требовалось, чтобы официально отозвать принятый в первом чтении документ.Протесты против инициативы идут в Тбилиси с 7 марта, они переросли в стычки с полицией. Силовики применяли для разгона митингующих водометы и слезоточивый газ. По данным МВД, полиция задержала 133 человека, позднее всех отпустили.Накануне утром представители правящей партии объявили, что отзовут документ, но оппозиция предупредила о продолжении акций.Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает создание реестра неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Инициаторы уверяли, что это смягченный вариант аналогичного закона, действующего в США, но оппозиция и американский посол в Грузии Келли Дегнан утверждают, что документ не имеет с ним ничего общего. По их мнению, внесенный законопроект повторяет основные положения российского законодательства об иноагентах.Михаил Саакашвили задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20230310/gruziya-1857052809.html

https://ria.ru/20230309/gruziya-1856889255.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, грузия, украина, тбилиси, гия вольский, михаил саакашвили, протесты в грузии против закона об иноагентах