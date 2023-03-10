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В Грузии заявили о прибытии с Украины бойцов, планирующих революцию - РИА Новости, 10.03.2023
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17:25 10.03.2023 (обновлено: 18:51 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/gruziya-1857085045.html
В Грузии заявили о прибытии с Украины бойцов, планирующих революцию
В Грузии заявили о прибытии с Украины бойцов, планирующих революцию - РИА Новости, 10.03.2023
В Грузии заявили о прибытии с Украины бойцов, планирующих революцию
Группа сторонников экс-президента Михаила Саакашвили, воевавших на Украине на стороне ВСУ, прибыла в Грузию воплощать "революционный сценарий", заявил... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T17:25
2023-03-10T18:51
в мире
грузия
украина
тбилиси
гия вольский
михаил саакашвили
протесты в грузии против закона об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 10 мар — РИА Новости. Группа сторонников экс-президента Михаила Саакашвили, воевавших на Украине на стороне ВСУ, прибыла в Грузию воплощать "революционный сценарий", заявил вице-спикер грузинского парламента Гия Вольский."Можно сказать с утверждением, что определенная группа сторонников "Нацдвижения" и Саакашвили прибыли с Украины. Это бойцы, которые постараются, использовав эту молодежную энергию, не снимать с повестки дня этот революционный процесс, чтобы все переросло в гражданскую войну, давку, противостояние", — сказал представитель правящей "Грузинской мечты".По его словам, эти люди хотят дестабилизации и "отделения" Грузии от собственных интересов. Как считает Вольский, для развития этих процессов используется "дезинформация, что против участников митингов якобы несоразмерно применялась сила".Парламент сегодня во втором чтении большинством голосов проголосовал против законопроекта об иностранных агентах. По регламенту это требовалось, чтобы официально отозвать принятый в первом чтении документ.Протесты против инициативы идут в Тбилиси с 7 марта, они переросли в стычки с полицией. Силовики применяли для разгона митингующих водометы и слезоточивый газ. По данным МВД, полиция задержала 133 человека, позднее всех отпустили.Накануне утром представители правящей партии объявили, что отзовут документ, но оппозиция предупредила о продолжении акций.Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает создание реестра неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Инициаторы уверяли, что это смягченный вариант аналогичного закона, действующего в США, но оппозиция и американский посол в Грузии Келли Дегнан утверждают, что документ не имеет с ним ничего общего. По их мнению, внесенный законопроект повторяет основные положения российского законодательства об иноагентах.Михаил Саакашвили задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
https://ria.ru/20230310/gruziya-1857052809.html
https://ria.ru/20230309/gruziya-1856889255.html
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в мире, грузия, украина, тбилиси, гия вольский, михаил саакашвили, протесты в грузии против закона об иноагентах
В мире, Грузия, Украина, Тбилиси, Гия Вольский, Михаил Саакашвили, Протесты в Грузии против закона об иноагентах
В Грузии заявили о прибытии с Украины бойцов, планирующих революцию

Вице-спикер парламента Грузии Вольский заявил о прибытии с Украины сторонников Саакашвили

© AP Photo / Zurab TsertsvadzeУчастник митинга в Тбилиси
Участник митинга в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Участник митинга в Тбилиси
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 10 мар — РИА Новости. Группа сторонников экс-президента Михаила Саакашвили, воевавших на Украине на стороне ВСУ, прибыла в Грузию воплощать "революционный сценарий", заявил вице-спикер грузинского парламента Гия Вольский.
"Можно сказать с утверждением, что определенная группа сторонников "Нацдвижения" и Саакашвили прибыли с Украины. Это бойцы, которые постараются, использовав эту молодежную энергию, не снимать с повестки дня этот революционный процесс, чтобы все переросло в гражданскую войну, давку, противостояние", — сказал представитель правящей "Грузинской мечты".
Участник акции протеста у здания парламента Грузии в центре Тбилиси - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Трамплин для майдана. Чем Грузия поплатится за отмену закона об иноагентах
Вчера, 16:45
По его словам, эти люди хотят дестабилизации и "отделения" Грузии от собственных интересов. Как считает Вольский, для развития этих процессов используется "дезинформация, что против участников митингов якобы несоразмерно применялась сила".
Парламент сегодня во втором чтении большинством голосов проголосовал против законопроекта об иностранных агентах. По регламенту это требовалось, чтобы официально отозвать принятый в первом чтении документ.
Протесты в Тбилиси
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Массовые протесты начались у здания парламента в Тбилиси 7 марта.

Участник акции протеста у здания парламента Грузии в центре Тбилиси

Массовые протесты начались у здания парламента в Тбилиси 7 марта.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
1 из 13
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Митингующие выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, одобренного в первом чтении.

Протестующие бросают дымовую шашку в полицию у здания парламента Грузии в Тбилиси, 8 марта 2023 года

Митингующие выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, одобренного в первом чтении.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
2 из 13
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Представители правящей партии "Грузинская мечта", которые составляют парламентское большинство, сообщали, что поддержат законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит вето, постараются его преодолеть.

Полиция у здания парламента Грузии в Тбилиси, 8 марта 2023 года

Представители правящей партии "Грузинская мечта", которые составляют парламентское большинство, сообщали, что поддержат законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит вето, постараются его преодолеть.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
3 из 13
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Акции протеста у здания парламента Грузии на проспекте Руставели переросли в стычки с полицией.

Протест возле здания парламента Грузии в Тбилиси, 8 марта 2023 года

Акции протеста у здания парламента Грузии на проспекте Руставели переросли в стычки с полицией.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
4 из 13
© ZURAB TSERTSVADZE

Для разгона митинга силовики применяли водометы и слезоточивый газ.

Протест возле здания парламента Грузии в Тбилиси, 8 марта 2023 года

Для разгона митинга силовики применяли водометы и слезоточивый газ.

© ZURAB TSERTSVADZE
5 из 13
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Тем не менее через некоторое время митингующие возвращались на проспект.

Протестующий возле здания парламента Грузии в Тбилиси, 9 марта 2023 года

Тем не менее через некоторое время митингующие возвращались на проспект.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
6 из 13
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Участники акции протеста у здания парламента Грузии в центре Тбилиси.

Участники акции протеста у здания парламента Грузии на проспекте Руставели в центре Тбилиси

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в центре Тбилиси.

© Sputnik / Sputnik
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7 из 13
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

По данным МВД, полиция задержала 133 человека.

Протест возле здания парламента Грузии в Тбилиси, 8 марта 2023 года

По данным МВД, полиция задержала 133 человека.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
8 из 13
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Протестующие требовали отозвать закон и освободить всех задержанных.

Баррикады у здания парламента Грузии в Тбилиси, 9 марта 2023 года

Протестующие требовали отозвать закон и освободить всех задержанных.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
9 из 13
© AP Photo / Nicolo Vincenzo Malvestuto

Законопроект об иностранных агентах, спровоцировавший волну протестов, был отозван из парламента Грузии 9 марта.

Полиция у здания парламента Грузии в Тбилиси, 8 марта 2023 года

Законопроект об иностранных агентах, спровоцировавший волну протестов, был отозван из парламента Грузии 9 марта.

© AP Photo / Nicolo Vincenzo Malvestuto
10 из 13
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"Мы должны позаботиться о мире, спокойствии и экономическом развитии в нашей стране, а также о продвижении Грузии по пути европейской интеграции. Поэтому необходимо тратить энергию каждого нашего гражданина не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении", — сообщалось в совместном заявлении политсовета "Грузинской мечты" и партии "Сила народа".

Участники акции протеста разворачивают флаг Евросоюза у здания парламента Грузии в центре Тбилиси

"Мы должны позаботиться о мире, спокойствии и экономическом развитии в нашей стране, а также о продвижении Грузии по пути европейской интеграции. Поэтому необходимо тратить энергию каждого нашего гражданина не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении", — сообщалось в совместном заявлении политсовета "Грузинской мечты" и партии "Сила народа".

© Sputnik
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11 из 13
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Однако оппозиционная партия "Гирчи — больше свободы", представители неправительственных организаций и студенты заявили, что продолжат протестовать.

Сгоревший полицейский автомобиль в Тбилиси, Грузия

Однако оппозиционная партия "Гирчи — больше свободы", представители неправительственных организаций и студенты заявили, что продолжат протестовать.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
12 из 13
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

"У молодых людей нет доверия к "Грузинской мечте". Мы требуем выполнения двух пунктов: нам необходима ясность того, каким образом они планируют отозвать проект, и второе — необходимо освободить тех людей, которые боролись вместе с нами", — сказал представитель оппозиции.

Протест возле здания парламента Грузии в Тбилиси, 8 марта 2023 года

"У молодых людей нет доверия к "Грузинской мечте". Мы требуем выполнения двух пунктов: нам необходима ясность того, каким образом они планируют отозвать проект, и второе — необходимо освободить тех людей, которые боролись вместе с нами", — сказал представитель оппозиции.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
13 из 13

Массовые протесты начались у здания парламента в Тбилиси 7 марта.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
1 из 13

Митингующие выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, одобренного в первом чтении.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
2 из 13

Представители правящей партии "Грузинская мечта", которые составляют парламентское большинство, сообщали, что поддержат законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит вето, постараются его преодолеть.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
3 из 13

Акции протеста у здания парламента Грузии на проспекте Руставели переросли в стычки с полицией.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
4 из 13

Для разгона митинга силовики применяли водометы и слезоточивый газ.

© ZURAB TSERTSVADZE
5 из 13

Тем не менее через некоторое время митингующие возвращались на проспект.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
6 из 13

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в центре Тбилиси.

© Sputnik / Sputnik
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7 из 13

По данным МВД, полиция задержала 133 человека.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
8 из 13

Протестующие требовали отозвать закон и освободить всех задержанных.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
9 из 13

Законопроект об иностранных агентах, спровоцировавший волну протестов, был отозван из парламента Грузии 9 марта.

© AP Photo / Nicolo Vincenzo Malvestuto
10 из 13

"Мы должны позаботиться о мире, спокойствии и экономическом развитии в нашей стране, а также о продвижении Грузии по пути европейской интеграции. Поэтому необходимо тратить энергию каждого нашего гражданина не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении", — сообщалось в совместном заявлении политсовета "Грузинской мечты" и партии "Сила народа".

© Sputnik
Перейти в медиабанк
11 из 13

Однако оппозиционная партия "Гирчи — больше свободы", представители неправительственных организаций и студенты заявили, что продолжат протестовать.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
12 из 13

"У молодых людей нет доверия к "Грузинской мечте". Мы требуем выполнения двух пунктов: нам необходима ясность того, каким образом они планируют отозвать проект, и второе — необходимо освободить тех людей, которые боролись вместе с нами", — сказал представитель оппозиции.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
13 из 13
Протесты против инициативы идут в Тбилиси с 7 марта, они переросли в стычки с полицией. Силовики применяли для разгона митингующих водометы и слезоточивый газ. По данным МВД, полиция задержала 133 человека, позднее всех отпустили.
Накануне утром представители правящей партии объявили, что отзовут документ, но оппозиция предупредила о продолжении акций.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает создание реестра неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Инициаторы уверяли, что это смягченный вариант аналогичного закона, действующего в США, но оппозиция и американский посол в Грузии Келли Дегнан утверждают, что документ не имеет с ним ничего общего. По их мнению, внесенный законопроект повторяет основные положения российского законодательства об иноагентах.
Михаил Саакашвили задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести.
Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Митингующие в Тбилиси потребовали отставки правительства
9 марта, 23:25
 
В миреГрузияУкраинаТбилисиГия ВольскийМихаил СаакашвилиПротесты в Грузии против закона об иноагентах
 
 
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