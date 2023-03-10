https://ria.ru/20230310/gruziya-1856971750.html

В Кремле прокомментировали ситуацию в Грузии

В Кремле прокомментировали ситуацию в Грузии - РИА Новости, 10.03.2023

В Кремле прокомментировали ситуацию в Грузии

Внешние силы стараются привнести антироссийские элементы в ситуацию в Грузии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя конфликт вокруг... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T12:35

2023-03-10T12:35

2023-03-10T23:10

в мире

грузия

протесты в грузии против закона об иноагентах

дмитрий песков

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Внешние силы стараются привнести антироссийские элементы в ситуацию в Грузии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя конфликт вокруг грузинского законопроекта об иностранных агентах. По его мнению, решение властей страны отозвать документ чревато провокациями. В Москве с большой обеспокоенностью наблюдают за ситуацией.Песков подчеркнул, что закон об иноагентах в Грузии не имеет никакого отношения к России."Россия здесь вообще ни при чем ни по сути, ни по форме. Мы не вмешиваемся во внутренние грузинские дела", — заключил пресс-секретарь президента.Парламент Грузии сегодня во втором чтении большинством голосов проголосовал против законопроекта об иностранных агентах. По регламенту, это требовалось, чтобы официально отозвать принятый в первом чтении документ.Протесты против законопроекта начались в Тбилиси 7 марта, они переросли в стычки с полицией. Силовики применяли для разгона митингующих водометы и слезоточивый газ. По данным МВД, полиция задержала 133 человека, позднее всех отпустили.Накануне утром власти объявили, что отзовут документ, но представители оппозиции предупредили о продолжении акций протеста.Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает создание реестра неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Инициаторы уверяли, что это смягченный вариант аналогичного закона, действующего в США, но оппозиция и американский посол в Грузии Келли Дегнан указали, что документ не имеет с ним ничего общего. По их мнению, внесенный законопроект повторяет основные положения российского законодательства об иноагентах.

https://ria.ru/20230310/rossiya-1856972138.html

грузия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, грузия, протесты в грузии против закона об иноагентах, дмитрий песков