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В Кремле прокомментировали ситуацию в Грузии - РИА Новости, 10.03.2023
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12:35 10.03.2023 (обновлено: 23:10 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/gruziya-1856971750.html
В Кремле прокомментировали ситуацию в Грузии
В Кремле прокомментировали ситуацию в Грузии - РИА Новости, 10.03.2023
В Кремле прокомментировали ситуацию в Грузии
Внешние силы стараются привнести антироссийские элементы в ситуацию в Грузии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя конфликт вокруг... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T12:35
2023-03-10T23:10
в мире
грузия
протесты в грузии против закона об иноагентах
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Внешние силы стараются привнести антироссийские элементы в ситуацию в Грузии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя конфликт вокруг грузинского законопроекта об иностранных агентах. По его мнению, решение властей страны отозвать документ чревато провокациями. В Москве с большой обеспокоенностью наблюдают за ситуацией.Песков подчеркнул, что закон об иноагентах в Грузии не имеет никакого отношения к России."Россия здесь вообще ни при чем ни по сути, ни по форме. Мы не вмешиваемся во внутренние грузинские дела", — заключил пресс-секретарь президента.Парламент Грузии сегодня во втором чтении большинством голосов проголосовал против законопроекта об иностранных агентах. По регламенту, это требовалось, чтобы официально отозвать принятый в первом чтении документ.Протесты против законопроекта начались в Тбилиси 7 марта, они переросли в стычки с полицией. Силовики применяли для разгона митингующих водометы и слезоточивый газ. По данным МВД, полиция задержала 133 человека, позднее всех отпустили.Накануне утром власти объявили, что отзовут документ, но представители оппозиции предупредили о продолжении акций протеста.Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает создание реестра неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Инициаторы уверяли, что это смягченный вариант аналогичного закона, действующего в США, но оппозиция и американский посол в Грузии Келли Дегнан указали, что документ не имеет с ним ничего общего. По их мнению, внесенный законопроект повторяет основные положения российского законодательства об иноагентах.
https://ria.ru/20230310/rossiya-1856972138.html
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в мире, грузия, протесты в грузии против закона об иноагентах, дмитрий песков
В мире, Грузия, Протесты в Грузии против закона об иноагентах, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали ситуацию в Грузии

Пресс-секретарь Песков: в Кремле с озабоченностью наблюдают за провокациями в Грузии

© AFP 2023 / VANO SHLAMOVАкция протеста у здания грузинского парламента в Тбилиси
Акция протеста у здания грузинского парламента в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AFP 2023 / VANO SHLAMOV
Акция протеста у здания грузинского парламента в Тбилиси
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Внешние силы стараются привнести антироссийские элементы в ситуацию в Грузии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя конфликт вокруг грузинского законопроекта об иностранных агентах.
«

"Мы видим, что чья-то рука, опять же, нельзя сказать "невидимая рука" — она видимая, мы видим, откуда президент Грузии обращается к народу, он же не из Грузии обращается к грузинам и грузинкам. А обращается из Америки. И чья-то видимая рука старательно пытается добавить сюда, опять же, антироссийские элементы", — сказал представитель Кремля.

По его мнению, решение властей страны отозвать документ чревато провокациями. В Москве с большой обеспокоенностью наблюдают за ситуацией.
Песков подчеркнул, что закон об иноагентах в Грузии не имеет никакого отношения к России.
"Россия здесь вообще ни при чем ни по сути, ни по форме. Мы не вмешиваемся во внутренние грузинские дела", — заключил пресс-секретарь президента.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Лучше быть там, где не сжигают флаги твоей страны, заявил Песков
Вчера, 12:37
Парламент Грузии сегодня во втором чтении большинством голосов проголосовал против законопроекта об иностранных агентах. По регламенту, это требовалось, чтобы официально отозвать принятый в первом чтении документ.
Протесты против законопроекта начались в Тбилиси 7 марта, они переросли в стычки с полицией. Силовики применяли для разгона митингующих водометы и слезоточивый газ. По данным МВД, полиция задержала 133 человека, позднее всех отпустили.
Накануне утром власти объявили, что отзовут документ, но представители оппозиции предупредили о продолжении акций протеста.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает создание реестра неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Инициаторы уверяли, что это смягченный вариант аналогичного закона, действующего в США, но оппозиция и американский посол в Грузии Келли Дегнан указали, что документ не имеет с ним ничего общего. По их мнению, внесенный законопроект повторяет основные положения российского законодательства об иноагентах.
Протесты в Тбилиси
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Массовые протесты начались у здания парламента в Тбилиси 7 марта.

Участник акции протеста у здания парламента Грузии в центре Тбилиси

Массовые протесты начались у здания парламента в Тбилиси 7 марта.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
1 из 13
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Митингующие выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, одобренного в первом чтении.

Протестующие бросают дымовую шашку в полицию у здания парламента Грузии в Тбилиси, 8 марта 2023 года

Митингующие выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, одобренного в первом чтении.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
2 из 13
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Представители правящей партии "Грузинская мечта", которые составляют парламентское большинство, сообщали, что поддержат законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит вето, постараются его преодолеть.

Полиция у здания парламента Грузии в Тбилиси, 8 марта 2023 года

Представители правящей партии "Грузинская мечта", которые составляют парламентское большинство, сообщали, что поддержат законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит вето, постараются его преодолеть.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
3 из 13
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Акции протеста у здания парламента Грузии на проспекте Руставели переросли в стычки с полицией.

Протест возле здания парламента Грузии в Тбилиси, 8 марта 2023 года

Акции протеста у здания парламента Грузии на проспекте Руставели переросли в стычки с полицией.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
4 из 13
© ZURAB TSERTSVADZE

Для разгона митинга силовики применяли водометы и слезоточивый газ.

Протест возле здания парламента Грузии в Тбилиси, 8 марта 2023 года

Для разгона митинга силовики применяли водометы и слезоточивый газ.

© ZURAB TSERTSVADZE
5 из 13
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Тем не менее через некоторое время митингующие возвращались на проспект.

Протестующий возле здания парламента Грузии в Тбилиси, 9 марта 2023 года

Тем не менее через некоторое время митингующие возвращались на проспект.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
6 из 13
© Sputnik / Sputnik | Перейти в медиабанк

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в центре Тбилиси.

Участники акции протеста у здания парламента Грузии на проспекте Руставели в центре Тбилиси

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в центре Тбилиси.

© Sputnik / Sputnik
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7 из 13
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

По данным МВД, полиция задержала 133 человека.

Протест возле здания парламента Грузии в Тбилиси, 8 марта 2023 года

По данным МВД, полиция задержала 133 человека.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
8 из 13
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Протестующие требовали отозвать закон и освободить всех задержанных.

Баррикады у здания парламента Грузии в Тбилиси, 9 марта 2023 года

Протестующие требовали отозвать закон и освободить всех задержанных.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
9 из 13
© AP Photo / Nicolo Vincenzo Malvestuto

Законопроект об иностранных агентах, спровоцировавший волну протестов, был отозван из парламента Грузии 9 марта.

Полиция у здания парламента Грузии в Тбилиси, 8 марта 2023 года

Законопроект об иностранных агентах, спровоцировавший волну протестов, был отозван из парламента Грузии 9 марта.

© AP Photo / Nicolo Vincenzo Malvestuto
10 из 13
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"Мы должны позаботиться о мире, спокойствии и экономическом развитии в нашей стране, а также о продвижении Грузии по пути европейской интеграции. Поэтому необходимо тратить энергию каждого нашего гражданина не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении", — сообщалось в совместном заявлении политсовета "Грузинской мечты" и партии "Сила народа".

Участники акции протеста разворачивают флаг Евросоюза у здания парламента Грузии в центре Тбилиси

"Мы должны позаботиться о мире, спокойствии и экономическом развитии в нашей стране, а также о продвижении Грузии по пути европейской интеграции. Поэтому необходимо тратить энергию каждого нашего гражданина не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении", — сообщалось в совместном заявлении политсовета "Грузинской мечты" и партии "Сила народа".

© Sputnik
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11 из 13
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Однако оппозиционная партия "Гирчи — больше свободы", представители неправительственных организаций и студенты заявили, что продолжат протестовать.

Сгоревший полицейский автомобиль в Тбилиси, Грузия

Однако оппозиционная партия "Гирчи — больше свободы", представители неправительственных организаций и студенты заявили, что продолжат протестовать.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
12 из 13
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

"У молодых людей нет доверия к "Грузинской мечте". Мы требуем выполнения двух пунктов: нам необходима ясность того, каким образом они планируют отозвать проект, и второе — необходимо освободить тех людей, которые боролись вместе с нами", — сказал представитель оппозиции.

Протест возле здания парламента Грузии в Тбилиси, 8 марта 2023 года

"У молодых людей нет доверия к "Грузинской мечте". Мы требуем выполнения двух пунктов: нам необходима ясность того, каким образом они планируют отозвать проект, и второе — необходимо освободить тех людей, которые боролись вместе с нами", — сказал представитель оппозиции.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
13 из 13

Массовые протесты начались у здания парламента в Тбилиси 7 марта.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
1 из 13

Митингующие выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, одобренного в первом чтении.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
2 из 13

Представители правящей партии "Грузинская мечта", которые составляют парламентское большинство, сообщали, что поддержат законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит вето, постараются его преодолеть.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
3 из 13

Акции протеста у здания парламента Грузии на проспекте Руставели переросли в стычки с полицией.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
4 из 13

Для разгона митинга силовики применяли водометы и слезоточивый газ.

© ZURAB TSERTSVADZE
5 из 13

Тем не менее через некоторое время митингующие возвращались на проспект.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
6 из 13

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в центре Тбилиси.

© Sputnik / Sputnik
Перейти в медиабанк
7 из 13

По данным МВД, полиция задержала 133 человека.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
8 из 13

Протестующие требовали отозвать закон и освободить всех задержанных.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
9 из 13

Законопроект об иностранных агентах, спровоцировавший волну протестов, был отозван из парламента Грузии 9 марта.

© AP Photo / Nicolo Vincenzo Malvestuto
10 из 13

"Мы должны позаботиться о мире, спокойствии и экономическом развитии в нашей стране, а также о продвижении Грузии по пути европейской интеграции. Поэтому необходимо тратить энергию каждого нашего гражданина не на противостояние, а на развитие страны в правильном направлении", — сообщалось в совместном заявлении политсовета "Грузинской мечты" и партии "Сила народа".

© Sputnik
Перейти в медиабанк
11 из 13

Однако оппозиционная партия "Гирчи — больше свободы", представители неправительственных организаций и студенты заявили, что продолжат протестовать.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
12 из 13

"У молодых людей нет доверия к "Грузинской мечте". Мы требуем выполнения двух пунктов: нам необходима ясность того, каким образом они планируют отозвать проект, и второе — необходимо освободить тех людей, которые боролись вместе с нами", — сказал представитель оппозиции.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
13 из 13
 
В миреГрузияПротесты в Грузии против закона об иноагентахДмитрий Песков
 
 
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