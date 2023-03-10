https://ria.ru/20230310/gruziya-1856947017.html

Парламент Грузии проголосовал против законопроекта об иноагентах

Парламент Грузии проголосовал против законопроекта об иноагентах - РИА Новости, 10.03.2023

Парламент Грузии проголосовал против законопроекта об иноагентах

Парламент Грузии большинством голосов проголосовал во втором чтении против законопроекта об иноагентах, вызвавшего массовые протесты. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T11:14

2023-03-10T11:14

2023-03-10T11:51

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ТБИЛИСИ, 10 мар — РИА Новости. Парламент Грузии большинством голосов проголосовал во втором чтении против законопроекта об иноагентах, вызвавшего массовые протесты."Тридцать пять депутатов против, один — за. Заседание закрыто", — объявил спикер Шалва Папуашвили, заседание транслировали грузинские телеканалы.По регламенту, чтобы официально отозвать принятый в первом чтении законопроект, его необходимо "провалить" большинством голосов во втором чтении.Седьмого марта у здания парламента в Тбилиси начались массовые протесты против принятия закона об иноагентах, которые переросли в стычки с полицией. Для разгона митинга силовики применяли водометы и слезоточивый газ. По данным МВД, всего полиция задержала 133 человека, позднее всех отпустили.Накануне утром власти объявили, что отзовут документ, но представители оппозиции предупредили о продолжении акций протеста. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает создание реестра неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Инициаторы уверяли, что это смягченный вариант закона 1938 года, действующего в США, но оппозиция и американский посол в Грузии Келли Дегнан указали, что документ не имеет с ним ничего общего. По их мнению, внесенный законопроект повторяет основные положения российского законодательства об иноагентах.

https://ria.ru/20230309/protesty-1856654106.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, грузия, тбилиси