Аксенов рассказал об ожиданиях от Ялтинского экономического форума
Аксенов: Ялтинский форум должен стать инструментом отработки методик для новых регионов
Ялтинский международный экономический форум. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) в этом году должен стать площадкой, где можно будет отработать методики и подходы для новых регионов РФ, заявил в интервью РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов.
Ранее Аксенов сообщил, что проведение форума с участием глав новых регионов России планируется 29-30 сентября в Москве.
В интервью РИА Новости, которое проводилось онлайн из пресс-центра РИА Новости Крым в Симферополе, Аксенов объяснил, что решение о переносе форума в Москву связано с логистическими трудностями для зарубежных гостей. ЯМЭФ будет приурочен к датам годовщины вхождения новых регионов в состав РФ, указал он.
"Мы хотели бы, чтобы Ялтинский форум стал инструментом, в том числе для того, чтобы мы могли отработать новые методики, тактики, подходы для новых регионов, наших партнеров из Запорожской, Херсонской областей, Донецкой, Луганской народных республик. Поэтому будем двигаться в этом направлении", - сказал Аксенов.
Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) – ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму, в городе Ялте с 2015 года. Входит в четверку крупнейших экономических событий, проводимых в России.
Проведение шестого Ялтинского международного экономического форума организаторы переносили несколько раз. В апреле 2020 года Ялтинский форум не состоялся из-за пандемии коронавируса. Оргкомитет форума решил приурочить его проведение в 2021 году к 100-летию образования республики Крым в составе Российской Федерации (18 октября 1921 года была создана Автономная Крымская ССР в составе РСФСР). Форум в 2021 году был перенесен с традиционного апреля на начало ноября, но в итоге тоже был отменен из-за сложной эпидситуации. Ожидалось, что он пройдет в апреле 2022 года, но в связи с нестабильной международной ситуацией проведение форума перенесли на четвертый квартал 2022 года. В сентябре 2022 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что проведение шестого Ялтинского международного экономического форума перенесли на второй квартал 2023 года.