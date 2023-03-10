https://ria.ru/20230310/energodar-1856917173.html
Украинские боевики подожгли камыш в Энергодаре, заявили в "Росэнергоатоме"
Украинские боевики подожгли камыш в Энергодаре, заявили в "Росэнергоатоме" - РИА Новости, 10.03.2023
Украинские боевики подожгли камыш в Энергодаре, заявили в "Росэнергоатоме"
Украинские боевики умышленно подожгли сухой камыш у береговой линии в Энергодаре, пожар угрожал подстанциям, питающим город, сказал РИА Новости советник... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T09:15
2023-03-10T09:15
2023-03-10T09:15
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россия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Украинские боевики умышленно подожгли сухой камыш у береговой линии в Энергодаре, пожар угрожал подстанциям, питающим город, сказал РИА Новости советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. Ранее власти города Энергодар сообщили об атаке БПЛА украинских боевиков, в результате чего возник пожар на береговой линии. Карчаа пояснил, что 6 марта группа иностранных журналистов посетила город Энергодар и территорию ЗАЭС, где они смогли ознакомиться с повреждениями от обстрелов со стороны украинских войск. "Когда пожар начал разгораться, возникла прямая угроза подстанциям, которые питали город. Потому что если бы пожарным не удалось вовремя локализовать этот очаг, то абсолютно точно две трети города остались бы без света. И произошло это, в общем-то, достаточно рано, в районе 12 часов дня. Это делалось для того, чтобы испортить людям праздничный день, опять расшатать настроения людей, посеять страх и панику", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что ранее украинские боевики подвергали обстрелам ЗАЭС и прилегающие объекты инфраструктуры, а теперь атаки производятся по объектам жизнеобеспечения Энергодара. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230308/energodar-1856599547.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, энергодар, россия, днепр (город), сергей шойгу, росэнергоатом, запорожская аэс
В мире, Энергодар, Россия, Днепр (город), Сергей Шойгу, Росэнергоатом, Запорожская АЭС
Украинские боевики подожгли камыш в Энергодаре, заявили в "Росэнергоатоме"
"Росэнергоатом": украинские боевики подожгли камыш в Энергодаре, пожар угрожал подстанциям
МЕЛИТОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Украинские боевики умышленно подожгли сухой камыш у береговой линии в Энергодаре, пожар угрожал подстанциям, питающим город, сказал РИА Новости советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
Ранее власти города Энергодар сообщили об атаке БПЛА украинских боевиков, в результате чего возник пожар на береговой линии.
Украинские беспилотники нанесли удар по набережной Энергодара
Карчаа пояснил, что 6 марта группа иностранных журналистов посетила город Энергодар и территорию ЗАЭС, где они смогли ознакомиться с повреждениями от обстрелов со стороны украинских войск.
«
"Проблемы у нас начались 8 марта: произошел искусственный поджог камышей вдоль канала. По определенным данным, которые нужно уточнять у военных, удар был нанесен при помощи БПЛА с зажигательными боеприпасами. А поджог был искусственно спровоцирован — это абсолютно точно, и для меня не имеет принципиального значения — с помощью БПЛА, или диверсанты подожгли. Но там была реальная угроза распространения пламени… То есть речь идет о поджоге", - заявил он.
"Когда пожар начал разгораться, возникла прямая угроза подстанциям, которые питали город. Потому что если бы пожарным не удалось вовремя локализовать этот очаг, то абсолютно точно две трети города остались бы без света. И произошло это, в общем-то, достаточно рано, в районе 12 часов дня. Это делалось для того, чтобы испортить людям праздничный день, опять расшатать настроения людей, посеять страх и панику", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что ранее украинские боевики подвергали обстрелам ЗАЭС и прилегающие объекты инфраструктуры, а теперь атаки производятся по объектам жизнеобеспечения Энергодара.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра
рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
– на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ
подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС
. Министр обороны РФ Сергей Шойгу
говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Группа иностранных общественников посетила Энергодар и ЗАЭС