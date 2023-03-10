https://ria.ru/20230310/energodar-1856917173.html

Украинские боевики подожгли камыш в Энергодаре, заявили в "Росэнергоатоме"

Украинские боевики подожгли камыш в Энергодаре, заявили в "Росэнергоатоме" - РИА Новости, 10.03.2023

Украинские боевики подожгли камыш в Энергодаре, заявили в "Росэнергоатоме"

Украинские боевики умышленно подожгли сухой камыш у береговой линии в Энергодаре, пожар угрожал подстанциям, питающим город, сказал РИА Новости советник... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T09:15

2023-03-10T09:15

2023-03-10T09:15

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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Украинские боевики умышленно подожгли сухой камыш у береговой линии в Энергодаре, пожар угрожал подстанциям, питающим город, сказал РИА Новости советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. Ранее власти города Энергодар сообщили об атаке БПЛА украинских боевиков, в результате чего возник пожар на береговой линии. Карчаа пояснил, что 6 марта группа иностранных журналистов посетила город Энергодар и территорию ЗАЭС, где они смогли ознакомиться с повреждениями от обстрелов со стороны украинских войск. "Когда пожар начал разгораться, возникла прямая угроза подстанциям, которые питали город. Потому что если бы пожарным не удалось вовремя локализовать этот очаг, то абсолютно точно две трети города остались бы без света. И произошло это, в общем-то, достаточно рано, в районе 12 часов дня. Это делалось для того, чтобы испортить людям праздничный день, опять расшатать настроения людей, посеять страх и панику", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что ранее украинские боевики подвергали обстрелам ЗАЭС и прилегающие объекты инфраструктуры, а теперь атаки производятся по объектам жизнеобеспечения Энергодара. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230308/energodar-1856599547.html

https://ria.ru/20230307/vizit-1856385804.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, энергодар, россия, днепр (город), сергей шойгу, росэнергоатом, запорожская аэс