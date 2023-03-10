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В Москве возбудили уголовное дело против школьника после драки - РИА Новости, 10.03.2023
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16:44 10.03.2023 (обновлено: 16:58 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/draka-1857064896.html
В Москве возбудили уголовное дело против школьника после драки
В Москве возбудили уголовное дело против школьника после драки - РИА Новости, 10.03.2023
В Москве возбудили уголовное дело против школьника после драки
Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью возбудили в отношении десятиклассника за драку в столичной школе, после которой его сверстник был... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T16:44
2023-03-10T16:58
происшествия
москва
россия
школа
дети
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью возбудили в отношении десятиклассника за драку в столичной школе, после которой его сверстник был госпитализирован, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы."В отношении 16-летнего юноши возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре Москвы", - говорится в сообщении.Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что двое десятиклассников устроили драку в "Школе Новокосино". В результате один из юношей оказался в реанимации с закрытой черепно-мозговой травмой. На видео с потасовкой парень жестоко избивает сверстника, нанося заключительный удар кулаком по лицу лежащего на полу оппонента. По предварительным данным, конфликт начался из-за оскорбления родителей.По данным столичного ГСУСК РФ, между ними ранее неоднократно возникали разногласия и конфликты. Старший помощник руководителя главка Юлия Иванова сообщила, что следователи устанавливают полную картину произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет проведена судебно-медицинская экспертиза.Директор школы Виктор Дьячков сообщил РИА Новости, что драка между одноклассниками из 10 "Г" произошла после переписки в чате, в учреждении проводится служебное расследование.
https://ria.ru/20230310/draka-1857049341.html
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происшествия, москва, россия, школа, дети
Происшествия, Москва, Россия, Школа, Дети
В Москве возбудили уголовное дело против школьника после драки

Дело о причинении тяжкого вреда возбудили против десятиклассника в Москве после драки

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью возбудили в отношении десятиклассника за драку в столичной школе, после которой его сверстник был госпитализирован, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
"В отношении 16-летнего юноши возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре Москвы", - говорится в сообщении.
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В СК рассказали об учениках, устроивших драку в московской школе
Вчера, 16:06
Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что двое десятиклассников устроили драку в "Школе Новокосино". В результате один из юношей оказался в реанимации с закрытой черепно-мозговой травмой. На видео с потасовкой парень жестоко избивает сверстника, нанося заключительный удар кулаком по лицу лежащего на полу оппонента. По предварительным данным, конфликт начался из-за оскорбления родителей.
По данным столичного ГСУСК РФ, между ними ранее неоднократно возникали разногласия и конфликты. Старший помощник руководителя главка Юлия Иванова сообщила, что следователи устанавливают полную картину произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
Директор школы Виктор Дьячков сообщил РИА Новости, что драка между одноклассниками из 10 "Г" произошла после переписки в чате, в учреждении проводится служебное расследование.
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