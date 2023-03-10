https://ria.ru/20230310/dogovor-1857108555.html

Глава КЧР заключил договор о сотрудничестве региона с СКФУ

Глава КЧР заключил договор о сотрудничестве региона с СКФУ - РИА Новости, 10.03.2023

Глава КЧР заключил договор о сотрудничестве региона с СКФУ

Карачаево-Черкесия заключила договор о сотрудничестве с Северо-Кавказским федеральным университетом в сфере подготовки кадров и повышения квалификации... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T18:26

2023-03-10T18:26

2023-03-10T18:26

карачаево-черкесская республика

северо-кавказский федеральный университет

рашид темрезов

карачаево-черкесская республика (кчр)

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ЧЕРКЕССК, 10 мар – РИА Новости. Карачаево-Черкесия заключила договор о сотрудничестве с Северо-Кавказским федеральным университетом в сфере подготовки кадров и повышения квалификации работников реального сектора экономики, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.Новое соглашение о сотрудничестве подписали глава КЧР и ректор СКФУ Дмитрий Беспалов. Оно предусматривает взаимодействие в сфере подготовки кадров, в том числе по целевым программам, а также программу повышения квалификации для работников предприятий реального сектора экономики.Северо-Кавказский федеральный университет станет партнером республики и в создании наукоемких технологий, а также готов выполнять научно-исследовательские работы по заказу предприятий республики."Опыт взаимодействия с вузом у нас уже есть. Так, ученые-генетики СКФУ стали партнерами компании, запустившей у нас в регионе проект по улучшению мясной продуктивности и селекции овец. Но животноводство не единственная отрасль, где мы можем внедрять наукоемкие технологии в партнерстве с крупнейшим университетом Северного Кавказа", - написал Темрезов.

https://ria.ru/20221208/kchr-1837148550.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

северо-кавказский федеральный университет, рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр)