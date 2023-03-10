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Глава КЧР заключил договор о сотрудничестве региона с СКФУ - РИА Новости, 10.03.2023
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Карачаево-Черкесская Республика
 
18:26 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/dogovor-1857108555.html
Глава КЧР заключил договор о сотрудничестве региона с СКФУ
Глава КЧР заключил договор о сотрудничестве региона с СКФУ - РИА Новости, 10.03.2023
Глава КЧР заключил договор о сотрудничестве региона с СКФУ
Карачаево-Черкесия заключила договор о сотрудничестве с Северо-Кавказским федеральным университетом в сфере подготовки кадров и повышения квалификации... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T18:26
2023-03-10T18:26
карачаево-черкесская республика
северо-кавказский федеральный университет
рашид темрезов
карачаево-черкесская республика (кчр)
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ЧЕРКЕССК, 10 мар – РИА Новости. Карачаево-Черкесия заключила договор о сотрудничестве с Северо-Кавказским федеральным университетом в сфере подготовки кадров и повышения квалификации работников реального сектора экономики, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.Новое соглашение о сотрудничестве подписали глава КЧР и ректор СКФУ Дмитрий Беспалов. Оно предусматривает взаимодействие в сфере подготовки кадров, в том числе по целевым программам, а также программу повышения квалификации для работников предприятий реального сектора экономики.Северо-Кавказский федеральный университет станет партнером республики и в создании наукоемких технологий, а также готов выполнять научно-исследовательские работы по заказу предприятий республики."Опыт взаимодействия с вузом у нас уже есть. Так, ученые-генетики СКФУ стали партнерами компании, запустившей у нас в регионе проект по улучшению мясной продуктивности и селекции овец. Но животноводство не единственная отрасль, где мы можем внедрять наукоемкие технологии в партнерстве с крупнейшим университетом Северного Кавказа", - написал Темрезов.
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северо-кавказский федеральный университет, рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр)
Карачаево-Черкесская Республика, Северо-Кавказский федеральный университет, Рашид Темрезов, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)

Глава КЧР заключил договор о сотрудничестве региона с СКФУ

© Фото : Рашид Темрезов / ВКонтактеРектор СКФУ Дмитрий Беспалов и глава КЧР Рашид Темрезов во время заключения соглашения о сотрудничестве
Ректор СКФУ Дмитрий Беспалов и глава КЧР Рашид Темрезов во время заключения соглашения о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© Фото : Рашид Темрезов / ВКонтакте
Ректор СКФУ Дмитрий Беспалов и глава КЧР Рашид Темрезов во время заключения соглашения о сотрудничестве
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ЧЕРКЕССК, 10 мар – РИА Новости. Карачаево-Черкесия заключила договор о сотрудничестве с Северо-Кавказским федеральным университетом в сфере подготовки кадров и повышения квалификации работников реального сектора экономики, сообщил в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.
Новое соглашение о сотрудничестве подписали глава КЧР и ректор СКФУ Дмитрий Беспалов. Оно предусматривает взаимодействие в сфере подготовки кадров, в том числе по целевым программам, а также программу повышения квалификации для работников предприятий реального сектора экономики.
Северо-Кавказский федеральный университет станет партнером республики и в создании наукоемких технологий, а также готов выполнять научно-исследовательские работы по заказу предприятий республики.
"Опыт взаимодействия с вузом у нас уже есть. Так, ученые-генетики СКФУ стали партнерами компании, запустившей у нас в регионе проект по улучшению мясной продуктивности и селекции овец. Но животноводство не единственная отрасль, где мы можем внедрять наукоемкие технологии в партнерстве с крупнейшим университетом Северного Кавказа", - написал Темрезов.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаСеверо-Кавказский федеральный университетРашид ТемрезовКарачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
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