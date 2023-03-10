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Наркодилера задержали в такси по пути из Москвы в Новосибирск - РИА Новости, 10.03.2023
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16:30 10.03.2023 (обновлено: 16:34 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/diler-1857057258.html
Наркодилера задержали в такси по пути из Москвы в Новосибирск
Наркодилера задержали в такси по пути из Москвы в Новосибирск - РИА Новости, 10.03.2023
Наркодилера задержали в такси по пути из Москвы в Новосибирск
Дилера с 25 килограммами наркотиков, забранных из тайников на кладбищах Санкт-Петербурга, задержали в такси по пути из Москвы в Новосибирск, сообщает полиция... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T16:30
2023-03-10T16:34
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ТЮМЕНЬ, 10 мар - РИА Новости. Дилера с 25 килограммами наркотиков, забранных из тайников на кладбищах Санкт-Петербурга, задержали в такси по пути из Москвы в Новосибирск, сообщает полиция Тюменской области в пятницу. Сотрудники ДПС остановили такси на 40-м километре автодороги Тюмень – водитель пояснил, что выполняет заказ Москва – Новосибирск – Москва. Вдобавок к странному заказу пассажирка вела себя нервно, что стало поводом для досмотра. "В присутствии понятых правоохранители обнаружили в салоне и багажном отделении иномарки четыре сумки, в которых находилось 50 вакуумных свёртков разной массы с веществом белого цвета. Подозреваемая была задержана. &lt;…&gt; Экспертиза показала, что в изъятых свёртках N-метилэфедрон общей массой около 25 килограммов", - следует из релизе. По данным полиции, задержанной 56 лет, в январе в мессенджере ей поступило предложение поработать дилером, и названные условия показались ей привлекательными. Ранее груз перевозила между городами на своем автомобиле, инструкции о местонахождении и пунктах передачи получала в переписке. "На этот раз злоумышленница забрала сумки с наркотиками из тайников на территории трёх кладбищ в Санкт-Петербурге и планировала довезти их до Новосибирска. Личный автомобиль задержанной сломался, и ей пришлось воспользоваться услугами такси. По словам гражданки, она планировала получить за криминальное турне 200 тысяч рублей", - сообщает полиция. Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических веществ в особо крупном размере. Фигурантка находится под арестом.
https://ria.ru/20230306/zaderzhanie-1856244512.html
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происшествия, москва, санкт-петербург, новосибирск, россия, тюменская область
Происшествия, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Россия, Тюменская область
Наркодилера задержали в такси по пути из Москвы в Новосибирск

Дилера с 25 килограммами наркотиков задержали в такси по пути из Москвы в Новосибирск

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 10 мар - РИА Новости. Дилера с 25 килограммами наркотиков, забранных из тайников на кладбищах Санкт-Петербурга, задержали в такси по пути из Москвы в Новосибирск, сообщает полиция Тюменской области в пятницу.
Сотрудники ДПС остановили такси на 40-м километре автодороги Тюмень – водитель пояснил, что выполняет заказ Москва – Новосибирск – Москва. Вдобавок к странному заказу пассажирка вела себя нервно, что стало поводом для досмотра.
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"В присутствии понятых правоохранители обнаружили в салоне и багажном отделении иномарки четыре сумки, в которых находилось 50 вакуумных свёртков разной массы с веществом белого цвета. Подозреваемая была задержана. <…> Экспертиза показала, что в изъятых свёртках N-метилэфедрон общей массой около 25 килограммов", - следует из релизе.
По данным полиции, задержанной 56 лет, в январе в мессенджере ей поступило предложение поработать дилером, и названные условия показались ей привлекательными. Ранее груз перевозила между городами на своем автомобиле, инструкции о местонахождении и пунктах передачи получала в переписке.
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"На этот раз злоумышленница забрала сумки с наркотиками из тайников на территории трёх кладбищ в Санкт-Петербурге и планировала довезти их до Новосибирска. Личный автомобиль задержанной сломался, и ей пришлось воспользоваться услугами такси. По словам гражданки, она планировала получить за криминальное турне 200 тысяч рублей", - сообщает полиция.
Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических веществ в особо крупном размере. Фигурантка находится под арестом.
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