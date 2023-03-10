https://ria.ru/20230310/diler-1857057258.html

Наркодилера задержали в такси по пути из Москвы в Новосибирск

Наркодилера задержали в такси по пути из Москвы в Новосибирск - РИА Новости, 10.03.2023

Наркодилера задержали в такси по пути из Москвы в Новосибирск

Дилера с 25 килограммами наркотиков, забранных из тайников на кладбищах Санкт-Петербурга, задержали в такси по пути из Москвы в Новосибирск, сообщает полиция... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T16:30

2023-03-10T16:30

2023-03-10T16:34

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ТЮМЕНЬ, 10 мар - РИА Новости. Дилера с 25 килограммами наркотиков, забранных из тайников на кладбищах Санкт-Петербурга, задержали в такси по пути из Москвы в Новосибирск, сообщает полиция Тюменской области в пятницу. Сотрудники ДПС остановили такси на 40-м километре автодороги Тюмень – водитель пояснил, что выполняет заказ Москва – Новосибирск – Москва. Вдобавок к странному заказу пассажирка вела себя нервно, что стало поводом для досмотра. "В присутствии понятых правоохранители обнаружили в салоне и багажном отделении иномарки четыре сумки, в которых находилось 50 вакуумных свёртков разной массы с веществом белого цвета. Подозреваемая была задержана. <…> Экспертиза показала, что в изъятых свёртках N-метилэфедрон общей массой около 25 килограммов", - следует из релизе. По данным полиции, задержанной 56 лет, в январе в мессенджере ей поступило предложение поработать дилером, и названные условия показались ей привлекательными. Ранее груз перевозила между городами на своем автомобиле, инструкции о местонахождении и пунктах передачи получала в переписке. "На этот раз злоумышленница забрала сумки с наркотиками из тайников на территории трёх кладбищ в Санкт-Петербурге и планировала довезти их до Новосибирска. Личный автомобиль задержанной сломался, и ей пришлось воспользоваться услугами такси. По словам гражданки, она планировала получить за криминальное турне 200 тысяч рублей", - сообщает полиция. Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических веществ в особо крупном размере. Фигурантка находится под арестом.

https://ria.ru/20230306/zaderzhanie-1856244512.html

https://ria.ru/20230203/narkotiki-1849604576.html

https://ria.ru/20230310/pozhar-1857043146.html

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происшествия, москва, санкт-петербург, новосибирск, россия, тюменская область