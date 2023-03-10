https://ria.ru/20230310/britaniya-1857156444.html

Британцы пришли в ужас от плана Сунака по окончанию конфликта на Украине

Британцы пришли в ужас от плана Сунака по окончанию конфликта на Украине - РИА Новости, 10.03.2023

Британцы пришли в ужас от плана Сунака по окончанию конфликта на Украине

Слова премьер-министра Великобритании Риши Сунака о том, что Запад должен продолжить поставлять оружие на Украину, чтобы укрепить позиции Киева за столом... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T22:53

2023-03-10T22:53

2023-03-10T22:53

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великобритания

риши сунак

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Слова премьер-министра Великобритании Риши Сунака о том, что Запад должен продолжить поставлять оружие на Украину, чтобы укрепить позиции Киева за столом переговоров, вызвали волну негодования среди читателей британской газеты Daily Mail.В Париже перед встречей с президентом Франции Эммануелем Макроном Сунак заявил, что конфликт на Украине завершится за столом переговоров, однако необходимо дать Киеву наилучшую позицию для их проведения в подходящий момент. На сегодня приоритетом должно быть предоставление Владимиру Зеленскому ресурсов, обучения и поддержки."Не согласен с ним. Промедление с переговорами означает больше погибших и больше разрушений", — написал в комментариях пользователь под ником Hatshebsut."То есть мы за переговоры, но при этом накачиваем Украину оружием, как это возможно?" — удивился Astounded."Как и в Афганистане. Конфликт на Украине закончится только в тот момент, когда в Белом доме скажут, что хватит", — поделился мнением Kayzai."Россию нельзя победить, но Москва будет рада вести переговоры с НАТО. Они сказали Западу, чего хотят, но там отказались даже слушать", — подытожили в комментариях.В статье Daily Mail говорится, что слова британского премьера четко обозначили разницу между тем, как он и его предшественник Борис Джонсон видят завершение конфликта на Украине: экс-глава британского кабинета оказывал давление на Сунака, призывая отправить танки и самолеты Украине, чтобы та могла "закончить дело".

https://ria.ru/20230310/ukraina-1857072355.html

https://ria.ru/20230310/krym-1857043974.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, великобритания, риши сунак, борис джонсон