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Британцы пришли в ужас от плана Сунака по окончанию конфликта на Украине - РИА Новости, 10.03.2023
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22:53 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/britaniya-1857156444.html
Британцы пришли в ужас от плана Сунака по окончанию конфликта на Украине
Британцы пришли в ужас от плана Сунака по окончанию конфликта на Украине - РИА Новости, 10.03.2023
Британцы пришли в ужас от плана Сунака по окончанию конфликта на Украине
Слова премьер-министра Великобритании Риши Сунака о том, что Запад должен продолжить поставлять оружие на Украину, чтобы укрепить позиции Киева за столом... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T22:53
2023-03-10T22:53
в мире
украина
великобритания
риши сунак
борис джонсон
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Слова премьер-министра Великобритании Риши Сунака о том, что Запад должен продолжить поставлять оружие на Украину, чтобы укрепить позиции Киева за столом переговоров, вызвали волну негодования среди читателей британской газеты Daily Mail.В Париже перед встречей с президентом Франции Эммануелем Макроном Сунак заявил, что конфликт на Украине завершится за столом переговоров, однако необходимо дать Киеву наилучшую позицию для их проведения в подходящий момент. На сегодня приоритетом должно быть предоставление Владимиру Зеленскому ресурсов, обучения и поддержки."Не согласен с ним. Промедление с переговорами означает больше погибших и больше разрушений", — написал в комментариях пользователь под ником Hatshebsut."То есть мы за переговоры, но при этом накачиваем Украину оружием, как это возможно?" — удивился Astounded."Как и в Афганистане. Конфликт на Украине закончится только в тот момент, когда в Белом доме скажут, что хватит", — поделился мнением Kayzai."Россию нельзя победить, но Москва будет рада вести переговоры с НАТО. Они сказали Западу, чего хотят, но там отказались даже слушать", — подытожили в комментариях.В статье Daily Mail говорится, что слова британского премьера четко обозначили разницу между тем, как он и его предшественник Борис Джонсон видят завершение конфликта на Украине: экс-глава британского кабинета оказывал давление на Сунака, призывая отправить танки и самолеты Украине, чтобы та могла "закончить дело".
https://ria.ru/20230310/ukraina-1857072355.html
https://ria.ru/20230310/krym-1857043974.html
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в мире, украина, великобритания, риши сунак, борис джонсон
В мире, Украина, Великобритания, Риши Сунак, Борис Джонсон
Британцы пришли в ужас от плана Сунака по окончанию конфликта на Украине

Читатели Daily Mail осудили план Сунака отказаться от переговоров с Россией до побед ВСУ

© AP Photo / Tolga AkmenРиши Сунак
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / Tolga Akmen
Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Слова премьер-министра Великобритании Риши Сунака о том, что Запад должен продолжить поставлять оружие на Украину, чтобы укрепить позиции Киева за столом переговоров, вызвали волну негодования среди читателей британской газеты Daily Mail.
В Париже перед встречей с президентом Франции Эммануелем Макроном Сунак заявил, что конфликт на Украине завершится за столом переговоров, однако необходимо дать Киеву наилучшую позицию для их проведения в подходящий момент. На сегодня приоритетом должно быть предоставление Владимиру Зеленскому ресурсов, обучения и поддержки.
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"Не согласен с ним. Промедление с переговорами означает больше погибших и больше разрушений", — написал в комментариях пользователь под ником Hatshebsut.
"То есть мы за переговоры, но при этом накачиваем Украину оружием, как это возможно?" — удивился Astounded.
«
"Это длится уже достаточно долго, даже украинцам надоело", — добавил в ответ guerillaGang.
"Как и в Афганистане. Конфликт на Украине закончится только в тот момент, когда в Белом доме скажут, что хватит", — поделился мнением Kayzai.
"Россию нельзя победить, но Москва будет рада вести переговоры с НАТО. Они сказали Западу, чего хотят, но там отказались даже слушать", — подытожили в комментариях.
В статье Daily Mail говорится, что слова британского премьера четко обозначили разницу между тем, как он и его предшественник Борис Джонсон видят завершение конфликта на Украине: экс-глава британского кабинета оказывал давление на Сунака, призывая отправить танки и самолеты Украине, чтобы та могла "закончить дело".
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В миреУкраинаВеликобританияРиши СунакБорис Джонсон
 
 
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