Британцы пришли в ужас от плана Сунака по окончанию конфликта на Украине
Читатели Daily Mail осудили план Сунака отказаться от переговоров с Россией до побед ВСУ
© AP Photo / Tolga AkmenРиши Сунак
© AP Photo / Tolga Akmen
Риши Сунак. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Слова премьер-министра Великобритании Риши Сунака о том, что Запад должен продолжить поставлять оружие на Украину, чтобы укрепить позиции Киева за столом переговоров, вызвали волну негодования среди читателей британской газеты Daily Mail.
В Париже перед встречей с президентом Франции Эммануелем Макроном Сунак заявил, что конфликт на Украине завершится за столом переговоров, однако необходимо дать Киеву наилучшую позицию для их проведения в подходящий момент. На сегодня приоритетом должно быть предоставление Владимиру Зеленскому ресурсов, обучения и поддержки.
"Не согласен с ним. Промедление с переговорами означает больше погибших и больше разрушений", — написал в комментариях пользователь под ником Hatshebsut.
"То есть мы за переговоры, но при этом накачиваем Украину оружием, как это возможно?" — удивился Astounded.
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"Это длится уже достаточно долго, даже украинцам надоело", — добавил в ответ guerillaGang.
"Как и в Афганистане. Конфликт на Украине закончится только в тот момент, когда в Белом доме скажут, что хватит", — поделился мнением Kayzai.
В статье Daily Mail говорится, что слова британского премьера четко обозначили разницу между тем, как он и его предшественник Борис Джонсон видят завершение конфликта на Украине: экс-глава британского кабинета оказывал давление на Сунака, призывая отправить танки и самолеты Украине, чтобы та могла "закончить дело".