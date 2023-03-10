https://ria.ru/20230310/bpla-1856900812.html

В Хабаровске начали производить хвостовое оперение для боеприпасов БПЛА

В Хабаровске начали производить хвостовое оперение для боеприпасов БПЛА - РИА Новости, 10.03.2023

В Хабаровске начали производить хвостовое оперение для боеприпасов БПЛА

Хвостовое оперение для боеприпасов ВОГ-17, используемых в беспилотниках в рамках спецоперации на Украине, начали производить в Хабаровске, сообщает мэрия... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T04:34

2023-03-10T04:34

2023-03-10T04:39

хабаровск

украина

хабаровский край

михаил дегтярев

единая россия

юрий трутнев

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ХАБАРОВСК, 10 мар - РИА Новости. Хвостовое оперение для боеприпасов ВОГ-17, используемых в беспилотниках в рамках спецоперации на Украине, начали производить в Хабаровске, сообщает мэрия города. "Фракция "Единая Россия" в городской думе и представители бизнес-сообщества организовали площадку для производства хвостового оперения для боеприпасов ВОГ-17. Они применяются при проведении специальных операций с использованием беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении мэрии. Отмечается, что за месяц произведено более 100 единиц. Их хватит одному расчету на 5-7 дней, уточняет горадминистрация. Ранее губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что в регионе начали производство тактических багги для нужд военной спецоперации. Пять опытных образцов проходили испытания на полигонах Восточного военного округа. После настройки технологического цикла в месяц будет выпускаться до 20 машин, информировал директор предприятия "Сониктранс" Игорь Филиппов, где производят технику. Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в феврале лично оценил высокопроходимые автовездеходы, прокатившись на экземпляре. По его мнению, машина нуждается в доработке, в нынешнем виде она годится лишь для доставки на передовую продуктов, воды, боеприпасов. Скорость багги по бездорожью - 100-120 километров в час, грузоподъемность - 350 килограммов.

https://ria.ru/20230306/bpla-1856107638.html

хабаровск

украина

хабаровский край

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хабаровск, украина, хабаровский край, михаил дегтярев, единая россия, юрий трутнев