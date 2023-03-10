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В Хабаровске начали производить хвостовое оперение для боеприпасов БПЛА - РИА Новости, 10.03.2023
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04:34 10.03.2023 (обновлено: 04:39 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/bpla-1856900812.html
В Хабаровске начали производить хвостовое оперение для боеприпасов БПЛА
В Хабаровске начали производить хвостовое оперение для боеприпасов БПЛА - РИА Новости, 10.03.2023
В Хабаровске начали производить хвостовое оперение для боеприпасов БПЛА
Хвостовое оперение для боеприпасов ВОГ-17, используемых в беспилотниках в рамках спецоперации на Украине, начали производить в Хабаровске, сообщает мэрия... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T04:34
2023-03-10T04:39
хабаровск
украина
хабаровский край
михаил дегтярев
единая россия
юрий трутнев
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ХАБАРОВСК, 10 мар - РИА Новости. Хвостовое оперение для боеприпасов ВОГ-17, используемых в беспилотниках в рамках спецоперации на Украине, начали производить в Хабаровске, сообщает мэрия города. "Фракция "Единая Россия" в городской думе и представители бизнес-сообщества организовали площадку для производства хвостового оперения для боеприпасов ВОГ-17. Они применяются при проведении специальных операций с использованием беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении мэрии. Отмечается, что за месяц произведено более 100 единиц. Их хватит одному расчету на 5-7 дней, уточняет горадминистрация. Ранее губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что в регионе начали производство тактических багги для нужд военной спецоперации. Пять опытных образцов проходили испытания на полигонах Восточного военного округа. После настройки технологического цикла в месяц будет выпускаться до 20 машин, информировал директор предприятия "Сониктранс" Игорь Филиппов, где производят технику. Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в феврале лично оценил высокопроходимые автовездеходы, прокатившись на экземпляре. По его мнению, машина нуждается в доработке, в нынешнем виде она годится лишь для доставки на передовую продуктов, воды, боеприпасов. Скорость багги по бездорожью - 100-120 километров в час, грузоподъемность - 350 килограммов.
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хабаровск, украина, хабаровский край, михаил дегтярев, единая россия, юрий трутнев
Хабаровск, Украина, Хабаровский край, Михаил Дегтярев, Единая Россия, Юрий Трутнев
В Хабаровске начали производить хвостовое оперение для боеприпасов БПЛА

В Хабаровске начали производить хвостовое оперение для ВОГ-17, используемых БПЛА

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие на позициях в зоне СВО
Российские военнослужащие на позициях в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие на позициях в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 10 мар - РИА Новости. Хвостовое оперение для боеприпасов ВОГ-17, используемых в беспилотниках в рамках спецоперации на Украине, начали производить в Хабаровске, сообщает мэрия города.
"Фракция "Единая Россия" в городской думе и представители бизнес-сообщества организовали площадку для производства хвостового оперения для боеприпасов ВОГ-17. Они применяются при проведении специальных операций с использованием беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении мэрии.
Отмечается, что за месяц произведено более 100 единиц. Их хватит одному расчету на 5-7 дней, уточняет горадминистрация.
Ранее губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что в регионе начали производство тактических багги для нужд военной спецоперации. Пять опытных образцов проходили испытания на полигонах Восточного военного округа. После настройки технологического цикла в месяц будет выпускаться до 20 машин, информировал директор предприятия "Сониктранс" Игорь Филиппов, где производят технику. Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в феврале лично оценил высокопроходимые автовездеходы, прокатившись на экземпляре. По его мнению, машина нуждается в доработке, в нынешнем виде она годится лишь для доставки на передовую продуктов, воды, боеприпасов. Скорость багги по бездорожью - 100-120 километров в час, грузоподъемность - 350 килограммов.
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ХабаровскУкраинаХабаровский крайМихаил ДегтяревЕдиная РоссияЮрий Трутнев
 
 
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