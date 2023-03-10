https://ria.ru/20230310/benzin-1856970280.html

На Чукотке возобновили продажу бензина АИ-95 населению

На Чукотке возобновили продажу бензина АИ-95 населению - РИА Новости, 10.03.2023

На Чукотке возобновили продажу бензина АИ-95 населению

Компания "Чукотснаб", которая накануне заявила о приостановке продажи бензина АИ-95 в Анадыре и поселке Угольные Копи на Чукотке из-за его дефицита, возобновила РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T12:30

2023-03-10T12:30

2023-03-10T12:30

общество

аи-95

чукотка

анадырь

бензин

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ВЛАДИВОСТОК, 10 мар – РИА Новости. Компания "Чукотснаб", которая накануне заявила о приостановке продажи бензина АИ-95 в Анадыре и поселке Угольные Копи на Чукотке из-за его дефицита, возобновила сбыт этого вида топлива, сообщает правительство региона. Накануне предприятие, занимающееся завозом топлива, информировало, что сложилась острая ситуация с дефицитом АИ-95 из-за возросшего с октября 2022 года потребления этого вида топлива на 30%. Отмечалось, что спрос на этот бензин значительно превысил ожидания, реализацию населению АИ-95 приостановили до начала навигации 2023 года – до июня. "Сейчас компания "Чукотснаб" работает над завозом бензина данной марки в населенные пункты региона с других нефтебаз для гарантированного обеспечения населения. С учетом имеющихся запасов и высокого спроса на бензин АИ-95 продажа возобновлена. Для гарантированно стабильной реализации бензина до навигации установлено небольшое ограничение по объему топлива: не более 50 литров за одну заправку", - говорится в сообщении. По данным властей, компания также отметила, что снизила цену на АИ-92 до 60 рублей за литр на период с 10 марта по 30 июня 2023 года.

https://ria.ru/20230306/benzin-1856032468.html

чукотка

анадырь

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, аи-95, чукотка, анадырь, бензин