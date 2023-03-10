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На Чукотке возобновили продажу бензина АИ-95 населению - РИА Новости, 10.03.2023
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12:30 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/benzin-1856970280.html
На Чукотке возобновили продажу бензина АИ-95 населению
На Чукотке возобновили продажу бензина АИ-95 населению - РИА Новости, 10.03.2023
На Чукотке возобновили продажу бензина АИ-95 населению
Компания "Чукотснаб", которая накануне заявила о приостановке продажи бензина АИ-95 в Анадыре и поселке Угольные Копи на Чукотке из-за его дефицита, возобновила РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T12:30
2023-03-10T12:30
общество
аи-95
чукотка
анадырь
бензин
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ВЛАДИВОСТОК, 10 мар – РИА Новости. Компания "Чукотснаб", которая накануне заявила о приостановке продажи бензина АИ-95 в Анадыре и поселке Угольные Копи на Чукотке из-за его дефицита, возобновила сбыт этого вида топлива, сообщает правительство региона. Накануне предприятие, занимающееся завозом топлива, информировало, что сложилась острая ситуация с дефицитом АИ-95 из-за возросшего с октября 2022 года потребления этого вида топлива на 30%. Отмечалось, что спрос на этот бензин значительно превысил ожидания, реализацию населению АИ-95 приостановили до начала навигации 2023 года – до июня. "Сейчас компания "Чукотснаб" работает над завозом бензина данной марки в населенные пункты региона с других нефтебаз для гарантированного обеспечения населения. С учетом имеющихся запасов и высокого спроса на бензин АИ-95 продажа возобновлена. Для гарантированно стабильной реализации бензина до навигации установлено небольшое ограничение по объему топлива: не более 50 литров за одну заправку", - говорится в сообщении. По данным властей, компания также отметила, что снизила цену на АИ-92 до 60 рублей за литр на период с 10 марта по 30 июня 2023 года.
https://ria.ru/20230306/benzin-1856032468.html
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общество, аи-95, чукотка, анадырь, бензин
Общество, АИ-95, Чукотка, Анадырь, Бензин
На Чукотке возобновили продажу бензина АИ-95 населению

На Чукотке возобновили продажу бензина АИ-95 населению после приостановки из-за дефицита

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина заправляет автомобиль бензином АИ-95
Мужчина заправляет автомобиль бензином АИ-95 - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Мужчина заправляет автомобиль бензином АИ-95. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 10 мар – РИА Новости. Компания "Чукотснаб", которая накануне заявила о приостановке продажи бензина АИ-95 в Анадыре и поселке Угольные Копи на Чукотке из-за его дефицита, возобновила сбыт этого вида топлива, сообщает правительство региона.
Накануне предприятие, занимающееся завозом топлива, информировало, что сложилась острая ситуация с дефицитом АИ-95 из-за возросшего с октября 2022 года потребления этого вида топлива на 30%. Отмечалось, что спрос на этот бензин значительно превысил ожидания, реализацию населению АИ-95 приостановили до начала навигации 2023 года – до июня.
"Сейчас компания "Чукотснаб" работает над завозом бензина данной марки в населенные пункты региона с других нефтебаз для гарантированного обеспечения населения. С учетом имеющихся запасов и высокого спроса на бензин АИ-95 продажа возобновлена. Для гарантированно стабильной реализации бензина до навигации установлено небольшое ограничение по объему топлива: не более 50 литров за одну заправку", - говорится в сообщении.
По данным властей, компания также отметила, что снизила цену на АИ-92 до 60 рублей за литр на период с 10 марта по 30 июня 2023 года.
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ОбществоАИ-95ЧукоткаАнадырьБензин
 
 
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