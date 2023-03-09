https://ria.ru/20230309/benzin-1856706155.html

В Анадыре приостановили продажу АИ-95 населению

В Анадыре приостановили продажу АИ-95 населению - РИА Новости, 09.03.2023

В Анадыре приостановили продажу АИ-95 населению

Предприятие "Чукотснаб" приостановило продажу населению в Анадыре и поселке Угольные Копи на Чукотке бензина АИ-95 из-за его дефицита, сообщил департамент... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T11:46

2023-03-09T11:46

2023-03-09T11:46

анадырь

чукотка

аи-92

аи-95

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 9 мар – РИА Новости. Предприятие "Чукотснаб" приостановило продажу населению в Анадыре и поселке Угольные Копи на Чукотке бензина АИ-95 из-за его дефицита, сообщил департамент промышленной политики региона. Ведомство приводит комментарий директора "Чукотснаба" Воробьева Р.С., который отмечает, что топливная навигация в Анадырском лимане начинается в третью декаду июня и заканчивается в первую декаду октября. В промежуток между этими сроками топливо в Анадыре и поселке Угольные Копи имеется только в том количестве, которое завезла компания. "На сегодняшний день сложилась острая ситуация с дефицитом бензина АИ-95. Основная причина - это возросшее с октября 2022 года потребление данного вида топлива на 30%, спрос на бензин этой марки значительно превысил ожидания, что, к сожалению, мы не смогли спрогнозировать. В связи с этим АО "Чукотснаб" вынуждено приостановить реализацию населению АИ-95 до начала навигации 2023 года", - отмечается в сообщении. При этом "Чукотснаб" не снимает с себя обязательства перед организациями по поставке АИ-95 в рамках заключенных договоров и контрактов. В правительстве региона РИА Новости уточнили, что продажа АИ-95 ограничена только в Анадыре и Угольных Копях. "АИ-92 всегда в доступе", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230213/shveytsariya-1851731686.html

https://ria.ru/20230308/finlyandiya-1856524706.html

анадырь

чукотка

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

анадырь, чукотка, аи-92, аи-95, общество