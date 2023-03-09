https://ria.ru/20230309/benzin-1856706155.html
В Анадыре приостановили продажу АИ-95 населению
В Анадыре приостановили продажу АИ-95 населению - РИА Новости, 09.03.2023
В Анадыре приостановили продажу АИ-95 населению
Предприятие "Чукотснаб" приостановило продажу населению в Анадыре и поселке Угольные Копи на Чукотке бензина АИ-95 из-за его дефицита, сообщил департамент... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T11:46
2023-03-09T11:46
2023-03-09T11:46
анадырь
чукотка
аи-92
аи-95
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 9 мар – РИА Новости. Предприятие "Чукотснаб" приостановило продажу населению в Анадыре и поселке Угольные Копи на Чукотке бензина АИ-95 из-за его дефицита, сообщил департамент промышленной политики региона. Ведомство приводит комментарий директора "Чукотснаба" Воробьева Р.С., который отмечает, что топливная навигация в Анадырском лимане начинается в третью декаду июня и заканчивается в первую декаду октября. В промежуток между этими сроками топливо в Анадыре и поселке Угольные Копи имеется только в том количестве, которое завезла компания. "На сегодняшний день сложилась острая ситуация с дефицитом бензина АИ-95. Основная причина - это возросшее с октября 2022 года потребление данного вида топлива на 30%, спрос на бензин этой марки значительно превысил ожидания, что, к сожалению, мы не смогли спрогнозировать. В связи с этим АО "Чукотснаб" вынуждено приостановить реализацию населению АИ-95 до начала навигации 2023 года", - отмечается в сообщении. При этом "Чукотснаб" не снимает с себя обязательства перед организациями по поставке АИ-95 в рамках заключенных договоров и контрактов. В правительстве региона РИА Новости уточнили, что продажа АИ-95 ограничена только в Анадыре и Угольных Копях. "АИ-92 всегда в доступе", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230213/shveytsariya-1851731686.html
https://ria.ru/20230308/finlyandiya-1856524706.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анадырь, чукотка, аи-92, аи-95, общество
Анадырь, Чукотка, АИ-92, АИ-95, Общество
В Анадыре приостановили продажу АИ-95 населению
В Анадыре приостановили продажу АИ-95 населению из-за дефицита
ВЛАДИВОСТОК, 9 мар – РИА Новости. Предприятие "Чукотснаб" приостановило продажу населению в Анадыре и поселке Угольные Копи на Чукотке бензина АИ-95 из-за его дефицита, сообщил департамент промышленной политики региона.
Ведомство приводит комментарий директора "Чукотснаба" Воробьева Р.С., который отмечает, что топливная навигация в Анадырском лимане начинается в третью декаду июня и заканчивается в первую декаду октября. В промежуток между этими сроками топливо в Анадыре и поселке Угольные Копи имеется только в том количестве, которое завезла компания.
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"На сегодняшний день сложилась острая ситуация с дефицитом бензина АИ-95. Основная причина - это возросшее с октября 2022 года потребление данного вида топлива на 30%, спрос на бензин этой марки значительно превысил ожидания, что, к сожалению, мы не смогли спрогнозировать. В связи с этим АО "Чукотснаб" вынуждено приостановить реализацию населению АИ-95 до начала навигации 2023 года", - отмечается в сообщении.
При этом "Чукотснаб" не снимает с себя обязательства перед организациями по поставке АИ-95 в рамках заключенных договоров и контрактов.
В правительстве региона РИА Новости уточнили, что продажа АИ-95 ограничена только в Анадыре и Угольных Копях. "А
И-92 всегда в доступе", - добавил собеседник агентства.
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