https://ria.ru/20230310/artemovsk-1857134243.html

ВСУ сконцентрировали у Артемовска три группировки

ВСУ сконцентрировали у Артемовска три группировки - РИА Новости, 10.03.2023

ВСУ сконцентрировали у Артемовска три группировки

ВСУ в ближайшее время попытаются разблокировать находящийся в оперативном окружении Артемовск, заявил помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T19:58

2023-03-10T19:58

2023-03-10T23:02

специальная военная операция на украине

артемовск

украина

киев

апты алаудинов

нато

вооруженные силы украины

луганская народная республика

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. ВСУ в ближайшее время попытаются разблокировать находящийся в оперативном окружении Артемовск, заявил помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, потеря Артемовска для Киева будет в большей степени имиджевой."На каком бы участке фронта это наступление ни произошло, первоначальный этап будет чуть-чуть тяжеловат, потому что большое количество сил и средств, сконцентрированное на одном участке, удержать разом будет тяжело. Но все равно: цель, которую они (украинское командование вместе с НАТО. — Прим. ред.) перед собой ставят, вряд ли будет достигнута", — добавил Алаудинов.Об увеличении украинской группировки около города рассказал сегодня РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его оценкам, исходя из численности, количества вооружения и техники, противник может готовиться как к обороне, так и наступлению. Накануне российским силам удалось отбить контратаку ВСУ в Артемовске, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.Сейчас российские подразделения контролируют восточную часть города, сообщал ранее на этой неделе основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. Вчера он объявил о взятии под контроль села Дубово-Василевка, расположенного к северо-западу от населенного пункта.Как указывал член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, ситуация в Артемовске критическая. При этом в понедельник главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции в городе.

https://ria.ru/20230310/bomba-1856956210.html

артемовск

украина

киев

луганская народная республика

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артемовск, украина, киев, апты алаудинов, нато, вооруженные силы украины, луганская народная республика, андрей марочко, денис пушилин, верховная рада украины