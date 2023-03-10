ВСУ сконцентрировали у Артемовска три группировки
Алаудинов заявил, что Украина в ближайшее время попытается разблокировать Артемовск
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЖилые дома в Артемовске, разрушенные в результате обстрелов
Жилые дома в Артемовске, разрушенные в результате обстрелов. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. ВСУ в ближайшее время попытаются разблокировать находящийся в оперативном окружении Артемовск, заявил помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".
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"Они (украинские власти. — Прим. ред. ) готовы туда закинуть любое количество мяса, чтобы нам нанести имиджевую потерю: что мы грозились, но не взяли этот Артемовск. Поэтому сама операция по разблокированию Артемовска планируется руководством блока НАТО. Для этого на данный момент сконцентрированы три группировки, мы это фиксируем", — сказал военный.
По его словам, потеря Артемовска для Киева будет в большей степени имиджевой.
"На каком бы участке фронта это наступление ни произошло, первоначальный этап будет чуть-чуть тяжеловат, потому что большое количество сил и средств, сконцентрированное на одном участке, удержать разом будет тяжело. Но все равно: цель, которую они (украинское командование вместе с НАТО. — Прим. ред.) перед собой ставят, вряд ли будет достигнута", — добавил Алаудинов.
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Об увеличении украинской группировки около города рассказал сегодня РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его оценкам, исходя из численности, количества вооружения и техники, противник может готовиться как к обороне, так и наступлению. Накануне российским силам удалось отбить контратаку ВСУ в Артемовске, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Сейчас российские подразделения контролируют восточную часть города, сообщал ранее на этой неделе основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. Вчера он объявил о взятии под контроль села Дубово-Василевка, расположенного к северо-западу от населенного пункта.
Как указывал член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, ситуация в Артемовске критическая. При этом в понедельник главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции в городе.
Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинских войск в Донбассе.