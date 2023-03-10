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ВСУ сконцентрировали у Артемовска три группировки - РИА Новости, 10.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:58 10.03.2023 (обновлено: 23:02 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/artemovsk-1857134243.html
ВСУ сконцентрировали у Артемовска три группировки
ВСУ сконцентрировали у Артемовска три группировки - РИА Новости, 10.03.2023
ВСУ сконцентрировали у Артемовска три группировки
ВСУ в ближайшее время попытаются разблокировать находящийся в оперативном окружении Артемовск, заявил помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T19:58
2023-03-10T23:02
специальная военная операция на украине
артемовск
украина
киев
апты алаудинов
нато
вооруженные силы украины
луганская народная республика
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. ВСУ в ближайшее время попытаются разблокировать находящийся в оперативном окружении Артемовск, заявил помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, потеря Артемовска для Киева будет в большей степени имиджевой."На каком бы участке фронта это наступление ни произошло, первоначальный этап будет чуть-чуть тяжеловат, потому что большое количество сил и средств, сконцентрированное на одном участке, удержать разом будет тяжело. Но все равно: цель, которую они (украинское командование вместе с НАТО. — Прим. ред.) перед собой ставят, вряд ли будет достигнута", — добавил Алаудинов.Об увеличении украинской группировки около города рассказал сегодня РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его оценкам, исходя из численности, количества вооружения и техники, противник может готовиться как к обороне, так и наступлению. Накануне российским силам удалось отбить контратаку ВСУ в Артемовске, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.Сейчас российские подразделения контролируют восточную часть города, сообщал ранее на этой неделе основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. Вчера он объявил о взятии под контроль села Дубово-Василевка, расположенного к северо-западу от населенного пункта.Как указывал член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, ситуация в Артемовске критическая. При этом в понедельник главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции в городе.
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артемовск
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артемовск, украина, киев, апты алаудинов, нато, вооруженные силы украины, луганская народная республика, андрей марочко, денис пушилин, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Украина, Киев, Апты Алаудинов, НАТО, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Денис Пушилин, Верховная Рада Украины
ВСУ сконцентрировали у Артемовска три группировки

Алаудинов заявил, что Украина в ближайшее время попытается разблокировать Артемовск

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЖилые дома в Артемовске, разрушенные в результате обстрелов
Жилые дома в Артемовске, разрушенные в результате обстрелов - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Жилые дома в Артемовске, разрушенные в результате обстрелов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. ВСУ в ближайшее время попытаются разблокировать находящийся в оперативном окружении Артемовск, заявил помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".
«

"Они (украинские власти. — Прим. ред. ) готовы туда закинуть любое количество мяса, чтобы нам нанести имиджевую потерю: что мы грозились, но не взяли этот Артемовск. Поэтому сама операция по разблокированию Артемовска планируется руководством блока НАТО. Для этого на данный момент сконцентрированы три группировки, мы это фиксируем", — сказал военный.

По его словам, потеря Артемовска для Киева будет в большей степени имиджевой.
"На каком бы участке фронта это наступление ни произошло, первоначальный этап будет чуть-чуть тяжеловат, потому что большое количество сил и средств, сконцентрированное на одном участке, удержать разом будет тяжело. Но все равно: цель, которую они (украинское командование вместе с НАТО. — Прим. ред.) перед собой ставят, вряд ли будет достигнута", — добавил Алаудинов.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
Об увеличении украинской группировки около города рассказал сегодня РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его оценкам, исходя из численности, количества вооружения и техники, противник может готовиться как к обороне, так и наступлению. Накануне российским силам удалось отбить контратаку ВСУ в Артемовске, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Сейчас российские подразделения контролируют восточную часть города, сообщал ранее на этой неделе основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. Вчера он объявил о взятии под контроль села Дубово-Василевка, расположенного к северо-западу от населенного пункта.
Как указывал член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, ситуация в Артемовске критическая. При этом в понедельник главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции в городе.

Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинских войск в Донбассе.

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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскУкраинаКиевАпты АлаудиновНАТОВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоДенис ПушилинВерховная Рада Украины
 
 
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