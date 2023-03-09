https://ria.ru/20230309/zelenskiy-1856796927.html

"И это весь план?" Читателей FT поразили решения Зеленского по Артемовску

"И это весь план?" Читателей FT поразили решения Зеленского по Артемовску - РИА Новости, 09.03.2023

"И это весь план?" Читателей FT поразили решения Зеленского по Артемовску

Читатели британской газеты Financial Times раскритиковали решение президента Украины Владимира Зеленского приказать своим военным закрепиться на позициях в... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T15:59

2023-03-09T15:59

2023-03-09T16:32

в мире

украина

артемовск

россия

владимир зеленский

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Читатели британской газеты Financial Times раскритиковали решение президента Украины Владимира Зеленского приказать своим военным закрепиться на позициях в Артемовске, несмотря на многочисленные признания солдат о тяжелой ситуации в этом регионе."Зеленский просто работает на публику и пытается поднять боевой дух. Все фактические решения принимают военные по указке США", — отметил AndrewV."Чего-то я не въезжаю: то "не имеет стратегического значения", то "откроет русским дорогу к остальной части Донецкой области". Выберите уж что-то одно", — пожаловался Mrs Gussie FinkNottle."Америка намерена воевать с Россией до последнего украинца", — посчитал 1000km.Восьмого марта генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил, что Артемовск в ближайшие дни может перейти под контроль России, и вновь призвал избегать недооценки российских возможностей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230309/ukraina-1856667477.html

https://ria.ru/20230308/tsel-1856617740.html

украина

артемовск

россия

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в мире, украина, артемовск, россия, владимир зеленский