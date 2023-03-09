"И это весь план?" Читателей FT поразили решения Зеленского по Артемовску
Читатели FT не смогли найти логику в решениях Зеленского по Артемовску
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве, 24 февраля 2023 года
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве, 24 февраля 2023 года. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Читатели британской газеты Financial Times раскритиковали решение президента Украины Владимира Зеленского приказать своим военным закрепиться на позициях в Артемовске, несмотря на многочисленные признания солдат о тяжелой ситуации в этом регионе.
"Зеленский просто работает на публику и пытается поднять боевой дух. Все фактические решения принимают военные по указке США", — отметил AndrewV.
«
"И это весь план? Зеленский даже не дилетант, а еще хуже. Пусть лучше дальше комедией занимается, а лозунги свои впаривает самым доверчивым", — прокомментировал Lino.
"Чего-то я не въезжаю: то "не имеет стратегического значения", то "откроет русским дорогу к остальной части Донецкой области". Выберите уж что-то одно", — пожаловался Mrs Gussie FinkNottle.
"Америка намерена воевать с Россией до последнего украинца", — посчитал 1000km.
«
"Украина смахивает на убыточный магазин в Лондоне, Париже или Нью-Йорке. Все прекрасно знают, что прибыли он никогда не принесет и нужен лишь для галочки, но глобальный бренд-директор считает, что так надо для имиджа", — сыронизировал IBI.
Восьмого марта генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил, что Артемовск в ближайшие дни может перейти под контроль России, и вновь призвал избегать недооценки российских возможностей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>