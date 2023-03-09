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"И это весь план?" Читателей FT поразили решения Зеленского по Артемовску - РИА Новости, 09.03.2023
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15:59 09.03.2023 (обновлено: 16:32 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/zelenskiy-1856796927.html
"И это весь план?" Читателей FT поразили решения Зеленского по Артемовску
"И это весь план?" Читателей FT поразили решения Зеленского по Артемовску - РИА Новости, 09.03.2023
"И это весь план?" Читателей FT поразили решения Зеленского по Артемовску
Читатели британской газеты Financial Times раскритиковали решение президента Украины Владимира Зеленского приказать своим военным закрепиться на позициях в... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T15:59
2023-03-09T16:32
в мире
украина
артемовск
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Читатели британской газеты Financial Times раскритиковали решение президента Украины Владимира Зеленского приказать своим военным закрепиться на позициях в Артемовске, несмотря на многочисленные признания солдат о тяжелой ситуации в этом регионе."Зеленский просто работает на публику и пытается поднять боевой дух. Все фактические решения принимают военные по указке США", — отметил AndrewV."Чего-то я не въезжаю: то "не имеет стратегического значения", то "откроет русским дорогу к остальной части Донецкой области". Выберите уж что-то одно", — пожаловался Mrs Gussie FinkNottle."Америка намерена воевать с Россией до последнего украинца", — посчитал 1000km.Восьмого марта генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил, что Артемовск в ближайшие дни может перейти под контроль России, и вновь призвал избегать недооценки российских возможностей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230309/ukraina-1856667477.html
https://ria.ru/20230308/tsel-1856617740.html
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в мире, украина, артемовск, россия, владимир зеленский
В мире, Украина, Артемовск, Россия, Владимир Зеленский
"И это весь план?" Читателей FT поразили решения Зеленского по Артемовску

Читатели FT не смогли найти логику в решениях Зеленского по Артемовску

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве, 24 февраля 2023 года
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве, 24 февраля 2023 года - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве, 24 февраля 2023 года. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Читатели британской газеты Financial Times раскритиковали решение президента Украины Владимира Зеленского приказать своим военным закрепиться на позициях в Артемовске, несмотря на многочисленные признания солдат о тяжелой ситуации в этом регионе.
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"Зеленский просто работает на публику и пытается поднять боевой дух. Все фактические решения принимают военные по указке США", — отметил AndrewV.
«

"И это весь план? Зеленский даже не дилетант, а еще хуже. Пусть лучше дальше комедией занимается, а лозунги свои впаривает самым доверчивым", — прокомментировал Lino.

"Чего-то я не въезжаю: то "не имеет стратегического значения", то "откроет русским дорогу к остальной части Донецкой области". Выберите уж что-то одно", — пожаловался Mrs Gussie FinkNottle.
"Америка намерена воевать с Россией до последнего украинца", — посчитал 1000km.
«

"Украина смахивает на убыточный магазин в Лондоне, Париже или Нью-Йорке. Все прекрасно знают, что прибыли он никогда не принесет и нужен лишь для галочки, но глобальный бренд-директор считает, что так надо для имиджа", — сыронизировал IBI.

Восьмого марта генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил, что Артемовск в ближайшие дни может перейти под контроль России, и вновь призвал избегать недооценки российских возможностей.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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8 марта, 18:58
 
В миреУкраинаАртемовскРоссияВладимир Зеленский
 
 
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