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Энергокомпания "Укрэнерго" восстановила электропитание Запорожской АЭС - РИА Новости, 09.03.2023
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17:15 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/zaes-1856823888.html
Энергокомпания "Укрэнерго" восстановила электропитание Запорожской АЭС
Энергокомпания "Укрэнерго" восстановила электропитание Запорожской АЭС - РИА Новости, 09.03.2023
Энергокомпания "Укрэнерго" восстановила электропитание Запорожской АЭС
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила в четверг о восстановлении электропитания Запорожской АЭС. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T17:15
2023-03-09T17:15
в мире
энергодар
россия
украина
запорожская аэс
укрэнерго
южно-украинская аэс
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила в четверг о восстановлении электропитания Запорожской АЭС. Ранее пресс-служба Запорожской АЭС сообщила о том, что ночью в результате короткого замыкания на линии между Южно-Украинской АЭС и Днепровской подстанции на Запорожской АЭС действиями автоматики были запущены дизель-генераторы для обеспечения собственных нужд станции. Советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа заявил, что Украина не представила профессиональное заключение о причинах короткого замыкания, которое привело к обесточиванию ЗАЭС. "ЗАЭС переходит с дизель-генераторов на получение электроэнергии для собственных нужд из объединенной энергосистемы Украины", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230309/zaes-1856745477.html
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в мире, энергодар, россия, украина, запорожская аэс, укрэнерго, южно-украинская аэс
В мире, Энергодар, Россия, Украина, Запорожская АЭС, Укрэнерго, Южно-Украинская АЭС
Энергокомпания "Укрэнерго" восстановила электропитание Запорожской АЭС

"Укрэнерго": ЗАЭС переходит на получение электроэнергии из энергосистемы Украины

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
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Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила в четверг о восстановлении электропитания Запорожской АЭС.
Ранее пресс-служба Запорожской АЭС сообщила о том, что ночью в результате короткого замыкания на линии между Южно-Украинской АЭС и Днепровской подстанции на Запорожской АЭС действиями автоматики были запущены дизель-генераторы для обеспечения собственных нужд станции. Советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа заявил, что Украина не представила профессиональное заключение о причинах короткого замыкания, которое привело к обесточиванию ЗАЭС.
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"ЗАЭС переходит с дизель-генераторов на получение электроэнергии для собственных нужд из объединенной энергосистемы Украины", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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В миреЭнергодарРоссияУкраинаЗапорожская АЭСУкрэнергоЮжно-Украинская АЭС
 
 
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