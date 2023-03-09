https://ria.ru/20230309/zaes-1856823888.html

Энергокомпания "Укрэнерго" восстановила электропитание Запорожской АЭС

Энергокомпания "Укрэнерго" восстановила электропитание Запорожской АЭС - РИА Новости, 09.03.2023

Энергокомпания "Укрэнерго" восстановила электропитание Запорожской АЭС

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила в четверг о восстановлении электропитания Запорожской АЭС. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T17:15

2023-03-09T17:15

2023-03-09T17:15

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укрэнерго

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила в четверг о восстановлении электропитания Запорожской АЭС. Ранее пресс-служба Запорожской АЭС сообщила о том, что ночью в результате короткого замыкания на линии между Южно-Украинской АЭС и Днепровской подстанции на Запорожской АЭС действиями автоматики были запущены дизель-генераторы для обеспечения собственных нужд станции. Советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа заявил, что Украина не представила профессиональное заключение о причинах короткого замыкания, которое привело к обесточиванию ЗАЭС. "ЗАЭС переходит с дизель-генераторов на получение электроэнергии для собственных нужд из объединенной энергосистемы Украины", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230309/zaes-1856745477.html

https://ria.ru/20230309/kiev-1856815313.html

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в мире, энергодар, россия, украина, запорожская аэс, укрэнерго, южно-украинская аэс