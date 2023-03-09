https://ria.ru/20230309/zaes-1856797852.html

Запорожские власти назвали позицию ООН по атомной электростанции лукавством

Запорожские власти назвали позицию ООН по атомной электростанции лукавством - РИА Новости, 09.03.2023

Запорожские власти назвали позицию ООН по атомной электростанции лукавством

Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов назвал лукавством готовность ООН выступить посредником в... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T16:03

2023-03-09T16:03

2023-03-09T16:03

специальная военная операция на украине

энергодар

оон

запорожская аэс

владимир рогов

россия

ситуация в днр и лнр

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов назвал лукавством готовность ООН выступить посредником в вопросе создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о готовности организации стать посредником в целях достижения договоренности по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС. По его словам, речь идет о полной демилитаризации зоны и возврате станции к "нормальной деятельности". "Способность ООН к конструктиву вызывает очень большие сомнения. Посредничество ООН звучит лукаво. Как показывает практика, под понятие демилитаризации на Западе понимают снятие охраны со станции и уход оттуда сотрудников Росгвардии, что открывает для украинских боевиков возможность захвата ядерного объекта", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, сегодня ООН стала организацией определенных наций, отражающих интересы исключительно США и Великобритании. "Поэтому такое посредничество вызывает очень большое сомнение", - подчеркнул Рогов. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230309/lavrov-1856746746.html

https://ria.ru/20230309/zaes-1856670361.html

https://ria.ru/20230304/zaes-1855888882.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

энергодар, оон, запорожская аэс, владимир рогов, россия, ситуация в днр и лнр, безопасность