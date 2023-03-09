Запорожские власти назвали позицию ООН по атомной электростанции лукавством
Рогов назвал заявление ООН о готовности посредничать по Запорожской АЭС лукавством
Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов назвал лукавством готовность ООН выступить посредником в вопросе создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о готовности организации стать посредником в целях достижения договоренности по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС. По его словам, речь идет о полной демилитаризации зоны и возврате станции к "нормальной деятельности".
"Способность ООН к конструктиву вызывает очень большие сомнения. Посредничество ООН звучит лукаво. Как показывает практика, под понятие демилитаризации на Западе понимают снятие охраны со станции и уход оттуда сотрудников Росгвардии, что открывает для украинских боевиков возможность захвата ядерного объекта", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, сегодня ООН стала организацией определенных наций, отражающих интересы исключительно США и Великобритании. "Поэтому такое посредничество вызывает очень большое сомнение", - подчеркнул Рогов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.