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Запорожские власти назвали позицию ООН по атомной электростанции лукавством - РИА Новости, 09.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:03 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/zaes-1856797852.html
Запорожские власти назвали позицию ООН по атомной электростанции лукавством
Запорожские власти назвали позицию ООН по атомной электростанции лукавством - РИА Новости, 09.03.2023
Запорожские власти назвали позицию ООН по атомной электростанции лукавством
Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов назвал лукавством готовность ООН выступить посредником в... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T16:03
2023-03-09T16:03
специальная военная операция на украине
энергодар
оон
запорожская аэс
владимир рогов
россия
ситуация в днр и лнр
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов назвал лукавством готовность ООН выступить посредником в вопросе создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о готовности организации стать посредником в целях достижения договоренности по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС. По его словам, речь идет о полной демилитаризации зоны и возврате станции к "нормальной деятельности". "Способность ООН к конструктиву вызывает очень большие сомнения. Посредничество ООН звучит лукаво. Как показывает практика, под понятие демилитаризации на Западе понимают снятие охраны со станции и уход оттуда сотрудников Росгвардии, что открывает для украинских боевиков возможность захвата ядерного объекта", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, сегодня ООН стала организацией определенных наций, отражающих интересы исключительно США и Великобритании. "Поэтому такое посредничество вызывает очень большое сомнение", - подчеркнул Рогов. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230309/lavrov-1856746746.html
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энергодар, оон, запорожская аэс, владимир рогов, россия, ситуация в днр и лнр, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, ООН, Запорожская АЭС, Владимир Рогов, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Безопасность
Запорожские власти назвали позицию ООН по атомной электростанции лукавством

Рогов назвал заявление ООН о готовности посредничать по Запорожской АЭС лукавством

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
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Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов назвал лукавством готовность ООН выступить посредником в вопросе создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о готовности организации стать посредником в целях достижения договоренности по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС. По его словам, речь идет о полной демилитаризации зоны и возврате станции к "нормальной деятельности".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Лавров обвинил генсека ООН в предвзятости в ситуации с Украиной
Вчера, 13:34
"Способность ООН к конструктиву вызывает очень большие сомнения. Посредничество ООН звучит лукаво. Как показывает практика, под понятие демилитаризации на Западе понимают снятие охраны со станции и уход оттуда сотрудников Росгвардии, что открывает для украинских боевиков возможность захвата ядерного объекта", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, сегодня ООН стала организацией определенных наций, отражающих интересы исключительно США и Великобритании. "Поэтому такое посредничество вызывает очень большое сомнение", - подчеркнул Рогов.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Киев отключил последнюю ЛЭП, питающую Запорожскую АЭС
Вчера, 09:10
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
Киев не готов к созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС, заявил постпред России
4 марта, 20:40
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарООНЗапорожская АЭСВладимир РоговРоссияСитуация в ДНР и ЛНРБезопасность
 
 
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