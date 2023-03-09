https://ria.ru/20230309/yandeks-1856782969.html

"Яндекс" восстановил доступ к сервисам такси и доставки еды

"Яндекс" восстановил доступ к сервисам такси и доставки еды - РИА Новости, 09.03.2023

"Яндекс" восстановил доступ к сервисам такси и доставки еды

Яндекс восстановил доступ к сервису "Яндекс Go", заказ такси и еды вновь доступен, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T15:12

2023-03-09T15:12

2023-03-09T15:19

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Яндекс восстановил доступ к сервису "Яндекс Go", заказ такси и еды вновь доступен, сообщили РИА Новости в компании.Ранее в четверг пользователи жаловались на сбои в работе сервисов заказа такси "Яндекс Такси" и Uber, а также сервисов доставки еды "Яндекс Лавка" и "Яндекс Еда"."Наши специалисты восстановили доступ к "Яндекс Go" – сейчас снова можно заказать такси и еду. Мы понимаем, что многие столкнулись с трудностями оформления заказа и приносим свои извинения за неудобства. Партнерам будут оказаны меры поддержки в связи с временной недоступностью сервиса", - говорится в сообщении.В компании также отметили, что восстановлена работа Uber.

https://ria.ru/20230307/yandeks-1856332197.html

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