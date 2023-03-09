https://ria.ru/20230309/yandeks-1856782969.html
"Яндекс" восстановил доступ к сервисам такси и доставки еды
"Яндекс" восстановил доступ к сервисам такси и доставки еды - РИА Новости, 09.03.2023
"Яндекс" восстановил доступ к сервисам такси и доставки еды
Яндекс восстановил доступ к сервису "Яндекс Go", заказ такси и еды вновь доступен, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T15:12
2023-03-09T15:12
2023-03-09T15:19
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Яндекс восстановил доступ к сервису "Яндекс Go", заказ такси и еды вновь доступен, сообщили РИА Новости в компании.Ранее в четверг пользователи жаловались на сбои в работе сервисов заказа такси "Яндекс Такси" и Uber, а также сервисов доставки еды "Яндекс Лавка" и "Яндекс Еда"."Наши специалисты восстановили доступ к "Яндекс Go" – сейчас снова можно заказать такси и еду. Мы понимаем, что многие столкнулись с трудностями оформления заказа и приносим свои извинения за неудобства. Партнерам будут оказаны меры поддержки в связи с временной недоступностью сервиса", - говорится в сообщении.В компании также отметили, что восстановлена работа Uber.
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яндекс, технологии, uber, яндекс.такси
Яндекс, Технологии, Uber, Яндекс.Такси
"Яндекс" восстановил доступ к сервисам такси и доставки еды
"Яндекс" восстановил доступ к сервису "Яндекс Go", заказ такси и еды снова стал доступен
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Яндекс восстановил доступ к сервису "Яндекс Go", заказ такси и еды вновь доступен, сообщили РИА Новости в компании.
Ранее в четверг пользователи жаловались на сбои в работе сервисов заказа такси "Яндекс Такси
" и Uber
, а также сервисов доставки еды "Яндекс Лавка" и "Яндекс Еда".
"Наши специалисты восстановили доступ к "Яндекс Go" – сейчас снова можно заказать такси и еду. Мы понимаем, что многие столкнулись с трудностями оформления заказа и приносим свои извинения за неудобства. Партнерам будут оказаны меры поддержки в связи с временной недоступностью сервиса", - говорится в сообщении.
В компании также отметили, что восстановлена работа Uber.
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