https://ria.ru/20230309/vzryv-1856702221.html

Число пострадавших при взрыве газа в Чите выросло до семи

Число пострадавших при взрыве газа в Чите выросло до семи - РИА Новости, 09.03.2023

Число пострадавших при взрыве газа в Чите выросло до семи

Число пострадавших при взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Чите увеличилось до семи человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T11:28

2023-03-09T11:28

2023-03-09T11:51

происшествия

чита

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856698628_0:0:1259:709_1920x0_80_0_0_8c7ebed151f97542402f15070c4dcb70.jpg

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Число пострадавших при взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Чите увеличилось до семи человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Пострадали семь человек", - сказал собеседник агентства.По его словам, в ходе поисковой операции спасены 12 человек, в том числе трое детей.МЧС ранее сообщало, что пострадали 6 человек, в том числе двое детей. СК возбудил дело по статьям "оказание услуг ненадлежащего качества" и "халатность".

https://ria.ru/20230309/vzryv-1856697428.html

чита

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, чита, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)