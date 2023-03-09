https://ria.ru/20230309/vzryv-1856697428.html

После взрыва газа в жилом доме в Чите возбудили уголовное дело

После взрыва газа в жилом доме в Чите возбудили уголовное дело - РИА Новости, 09.03.2023

После взрыва газа в жилом доме в Чите возбудили уголовное дело

Уголовное дело по статьям об оказании услуг ненадлежащего качества и халатности возбуждено после взрыва газа в жилом доме в Чите, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T11:13

2023-03-09T11:13

2023-03-09T11:50

происшествия

чита

следственный комитет россии (ск рф)

забайкальский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856684957_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1a336dbba28edc1737af613d83372c56.jpg

ЧИТА, 9 мар – РИА Новости. Уголовное дело по статьям об оказании услуг ненадлежащего качества и халатности возбуждено после взрыва газа в жилом доме в Чите, сообщает СУСК РФ по Забайкальскому краю."Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг ненадлежащего качества), а также ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту хлопка бытового газа, в результате которого в жилом многоквартирном доме в поселке Антипиха в Чите частично разрушены несколько квартир", - говорится в сообщении. По данным СУСК, количество пострадавших уточняется. Следователи работают на месте происшествия. Допрашиваются свидетели.МЧС сообщало, что пострадали 6 человек, в том числе двое детей.

чита

забайкальский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, чита, следственный комитет россии (ск рф), забайкальский край