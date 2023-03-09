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После взрыва газа в жилом доме в Чите возбудили уголовное дело - РИА Новости, 09.03.2023
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11:13 09.03.2023 (обновлено: 11:50 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/vzryv-1856697428.html
После взрыва газа в жилом доме в Чите возбудили уголовное дело
После взрыва газа в жилом доме в Чите возбудили уголовное дело - РИА Новости, 09.03.2023
После взрыва газа в жилом доме в Чите возбудили уголовное дело
Уголовное дело по статьям об оказании услуг ненадлежащего качества и халатности возбуждено после взрыва газа в жилом доме в Чите, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T11:13
2023-03-09T11:50
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф)
забайкальский край
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ЧИТА, 9 мар – РИА Новости. Уголовное дело по статьям об оказании услуг ненадлежащего качества и халатности возбуждено после взрыва газа в жилом доме в Чите, сообщает СУСК РФ по Забайкальскому краю."Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг ненадлежащего качества), а также ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту хлопка бытового газа, в результате которого в жилом многоквартирном доме в поселке Антипиха в Чите частично разрушены несколько квартир", - говорится в сообщении. По данным СУСК, количество пострадавших уточняется. Следователи работают на месте происшествия. Допрашиваются свидетели.МЧС сообщало, что пострадали 6 человек, в том числе двое детей.
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происшествия, чита, следственный комитет россии (ск рф), забайкальский край
Происшествия, Чита, Следственный комитет России (СК РФ), Забайкальский край
После взрыва газа в жилом доме в Чите возбудили уголовное дело

СК возбудил уголовное дело по двум статьям после взрыва газа в жилом доме в Чите

© Фото : пресс-служба прокуратуры Забайкальского краяНа месте взрыва бытового газа в Чите
На месте взрыва бытового газа в Чите - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© Фото : пресс-служба прокуратуры Забайкальского края
На месте взрыва бытового газа в Чите
Читать ria.ru в
ЧИТА, 9 мар – РИА Новости. Уголовное дело по статьям об оказании услуг ненадлежащего качества и халатности возбуждено после взрыва газа в жилом доме в Чите, сообщает СУСК РФ по Забайкальскому краю.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг ненадлежащего качества), а также ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту хлопка бытового газа, в результате которого в жилом многоквартирном доме в поселке Антипиха в Чите частично разрушены несколько квартир", - говорится в сообщении. По данным СУСК, количество пострадавших уточняется. Следователи работают на месте происшествия. Допрашиваются свидетели.
МЧС сообщало, что пострадали 6 человек, в том числе двое детей.
Взрыв газа в жилом доме в Чите
© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краю

Взрыв прогремел на улице Боровая, 6 в поселке Антипиха в Чите.

Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия взрыва бытового газа в Чите

Взрыв прогремел на улице Боровая, 6 в поселке Антипиха в Чите.

© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
1 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Повреждены два этажа пятиэтажки.

Жилой дом в поселке Антипиха под Читой, пострадавший в результате взрыва бытового газа

Повреждены два этажа пятиэтажки.

© РИА Новости
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2 из 8
© ГУ МЧС России по Забайкальскому краю

Пострадали семь человек. Еще 12, в том числе троих детей, удалось спасти.

Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия взрыва бытового газа в Чите. Кадр видео

Пострадали семь человек. Еще 12, в том числе троих детей, удалось спасти.

© ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
3 из 8
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Пострадавших отправили в городскую клиническую и краевую детскую больницы.

Сотрудники МЧС проводят спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Антипиха под Читой. Стоп-кадр видео

Пострадавших отправили в городскую клиническую и краевую детскую больницы.

© РИА Новости / МЧС РФ
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4 из 8
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанк

К ликвидации последствий происшествия привлекли 79 человек и 10 единиц техники.

Сотрудники службы МЧС РФ проводят спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Антипиха под Читой

К ликвидации последствий происшествия привлекли 79 человек и 10 единиц техники.

© РИА Новости / МЧС РФ
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5 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На место трагедии выехал губернатор Забайкалья Александр Осипов.

Жилой дом в поселке Антипиха под Читой, пострадавший в результате взрыва бытового газа

На место трагедии выехал губернатор Забайкалья Александр Осипов.

© РИА Новости
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6 из 8
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанк

На месте работают спасатели и следователи.

Штаб службы МЧС РФ у жилого дома, пострадавшего в результате взрыва бытового газа, в поселке Антипиха под Читой

На месте работают спасатели и следователи.

© РИА Новости / МЧС РФ
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7 из 8
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанк

СК возбудил уголовное дело по статьям об оказании услуг ненадлежащего качества и халатности.

Жилой дом в поселке Антипиха под Читой, пострадавший в результате взрыва бытового газа

СК возбудил уголовное дело по статьям об оказании услуг ненадлежащего качества и халатности.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
8 из 8

Взрыв прогремел на улице Боровая, 6 в поселке Антипиха в Чите.

© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
1 из 8

Повреждены два этажа пятиэтажки.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 8

Пострадали семь человек. Еще 12, в том числе троих детей, удалось спасти.

© ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
3 из 8

Пострадавших отправили в городскую клиническую и краевую детскую больницы.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
4 из 8

К ликвидации последствий происшествия привлекли 79 человек и 10 единиц техники.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
5 из 8

На место трагедии выехал губернатор Забайкалья Александр Осипов.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 8

На месте работают спасатели и следователи.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
7 из 8

СК возбудил уголовное дело по статьям об оказании услуг ненадлежащего качества и халатности.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
ПроисшествияЧитаСледственный комитет России (СК РФ)Забайкальский край
 
 
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