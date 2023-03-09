В Чите взрыв газа в доме повредил шесть квартир

В Чите взрыв бытового газа в пятиэтажном доме повредил шесть квартир
Взрыв прогремел на улице Боровая, 6 в поселке Антипиха в Чите.
Взрыв прогремел на улице Боровая, 6 в поселке Антипиха в Чите.
Пострадали семь человек. Еще 12, в том числе троих детей, удалось спасти.
Пострадали семь человек. Еще 12, в том числе троих детей, удалось спасти.
Пострадавших отправили в городскую клиническую и краевую детскую больницы.
Пострадавших отправили в городскую клиническую и краевую детскую больницы.
К ликвидации последствий происшествия привлекли 79 человек и 10 единиц техники.
К ликвидации последствий происшествия привлекли 79 человек и 10 единиц техники.
На место трагедии выехал губернатор Забайкалья Александр Осипов.
СК возбудил уголовное дело по статьям об оказании услуг ненадлежащего качества и халатности.
СК возбудил уголовное дело по статьям об оказании услуг ненадлежащего качества и халатности.
Взрыв прогремел на улице Боровая, 6 в поселке Антипиха в Чите.
Пострадали семь человек. Еще 12, в том числе троих детей, удалось спасти.
Пострадавших отправили в городскую клиническую и краевую детскую больницы.
К ликвидации последствий происшествия привлекли 79 человек и 10 единиц техники.
На место трагедии выехал губернатор Забайкалья Александр Осипов.
СК возбудил уголовное дело по статьям об оказании услуг ненадлежащего качества и халатности.