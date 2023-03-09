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В Чите взрыв газа в доме повредил шесть квартир

В Чите взрыв газа в доме повредил шесть квартир - РИА Новости, 09.03.2023

В Чите взрыв газа в доме повредил шесть квартир

Число пострадавших при взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Чите увеличилось до шести человек, повреждены шесть квартир, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T11:10

2023-03-09T11:10

2023-03-09T11:50

происшествия

чита

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Число пострадавших при взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Чите увеличилось до шести человек, повреждены шесть квартир, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Он добавил, что в ходе поисковых работ спасены 11 человек, в том числе двое детей. К ликвидации последствий происшествия привлечены 79 человек и 10 единиц техники.По информации экстренных служб, в результате взрыва повреждены два этажа пятиэтажки. Власти региона сообщали о трех пострадавших.

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, чита, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)