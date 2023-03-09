https://ria.ru/20230309/vzryv-1856673469.html

Два этажа в жилом доме в Чите повреждены при взрыве газа

Два этажа в жилом доме в Чите повреждены при взрыве газа - РИА Новости, 09.03.2023

Два этажа в жилом доме в Чите повреждены при взрыве газа

Два этажа пятиэтажного жилого дома в Чите получили повреждения при взрыве бытового газа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T09:27

2023-03-09T09:27

2023-03-09T11:49

происшествия

чита

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Два этажа пятиэтажного жилого дома в Чите получили повреждения при взрыве бытового газа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Предварительно, произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме на улице Боровая", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате взрыва повреждены два этажа жилого дома.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, сообщение о взрыве бытового газа без последующего горения на пятом этаже пятиэтажного жилого дома номер 6 по улице Боровая поступило в 08.50 мск. По предварительным данным, произошло обрушение балконов ближайших к эпицентру взрыва квартир на четвертом и пятом этажах.На месте происшествия работают спасатели. Группировка сил и средств наращивается. Информация о пострадавших не поступала.

https://ria.ru/20230214/efremov-1851916079.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, чита