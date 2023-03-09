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Два этажа в жилом доме в Чите повреждены при взрыве газа - РИА Новости, 09.03.2023
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09:27 09.03.2023 (обновлено: 11:49 09.03.2023)
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Два этажа в жилом доме в Чите повреждены при взрыве газа
Два этажа в жилом доме в Чите повреждены при взрыве газа - РИА Новости, 09.03.2023
Два этажа в жилом доме в Чите повреждены при взрыве газа
Два этажа пятиэтажного жилого дома в Чите получили повреждения при взрыве бытового газа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T09:27
2023-03-09T11:49
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Два этажа пятиэтажного жилого дома в Чите получили повреждения при взрыве бытового газа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Предварительно, произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме на улице Боровая", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате взрыва повреждены два этажа жилого дома.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, сообщение о взрыве бытового газа без последующего горения на пятом этаже пятиэтажного жилого дома номер 6 по улице Боровая поступило в 08.50 мск. По предварительным данным, произошло обрушение балконов ближайших к эпицентру взрыва квартир на четвертом и пятом этажах.На месте происшествия работают спасатели. Группировка сил и средств наращивается. Информация о пострадавших не поступала.
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происшествия, чита
Происшествия, Чита
Два этажа в жилом доме в Чите повреждены при взрыве газа

Два этажа в пятиэтажном жилом доме в Чите повреждены при взрыве газа

© фото очевидцаНа месте взрыва бытового газа в Чите
На месте взрыва бытового газа в Чите
© фото очевидца
На месте взрыва бытового газа в Чите
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Два этажа пятиэтажного жилого дома в Чите получили повреждения при взрыве бытового газа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Предварительно, произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме на улице Боровая", - сказал собеседник агентства.
Взрыв газа в жилом доме в Чите
© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краю

Взрыв прогремел на улице Боровая, 6 в поселке Антипиха в Чите.

Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия взрыва бытового газа в Чите

Взрыв прогремел на улице Боровая, 6 в поселке Антипиха в Чите.

© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
1 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Повреждены два этажа пятиэтажки.

Жилой дом в поселке Антипиха под Читой, пострадавший в результате взрыва бытового газа

Повреждены два этажа пятиэтажки.

© РИА Новости
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2 из 8
© ГУ МЧС России по Забайкальскому краю

Пострадали семь человек. Еще 12, в том числе троих детей, удалось спасти.

Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия взрыва бытового газа в Чите. Кадр видео

Пострадали семь человек. Еще 12, в том числе троих детей, удалось спасти.

© ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
3 из 8
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Пострадавших отправили в городскую клиническую и краевую детскую больницы.

Сотрудники МЧС проводят спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Антипиха под Читой. Стоп-кадр видео

Пострадавших отправили в городскую клиническую и краевую детскую больницы.

© РИА Новости / МЧС РФ
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4 из 8
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанк

К ликвидации последствий происшествия привлекли 79 человек и 10 единиц техники.

Сотрудники службы МЧС РФ проводят спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Антипиха под Читой

К ликвидации последствий происшествия привлекли 79 человек и 10 единиц техники.

© РИА Новости / МЧС РФ
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5 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На место трагедии выехал губернатор Забайкалья Александр Осипов.

Жилой дом в поселке Антипиха под Читой, пострадавший в результате взрыва бытового газа

На место трагедии выехал губернатор Забайкалья Александр Осипов.

© РИА Новости
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6 из 8
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанк

На месте работают спасатели и следователи.

Штаб службы МЧС РФ у жилого дома, пострадавшего в результате взрыва бытового газа, в поселке Антипиха под Читой

На месте работают спасатели и следователи.

© РИА Новости / МЧС РФ
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7 из 8
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанк

СК возбудил уголовное дело по статьям об оказании услуг ненадлежащего качества и халатности.

Жилой дом в поселке Антипиха под Читой, пострадавший в результате взрыва бытового газа

СК возбудил уголовное дело по статьям об оказании услуг ненадлежащего качества и халатности.

© РИА Новости / МЧС РФ
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8 из 8

Взрыв прогремел на улице Боровая, 6 в поселке Антипиха в Чите.

© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
1 из 8

Повреждены два этажа пятиэтажки.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 8

Пострадали семь человек. Еще 12, в том числе троих детей, удалось спасти.

© ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
3 из 8

Пострадавших отправили в городскую клиническую и краевую детскую больницы.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
4 из 8

К ликвидации последствий происшествия привлекли 79 человек и 10 единиц техники.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
5 из 8

На место трагедии выехал губернатор Забайкалья Александр Осипов.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 8

На месте работают спасатели и следователи.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
7 из 8

СК возбудил уголовное дело по статьям об оказании услуг ненадлежащего качества и халатности.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
8 из 8
По его словам, в результате взрыва повреждены два этажа жилого дома.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, сообщение о взрыве бытового газа без последующего горения на пятом этаже пятиэтажного жилого дома номер 6 по улице Боровая поступило в 08.50 мск. По предварительным данным, произошло обрушение балконов ближайших к эпицентру взрыва квартир на четвертом и пятом этажах.
На месте происшествия работают спасатели. Группировка сил и средств наращивается. Информация о пострадавших не поступала.
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