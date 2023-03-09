Два этажа в жилом доме в Чите повреждены при взрыве газа

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Два этажа пятиэтажного жилого дома в Чите получили повреждения при взрыве бытового газа, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Предварительно, произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме на улице Боровая", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате взрыва повреждены два этажа жилого дома.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, сообщение о взрыве бытового газа без последующего горения на пятом этаже пятиэтажного жилого дома номер 6 по улице Боровая поступило в 08.50 мск. По предварительным данным, произошло обрушение балконов ближайших к эпицентру взрыва квартир на четвертом и пятом этажах.На месте происшествия работают спасатели. Группировка сил и средств наращивается. Информация о пострадавших не поступала.
По его словам, в результате взрыва повреждены два этажа жилого дома.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧСРоссии, сообщение о взрыве бытового газа без последующего горения на пятом этаже пятиэтажного жилого дома номер 6 по улице Боровая поступило в 08.50 мск. По предварительным данным, произошло обрушение балконов ближайших к эпицентру взрыва квартир на четвертом и пятом этажах.
На месте происшествия работают спасатели. Группировка сил и средств наращивается. Информация о пострадавших не поступала.
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