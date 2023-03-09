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В США предупредили Украину о скорой потере выхода к Черному морю - РИА Новости, 09.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:29 09.03.2023 (обновлено: 18:37 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/ukraina-1856847818.html
В США предупредили Украину о скорой потере выхода к Черному морю
В США предупредили Украину о скорой потере выхода к Черному морю - РИА Новости, 09.03.2023
В США предупредили Украину о скорой потере выхода к Черному морю
Россия может вскоре лишить Украину выхода к Черному морю и освободить Одессу, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T18:29
2023-03-09T18:37
украина
россия
скотт риттер
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
киев
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Россия может вскоре лишить Украину выхода к Черному морю и освободить Одессу, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dive with Jackson Hinkle.По его мнению, это соответствует плану Владимира Путина, призванному обезопасить страну от западных дальнобойных артиллерийских систем, которые передали Киеву.В феврале Риттер спрогнозировал капитуляцию ВСУ к октябрю этого года. По мнению бывшего разведчика, Украина перестанет получать западную технику к середине лета и уже осенью Киев потерпит поражение.Министр обороны России Сергей Шойгу предупреждал, что Москве придется отодвигать угрозу от своих границ еще дальше, если Вашингтон поставит Киеву более дальнобойные ракеты.
https://ria.ru/20230309/tekhnika-1856800581.html
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украина, россия, скотт риттер, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, киев
Украина, Россия, Скотт Риттер, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Киев
В США предупредили Украину о скорой потере выхода к Черному морю

Экс-разведчик ВС США Риттер предупредил, что Россия скоро отрежет Украине выход к морю

© РИА Новости / Сергей Поляков | Перейти в медиабанкКолоннада на Приморском бульваре в Одессе
Колоннада на Приморском бульваре в Одессе - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Сергей Поляков
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Колоннада на Приморском бульваре в Одессе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Россия может вскоре лишить Украину выхода к Черному морю и освободить Одессу, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dive with Jackson Hinkle.
«

"Как только русские возьмут Одессу, я не думаю, что они остановятся и не освободят все до Приднестровья, которое находится примерно в 180 километрах от места, где расположены российские передовые части. <…> Они создадут сухопутный мост и отрежут Украину от Черного моря", — спрогнозировал военный.

По его мнению, это соответствует плану Владимира Путина, призванному обезопасить страну от западных дальнобойных артиллерийских систем, которые передали Киеву.
В феврале Риттер спрогнозировал капитуляцию ВСУ к октябрю этого года. По мнению бывшего разведчика, Украина перестанет получать западную технику к середине лета и уже осенью Киев потерпит поражение.
Министр обороны России Сергей Шойгу предупреждал, что Москве придется отодвигать угрозу от своих границ еще дальше, если Вашингтон поставит Киеву более дальнобойные ракеты.
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
"Для водных препятствий". Арестович назвал главную технику Запада для ВСУ
Вчера, 16:14
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСкотт РиттерВладимир ПутинСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
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