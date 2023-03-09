https://ria.ru/20230309/ukraina-1856847818.html

В США предупредили Украину о скорой потере выхода к Черному морю

В США предупредили Украину о скорой потере выхода к Черному морю - РИА Новости, 09.03.2023

В США предупредили Украину о скорой потере выхода к Черному морю

Россия может вскоре лишить Украину выхода к Черному морю и освободить Одессу, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T18:29

2023-03-09T18:29

2023-03-09T18:37

украина

россия

скотт риттер

владимир путин

сергей шойгу

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

киев

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Россия может вскоре лишить Украину выхода к Черному морю и освободить Одессу, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dive with Jackson Hinkle.По его мнению, это соответствует плану Владимира Путина, призванному обезопасить страну от западных дальнобойных артиллерийских систем, которые передали Киеву.В феврале Риттер спрогнозировал капитуляцию ВСУ к октябрю этого года. По мнению бывшего разведчика, Украина перестанет получать западную технику к середине лета и уже осенью Киев потерпит поражение.Министр обороны России Сергей Шойгу предупреждал, что Москве придется отодвигать угрозу от своих границ еще дальше, если Вашингтон поставит Киеву более дальнобойные ракеты.

https://ria.ru/20230309/tekhnika-1856800581.html

украина

россия

киев

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украина, россия, скотт риттер, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, киев