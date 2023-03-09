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В Житомирской и Харьковской областях повреждены объекты инфраструктуры - РИА Новости, 09.03.2023
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10:18 09.03.2023 (обновлено: 10:19 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/ukraina-1856683724.html
В Житомирской и Харьковской областях повреждены объекты инфраструктуры
В Житомирской и Харьковской областях повреждены объекты инфраструктуры - РИА Новости, 09.03.2023
В Житомирской и Харьковской областях повреждены объекты инфраструктуры
Ограничения подачи электроснабжения введены в Житомирской, Харьковской областях, сообщили в четверг в национальной энергетической компании "Укрэнерго". РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T10:18
2023-03-09T10:19
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
киев
днепропетровская область
дтэк
укрэнерго
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Ограничения подачи электроснабжения введены в Житомирской, Харьковской областях, сообщили в четверг в национальной энергетической компании "Укрэнерго". "Есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Поэтому ограничения будут применены в Житомирской, Харьковской и Одесской областях", - говорится в сообщении компании в телеграм-канале. Ранее в четверг украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применены экстренные отключения света.
https://ria.ru/20230304/elektrichestvo-1855843276.html
харьковская область
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в мире, харьковская область, киев, днепропетровская область, дтэк, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Киев, Днепропетровская область, ДТЭК, Укрэнерго
В Житомирской и Харьковской областях повреждены объекты инфраструктуры

В Житомирской и Харьковской областях Украины ограничили подачу электроснабжения

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЛюди спускаются на станцию метро в центре Харькова
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Ограничения подачи электроснабжения введены в Житомирской, Харьковской областях, сообщили в четверг в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"Есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Поэтому ограничения будут применены в Житомирской, Харьковской и Одесской областях", - говорится в сообщении компании в телеграм-канале.
Ранее в четверг украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применены экстренные отключения света.
Лампы - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
Часть подконтрольного Киеву Запорожья осталась без света
4 марта, 15:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьКиевДнепропетровская областьДТЭКУкрэнерго
 
 
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