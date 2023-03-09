https://ria.ru/20230309/ukraina-1856683724.html
В Житомирской и Харьковской областях повреждены объекты инфраструктуры
В Житомирской и Харьковской областях повреждены объекты инфраструктуры - РИА Новости, 09.03.2023
В Житомирской и Харьковской областях повреждены объекты инфраструктуры
Ограничения подачи электроснабжения введены в Житомирской, Харьковской областях, сообщили в четверг в национальной энергетической компании "Укрэнерго". РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T10:18
2023-03-09T10:18
2023-03-09T10:19
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
киев
днепропетровская область
дтэк
укрэнерго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841356786_504:654:2420:1732_1920x0_80_0_0_4e22d7e14de2fdc3ca5494ae2a55cfe3.jpg
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Ограничения подачи электроснабжения введены в Житомирской, Харьковской областях, сообщили в четверг в национальной энергетической компании "Укрэнерго". "Есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Поэтому ограничения будут применены в Житомирской, Харьковской и Одесской областях", - говорится в сообщении компании в телеграм-канале. Ранее в четверг украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применены экстренные отключения света.
https://ria.ru/20230304/elektrichestvo-1855843276.html
харьковская область
киев
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841356786_506:629:2252:1938_1920x0_80_0_0_8e123bf259304510aaeda55b6fbe1c1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, киев, днепропетровская область, дтэк, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Киев, Днепропетровская область, ДТЭК, Укрэнерго
В Житомирской и Харьковской областях повреждены объекты инфраструктуры
В Житомирской и Харьковской областях Украины ограничили подачу электроснабжения