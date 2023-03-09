https://ria.ru/20230309/ukraina-1856683724.html

В Житомирской и Харьковской областях повреждены объекты инфраструктуры

В Житомирской и Харьковской областях повреждены объекты инфраструктуры - РИА Новости, 09.03.2023

В Житомирской и Харьковской областях повреждены объекты инфраструктуры

Ограничения подачи электроснабжения введены в Житомирской, Харьковской областях, сообщили в четверг в национальной энергетической компании "Укрэнерго". РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T10:18

2023-03-09T10:18

2023-03-09T10:19

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укрэнерго

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Ограничения подачи электроснабжения введены в Житомирской, Харьковской областях, сообщили в четверг в национальной энергетической компании "Укрэнерго". "Есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Поэтому ограничения будут применены в Житомирской, Харьковской и Одесской областях", - говорится в сообщении компании в телеграм-канале. Ранее в четверг украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применены экстренные отключения света.

https://ria.ru/20230304/elektrichestvo-1855843276.html

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киев

днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьковская область, киев, днепропетровская область, дтэк, укрэнерго