https://ria.ru/20230309/ukraina-1856677103.html

На Западе признали, что украинские войска несут потери по всей линии фронта

На Западе признали, что украинские войска несут потери по всей линии фронта - РИА Новости, 09.03.2023

На Западе признали, что украинские войска несут потери по всей линии фронта

Украинские войска несут потери, пишет Financial Times со ссылкой на неназванного западного чиновника. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T09:42

2023-03-09T09:42

2023-03-09T10:18

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Украинские войска несут потери, пишет Financial Times со ссылкой на неназванного западного чиновника. "Украина теряет людей по всей линии фронта", — цитирует издание слова своего источника.Также газета приводит высказывание одного из украинских солдат, находящегося в Артемовске, который отмечает, что ситуация ухудшается с каждым днем."Враг атакует со всех сторон. Мы получаем поставки. Но ситуация с каждым днем становится все сложнее и сложнее", — сказал собеседник FT.Как сообщал ранее на этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу, потери ВСУ на поле боя в феврале превысили 11 тысяч человек. Это на 40 процентов больше, чем в январе, подчеркнул глава Минобороны.Эту ситуацию не может изменить даже наращивание поставок западных вооружений и обучение личного состава ВСУ в странах НАТО, указал Шойгу.

https://ria.ru/20230308/konflikt-1856645048.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, киев, сергей шойгу, нато