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На Западе признали, что украинские войска несут потери по всей линии фронта - РИА Новости, 09.03.2023
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09:42 09.03.2023 (обновлено: 10:18 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/ukraina-1856677103.html
На Западе признали, что украинские войска несут потери по всей линии фронта
На Западе признали, что украинские войска несут потери по всей линии фронта - РИА Новости, 09.03.2023
На Западе признали, что украинские войска несут потери по всей линии фронта
Украинские войска несут потери, пишет Financial Times со ссылкой на неназванного западного чиновника. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T09:42
2023-03-09T10:18
в мире
россия
киев
сергей шойгу
нато
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Украинские войска несут потери, пишет Financial Times со ссылкой на неназванного западного чиновника. "Украина теряет людей по всей линии фронта", — цитирует издание слова своего источника.Также газета приводит высказывание одного из украинских солдат, находящегося в Артемовске, который отмечает, что ситуация ухудшается с каждым днем."Враг атакует со всех сторон. Мы получаем поставки. Но ситуация с каждым днем становится все сложнее и сложнее", — сказал собеседник FT.Как сообщал ранее на этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу, потери ВСУ на поле боя в феврале превысили 11 тысяч человек. Это на 40 процентов больше, чем в январе, подчеркнул глава Минобороны.Эту ситуацию не может изменить даже наращивание поставок западных вооружений и обучение личного состава ВСУ в странах НАТО, указал Шойгу.
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в мире, россия, киев, сергей шойгу, нато
В мире, Россия, Киев, Сергей Шойгу, НАТО
На Западе признали, что украинские войска несут потери по всей линии фронта

Financial Times: на Западе признали, что ВСУ несут потери по всей линии фронта

© AP Photo / LibkosВид на Артемовск
Вид на Артемовск - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© AP Photo / Libkos
Вид на Артемовск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Украинские войска несут потери, пишет Financial Times со ссылкой на неназванного западного чиновника.
"Украина теряет людей по всей линии фронта", — цитирует издание слова своего источника.
Также газета приводит высказывание одного из украинских солдат, находящегося в Артемовске, который отмечает, что ситуация ухудшается с каждым днем.
"Враг атакует со всех сторон. Мы получаем поставки. Но ситуация с каждым днем становится все сложнее и сложнее", — сказал собеседник FT.
Как сообщал ранее на этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу, потери ВСУ на поле боя в феврале превысили 11 тысяч человек. Это на 40 процентов больше, чем в январе, подчеркнул глава Минобороны.
Эту ситуацию не может изменить даже наращивание поставок западных вооружений и обучение личного состава ВСУ в странах НАТО, указал Шойгу.
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