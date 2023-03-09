https://ria.ru/20230309/trevoga-1856876722.html

В шести украинских областях объявили воздушную тревогу

В шести украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.03.2023

В шести украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в шести областях на юге и в центре Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T21:15

2023-03-09T21:15

2023-03-09T21:25

специальная военная операция на украине

украина

в мире

николаевская область

днепропетровская область

денис шмыгаль

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в шести областях на юге и в центре Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, сигнал тревоги звучит в южных Одесской и Николаевской областях и в Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областях в центре страны. Также сообщается о тревоге на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей.Ранее в четверг воздушная тревога уже была объявлена по всей территории Украины, она продлилась порядка пяти часов. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о поражении объектов энергетической инфраструктуры в восьми регионах страны.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, в мире, николаевская область, днепропетровская область, денис шмыгаль, вооруженные силы рф