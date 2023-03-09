https://ria.ru/20230309/terakt-1856766694.html

Прокурор запросил пожизненное для экс-полицейского по делу о терактах

Прокурор запросил пожизненное для экс-полицейского по делу о терактах - РИА Новости, 09.03.2023

Прокурор запросил пожизненное для экс-полицейского по делу о терактах

Гособвинитель запросил пожизненный срок для бывшего начальника отдела МВД по Кизлярскому району Дагестана полковника Гази Исаева по делу о терактах на станциях... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T14:17

2023-03-09T14:17

2023-03-09T17:57

происшествия

теракты в московском метро (2010)

республика дагестан

кизлярский район

москва

россия

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Гособвинитель запросил пожизненный срок для бывшего начальника отдела МВД по Кизлярскому району Дагестана полковника Гази Исаева по делу о терактах на станциях московского метро "Лубянка" и "Парк культуры" в 2010 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе Второго западного окружного военного суда."Гособвинитель в прениях сторон просил приговорить к пожизненному лишению свободы Гази Исаева", - сказала собеседница агентства. Прокурор посчитал, что первые пять лет Исаев должен провести в тюрьме, а дальше - в колонии особого режима, пояснила она. Исаев вину не признал. В начале процесса полковник заявлял, что дело носит заказной характер и было сфабриковано из-за того, что он "хотел посадить главу Кизлярского района".По версии следствия, Исаев состоял в международной организации "Имарат Кавказ"* (запрещенная в РФ исламистская организация), куда входили боевики с Северного Кавказа, предупреждал их о проводимых разыскных мероприятиях правоохранительных органов. Согласно материалам дела, Исаев лично доставил на автомобиле одну из смертниц с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством на автостанцию в районе Кизляра, откуда она уехала в Москву. "Пояса шахида" были закреплены на теле жены Магомедали Вагабова, которого следствие считает организатором терактов, и на Дженнет Абдулаевой. Исаев был задержан осенью 2020 года.В Москве 29 марта 2010 года произошли два взрыва с интервалом менее часа на станциях "Лубянка" и "Парк культуры". По данным силовиков, подорвались уроженки Дагестана. В терактах погибли 39 человек, 128 получили травмы различной степени тяжести.В феврале 2022 года пожизненный срок получил Магомед Нуров - выполняя роль связного, он возил членов банды на встречи, где планировались взрывы в метро, скрывал от правоохранительных органов участника терактов.Организатором взрывов спецслужбы назвали Магомедали Вагабова - одного из лидеров диверсионно-террористического подполья, действовавшего на территории Дагестана. Он был ликвидирован в 2010 году.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220204/terakt-1770844934.html

https://ria.ru/20220204/terakty-1771069299.html

кизлярский район

москва

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, теракты в московском метро (2010), республика дагестан, кизлярский район, москва, россия