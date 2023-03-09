https://ria.ru/20230309/tbilisi-1856682420.html

На акциях в Тбилиси задержали 133 человека

На акциях в Тбилиси задержали 133 человека - РИА Новости, 09.03.2023

На акциях в Тбилиси задержали 133 человека

Число задержанных в Тбилиси в ходе прошедших акций протеста выросло до 133, сообщается на сайте МВД Грузии. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T10:12

2023-03-09T10:12

2023-03-09T11:06

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сша

протесты в грузии против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 9 мар - РИА Новости. Число задержанных в Тбилиси в ходе прошедших акций протеста выросло до 133, сообщается на сайте МВД Грузии. "Седьмого-восьмого марта по фактам нарушений, имевших место во время акции протеста возле парламента, в частности за нападение на сотрудников полиции, был задержан один человек по статье 353 УК Грузии. В административном порядке число задержанных достигло 133", - говорится в сообщении. По данным министерства, накануне были задержаны более 60 человек, в основном за неподчинение полиции и мелкое хулиганство. МВД отмечает, что акция 8 марта переросла в насильственную: митингующие закидали сотрудников спецназа "коктейлями Молотова", камнями и другими предметами. Демонстранты повредили, перевернули и подожгли несколько транспортных средств МВД, повредили фасады зданий, расположенных на проспекте Руставели, разбили витрины магазинов. Акции протеста начались перед зданием парламента Грузии в Тбилиси с утра 7 марта. Ее участники выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был одобрен в тот день в первом чтении. Ранее в парламент Грузии поступил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Инициаторы законопроекта уверяют, что это смягченный вариант американского закона. Оппозиция, а также посол США в Грузии Келли Дегнан ранее заявляли, что законопроект не имеет ничего общего с американским законом и является аналогом закона, действующего в России.

https://ria.ru/20230309/gruziya-1856672653.html

https://ria.ru/20230309/protesty-1856654106.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, грузия, тбилиси, сша, протесты в грузии против закона об иноагентах