https://ria.ru/20230309/tbilisi-1856682420.html
На акциях в Тбилиси задержали 133 человека
На акциях в Тбилиси задержали 133 человека - РИА Новости, 09.03.2023
На акциях в Тбилиси задержали 133 человека
Число задержанных в Тбилиси в ходе прошедших акций протеста выросло до 133, сообщается на сайте МВД Грузии. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T10:12
2023-03-09T10:12
2023-03-09T11:06
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ТБИЛИСИ, 9 мар - РИА Новости. Число задержанных в Тбилиси в ходе прошедших акций протеста выросло до 133, сообщается на сайте МВД Грузии. "Седьмого-восьмого марта по фактам нарушений, имевших место во время акции протеста возле парламента, в частности за нападение на сотрудников полиции, был задержан один человек по статье 353 УК Грузии. В административном порядке число задержанных достигло 133", - говорится в сообщении. По данным министерства, накануне были задержаны более 60 человек, в основном за неподчинение полиции и мелкое хулиганство. МВД отмечает, что акция 8 марта переросла в насильственную: митингующие закидали сотрудников спецназа "коктейлями Молотова", камнями и другими предметами. Демонстранты повредили, перевернули и подожгли несколько транспортных средств МВД, повредили фасады зданий, расположенных на проспекте Руставели, разбили витрины магазинов. Акции протеста начались перед зданием парламента Грузии в Тбилиси с утра 7 марта. Ее участники выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был одобрен в тот день в первом чтении. Ранее в парламент Грузии поступил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Инициаторы законопроекта уверяют, что это смягченный вариант американского закона. Оппозиция, а также посол США в Грузии Келли Дегнан ранее заявляли, что законопроект не имеет ничего общего с американским законом и является аналогом закона, действующего в России.
https://ria.ru/20230309/gruziya-1856672653.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, тбилиси, сша, протесты в грузии против закона об иноагентах
В мире, Грузия, Тбилиси, США, Протесты в Грузии против закона об иноагентах
На акциях в Тбилиси задержали 133 человека
МВД Грузии сообщило, что на акциях в Тбилиси задержали 133 человека
ТБИЛИСИ, 9 мар - РИА Новости.
Число задержанных в Тбилиси в ходе прошедших акций протеста выросло до 133, сообщается на сайте
МВД Грузии.
"Седьмого-восьмого марта по фактам нарушений, имевших место во время акции протеста возле парламента, в частности за нападение на сотрудников полиции, был задержан один человек по статье 353 УК Грузии. В административном порядке число задержанных достигло 133", - говорится в сообщении.
По данным министерства, накануне были задержаны более 60 человек, в основном за неподчинение полиции и мелкое хулиганство.
МВД отмечает, что акция 8 марта переросла в насильственную: митингующие закидали сотрудников спецназа "коктейлями Молотова", камнями и другими предметами. Демонстранты повредили, перевернули и подожгли несколько транспортных средств МВД, повредили фасады зданий, расположенных на проспекте Руставели, разбили витрины магазинов.
Законопроект об иноагентах отозвали из парламента Грузии
Акции протеста начались перед зданием парламента Грузии в Тбилиси с утра 7 марта. Ее участники выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был одобрен в тот день в первом чтении.
Ранее в парламент Грузии поступил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Инициаторы законопроекта уверяют, что это смягченный вариант американского закона. Оппозиция, а также посол США
в Грузии Келли Дегнан ранее заявляли, что законопроект не имеет ничего общего с американским законом и является аналогом закона, действующего в России
.
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