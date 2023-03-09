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Спецназ начал разгонять акцию протеста в Тбилиси с помощью водометов и газа - РИА Новости, 09.03.2023
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01:08 09.03.2023 (обновлено: 11:06 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/tbilisi-1856650004.html
Спецназ начал разгонять акцию протеста в Тбилиси с помощью водометов и газа
Спецназ начал разгонять акцию протеста в Тбилиси с помощью водометов и газа - РИА Новости, 09.03.2023
Спецназ начал разгонять акцию протеста в Тбилиси с помощью водометов и газа
Сотрудники полицейского спецназа в Тбилиси в очередной раз вытесняют митингующих с проспекта Руставели в центре города, применяя слезоточивый газ и водомет,... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T01:08
2023-03-09T11:06
тбилиси
в мире
грузия
сша
акции протеста в грузии против законопроекта об иноагентах
протесты в грузии против закона об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 9 мар - РИА Новости. Сотрудники полицейского спецназа в Тбилиси в очередной раз вытесняют митингующих с проспекта Руставели в центре города, применяя слезоточивый газ и водомет, участники акции забрасывают полицию петардами и тяжелыми предметами, передает корреспондент РИА Новости.Ситуация на проспекте Руставели вновь накалилась. Спецназ на это раз мобилизован группами — в разных частях улиц, прилегающих к парламенту Грузии, а также на самом проспекте Руставели. От слезоточивого газа не помогают медицинские маски и очки. Несмотря на усидия спецназа, митингующие все еще стоят на проспекте и не расходятся. Движение пока перекрыто людьми плоть до площади Республики. Есть пострадавшие, им оказывают помощь медики. Стражи порядка начали задержания участников протеста.Перед зданием парламента Грузии в Тбилиси с утра 7 марта проходила акция протеста, митингующие выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был одобрен в тот день в первом чтении. Ранее в парламент Грузии поступил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Инициаторы законопроекта уверяют, что данный проект является смягченным вариантом американского закона. Оппозиция, а также посол США в Грузии Келли Дегнан ранее утверждали, что законопроект не имеет ничего общего с американским законом и является аналогом закона, действующего в России.
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тбилиси, в мире, грузия, сша, акции протеста в грузии против законопроекта об иноагентах, протесты в грузии против закона об иноагентах
Тбилиси, В мире, Грузия, США, Акции протеста в Грузии против законопроекта об иноагентах, Протесты в Грузии против закона об иноагентах
Спецназ начал разгонять акцию протеста в Тбилиси с помощью водометов и газа

Спецназ Грузии применил слезоточивый газ против протестующих у здания парламента в Тбилиси

© AFP 2023 / -Протесты в Грузии
Протесты в Грузии - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© AFP 2023 / -
Протесты в Грузии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 9 мар - РИА Новости. Сотрудники полицейского спецназа в Тбилиси в очередной раз вытесняют митингующих с проспекта Руставели в центре города, применяя слезоточивый газ и водомет, участники акции забрасывают полицию петардами и тяжелыми предметами, передает корреспондент РИА Новости.
Ситуация на проспекте Руставели вновь накалилась. Спецназ на это раз мобилизован группами — в разных частях улиц, прилегающих к парламенту Грузии, а также на самом проспекте Руставели. От слезоточивого газа не помогают медицинские маски и очки.
Несмотря на усидия спецназа, митингующие все еще стоят на проспекте и не расходятся. Движение пока перекрыто людьми плоть до площади Республики. Есть пострадавшие, им оказывают помощь медики. Стражи порядка начали задержания участников протеста.
Перед зданием парламента Грузии в Тбилиси с утра 7 марта проходила акция протеста, митингующие выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был одобрен в тот день в первом чтении.
Ранее в парламент Грузии поступил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Инициаторы законопроекта уверяют, что данный проект является смягченным вариантом американского закона. Оппозиция, а также посол США в Грузии Келли Дегнан ранее утверждали, что законопроект не имеет ничего общего с американским законом и является аналогом закона, действующего в России.
Сотрудники полиции перекрывают улицу у здания парламента Грузии в центре Тбилиси - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
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ТбилисиВ миреГрузияСШААкции протеста в Грузии против законопроекта об иноагентахПротесты в Грузии против закона об иноагентах
 
 
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