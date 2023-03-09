https://ria.ru/20230309/tbilisi-1856650004.html

Спецназ начал разгонять акцию протеста в Тбилиси с помощью водометов и газа

Спецназ начал разгонять акцию протеста в Тбилиси с помощью водометов и газа - РИА Новости, 09.03.2023

Спецназ начал разгонять акцию протеста в Тбилиси с помощью водометов и газа

Сотрудники полицейского спецназа в Тбилиси в очередной раз вытесняют митингующих с проспекта Руставели в центре города, применяя слезоточивый газ и водомет,... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T01:08

2023-03-09T01:08

2023-03-09T11:06

тбилиси

в мире

грузия

сша

акции протеста в грузии против законопроекта об иноагентах

протесты в грузии против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 9 мар - РИА Новости. Сотрудники полицейского спецназа в Тбилиси в очередной раз вытесняют митингующих с проспекта Руставели в центре города, применяя слезоточивый газ и водомет, участники акции забрасывают полицию петардами и тяжелыми предметами, передает корреспондент РИА Новости.Ситуация на проспекте Руставели вновь накалилась. Спецназ на это раз мобилизован группами — в разных частях улиц, прилегающих к парламенту Грузии, а также на самом проспекте Руставели. От слезоточивого газа не помогают медицинские маски и очки. Несмотря на усидия спецназа, митингующие все еще стоят на проспекте и не расходятся. Движение пока перекрыто людьми плоть до площади Республики. Есть пострадавшие, им оказывают помощь медики. Стражи порядка начали задержания участников протеста.Перед зданием парламента Грузии в Тбилиси с утра 7 марта проходила акция протеста, митингующие выступали против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был одобрен в тот день в первом чтении. Ранее в парламент Грузии поступил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Инициаторы законопроекта уверяют, что данный проект является смягченным вариантом американского закона. Оппозиция, а также посол США в Грузии Келли Дегнан ранее утверждали, что законопроект не имеет ничего общего с американским законом и является аналогом закона, действующего в России.

https://ria.ru/20230309/gruziya-1856647939.html

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тбилиси, в мире, грузия, сша, акции протеста в грузии против законопроекта об иноагентах, протесты в грузии против закона об иноагентах