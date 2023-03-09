https://ria.ru/20230309/swarovski-1856861499.html

Австрийская компания Swarovski объявила об уходе с российского рынка

Австрийская компания Swarovski объявила об уходе с российского рынка - РИА Новости, 09.03.2023

Австрийская компания Swarovski объявила об уходе с российского рынка

Один из крупнейших в мире поставщиков кристаллов для производителей ювелирных изделий, одежды и светотехники Swarovski полностью уйдет с российского рынка и... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T19:34

2023-03-09T19:34

2023-03-09T19:35

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БЕРЛИН, 9 мар - РИА Новости. Один из крупнейших в мире поставщиков кристаллов для производителей ювелирных изделий, одежды и светотехники Swarovski полностью уйдет с российского рынка и закроет свой бизнес в стране, заявил в четверг генеральный директор австрийского бренда Алексис Назард в интервью порталу Trend. Точные сроки ухода с российского рынка генеральный директор не назвал, однако подчеркнул, что закрытие бизнеса будет осуществлено в соответствии с действующими в данном случае законами, включая "экономические санкции и иные торговые ограничения". В марте 2022 года Swarovski приостановила продажи на территории России, в том числе в интернет-магазинах. Swarovski AG - австрийская компания, основанная в 1895 году, которая специализируется на производстве рассыпных кристаллов, украшений, кристальных фигурок и огранке синтетических и природных драгоценных камней. Компания также производит оптическое оборудование и готовые светильники и люстры.

https://ria.ru/20221223/izdeliya-1840792683.html

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россия, экономика, австрия, в мире