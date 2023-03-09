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Австрийская компания Swarovski объявила об уходе с российского рынка - РИА Новости, 09.03.2023
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19:34 09.03.2023 (обновлено: 19:35 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/swarovski-1856861499.html
Австрийская компания Swarovski объявила об уходе с российского рынка
Австрийская компания Swarovski объявила об уходе с российского рынка - РИА Новости, 09.03.2023
Австрийская компания Swarovski объявила об уходе с российского рынка
Один из крупнейших в мире поставщиков кристаллов для производителей ювелирных изделий, одежды и светотехники Swarovski полностью уйдет с российского рынка и... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T19:34
2023-03-09T19:35
россия
экономика
австрия
в мире
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БЕРЛИН, 9 мар - РИА Новости. Один из крупнейших в мире поставщиков кристаллов для производителей ювелирных изделий, одежды и светотехники Swarovski полностью уйдет с российского рынка и закроет свой бизнес в стране, заявил в четверг генеральный директор австрийского бренда Алексис Назард в интервью порталу Trend. Точные сроки ухода с российского рынка генеральный директор не назвал, однако подчеркнул, что закрытие бизнеса будет осуществлено в соответствии с действующими в данном случае законами, включая "экономические санкции и иные торговые ограничения". В марте 2022 года Swarovski приостановила продажи на территории России, в том числе в интернет-магазинах. Swarovski AG - австрийская компания, основанная в 1895 году, которая специализируется на производстве рассыпных кристаллов, украшений, кристальных фигурок и огранке синтетических и природных драгоценных камней. Компания также производит оптическое оборудование и готовые светильники и люстры.
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россия, экономика, австрия, в мире
Россия, Экономика, Австрия, В мире
Австрийская компания Swarovski объявила об уходе с российского рынка

Один из крупнейших в мире поставщиков кристаллов Swarovski уйдет с российского рынка

© Fotolia / barbrafordПроизводство ювелирных изделий
Производство ювелирных изделий - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© Fotolia / barbraford
Производство ювелирных изделий. Архивное фото
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БЕРЛИН, 9 мар - РИА Новости. Один из крупнейших в мире поставщиков кристаллов для производителей ювелирных изделий, одежды и светотехники Swarovski полностью уйдет с российского рынка и закроет свой бизнес в стране, заявил в четверг генеральный директор австрийского бренда Алексис Назард в интервью порталу Trend.
«
"Мы пришли к выводу, что не можем поддерживать даже приостановленную деятельность (в России - ред.)", - передает портал слова Назарда.
Точные сроки ухода с российского рынка генеральный директор не назвал, однако подчеркнул, что закрытие бизнеса будет осуществлено в соответствии с действующими в данном случае законами, включая "экономические санкции и иные торговые ограничения".
В марте 2022 года Swarovski приостановила продажи на территории России, в том числе в интернет-магазинах.
Swarovski AG - австрийская компания, основанная в 1895 году, которая специализируется на производстве рассыпных кристаллов, украшений, кристальных фигурок и огранке синтетических и природных драгоценных камней. Компания также производит оптическое оборудование и готовые светильники и люстры.
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