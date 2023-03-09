https://ria.ru/20230309/spetsoperatsiya-1856880482.html

Спецоперация, 9 марта: обесточенная ЗАЭС, "удар возмездия" по Украине

Спецоперация, 9 марта: обесточенная ЗАЭС, "удар возмездия" по Украине - РИА Новости, 09.03.2023

Спецоперация, 9 марта: обесточенная ЗАЭС, "удар возмездия" по Украине

Вооруженные силы РФ нанесли массированный ракетный удар по военной инфраструктуре Украины, в том числе применялись гиперзвуковые ракеты "Кинжал", сообщили в... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T21:59

2023-03-09T21:59

2023-03-09T22:24

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

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сергей лавров

мариуш блащак

уильям бернс

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли массированный ракетный удар по военной инфраструктуре Украины, в том числе применялись гиперзвуковые ракеты "Кинжал", сообщили в четверг в Минобороны РФ. В ведомстве назвали это "ударом возмездия" в ответ на теракт в Брянской области 2 марта. Министерство сообщило о поражении "ключевых элементов военной инфраструктуры Украины, предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающих их объектов энергетики". Там подчеркнули, что "цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены". В Минобороны уточнили, что в результате удара были уничтожены места базирования ударных беспилотных летательных аппаратов Украины, сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок иностранного вооружения, а также выведены из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что объекты энергетической инфраструктуры попали под удар в Киевской, Николаевской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской. МО РФ также сообщило, что в ходе действий российских сил на донецком направлении украинские военные потеряли более 135 человек и 14 единиц техники, на купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 160 военнослужащих. При этом директор ЦРУ Уильям Бернс утверждает, что следующие полгода критичны для конфликта вокруг Украины. Ситуация с ЗАЭСРано утром в четверг украинская сторона отключила последнюю ЛЭП - Днепровскую, питающую Запорожскую АЭС. Станция перешла на обеспечение собственных нужд за счет работы дизель-генераторов. Пресс-служба ЗАЭС заявила, что все системы безопасности Запорожской АЭС при переходе на работу дизель-генераторов сработали штатно, запасов топлива достаточно, пояснив, что было короткое замыкание на линии между Южно-Украинской АЭС и Днепровской подстанции. Радиационный фон на станции и прилегающей территории - без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, не превышает естественных фоновых природных значений, добавили на станции. Позже украинская энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила о восстановлении электропитания Запорожской АЭС. Постпред постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия поддерживает инициативу гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о создании на Запорожской АЭС зоны безопасности, однако для этого нужна поддержка не только Москвы, но и Киева. Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что договоренность о защитной зоне вокруг Запорожской АЭС была близка, но ее заблокировал Киев. Предложение ТурцииПрезидент Турции Тайип Эрдоган будет продолжать усилия для достижения прекращения огня на Украине, телефонные переговоры с Москвой и Киевом находятся на внешнеполитической повестке, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Эрдоган, как сообщалось, хочет организовать в апреле в Стамбуле переговоры президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Турция предлагает посредничество по встрече лидеров РФ и Украины, но конкретные сроки и место пока не обсуждаются, добавил в разговоре с РИА Новости источник. Зерновая сделкаКонсультации между представителями РФ и ООН по зерновой сделке, которую подписали в прошлом году Россия, Турция, Украина и ООН, пройдут в Женеве 13 марта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Переговоры пройдут в связи с вопросом о ее выполнении и продлении после 18 марта. Лавров заявил, что с учетом того, что пакетная сделка по зерну выполняется только наполовину, ее продление - сложный вопрос, при этом он подчеркнул, что Россия выполняет все свои обязательства в рамках зерновой сделки, однако вторая часть - снятие всех препятствий на пути экспорта российского зерна и российских удобрений - не выполняется вообще. ООН проводит "скрытую дипломатию" по поводу вывода на экспорт российского продовольствия и удобрений в рамках продуктовой сделки и надеется, что это принесет плоды, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. США хотят, чтобы продуктовая сделка была продлена, заявил в четверг координатор по стратегическим коммуникациями Белого дома Джон Кирби. Новые танки от ПольшиПольша передала Украине очередные 10 танков Leopard, сообщил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Ранее Польша уже передала Украине четыре танка Leopard. Польский министр также сообщил, что скоро свои танки в рамках международной коалиции передадут другие страны НАТО. Блащак уточнил также будут переданы восемь танков из Канады, восемь из Норвегии и шесть из Испании.

https://ria.ru/20230309/ukraina-1856847818.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны о потерях ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях "На купянском направлении ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Гряниковка, Першетравневое, Ольшана Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и два автомобиля", - сказали в ведомстве. 2023-03-09T21:59 true PT4M26S

Последствия ракетного обстрела поселков Волноваха и Селидово Мирный житель погиб, еще один пострадал при обстреле украинскими войсками Волновахи, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 9 марта поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики. В населенном пункте Волноваха по улице Шевцовой погиб мужчина 1958 года рождения, еще один мужчина 1959 года рождения ранен", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. 2023-03-09T21:59 true PT0M47S

Жилой дом в Донецке после обстрела ВСУ Украинский беспилотник сбросил боеприпас на жилой дом в Кировском районе Донецка 2023-03-09T21:59 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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