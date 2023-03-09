https://ria.ru/20230309/sigova-1856787179.html

Биография Марии Сиговой

Биография Марии Сиговой - РИА Новости, 09.03.2023

Биография Марии Сиговой

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Мария Викторовна Сигова родилась 21 июня 1981 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T15:31

2023-03-09T15:31

2023-03-09T15:31

справки

санкт-петербург

ленинград

россия

санкт-петербургский университет информационных технологий

московская высшая школа социальных и экономических наук

санкт-петербургский государственный экономический университет

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Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Мария Викторовна Сигова родилась 21 июня 1981 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В 2003 году с отличием окончила Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов (ныне Санкт-Петербургский государственный экономический университет) по специальности "Национальная экономика". Доктор экономических наук (2010), профессор (2015). Дополнительное образование: банковская бизнес-программа Triple E (EBTN: Европейская ассоциация обучения в области банковских и финансовых услуг); программа Executive Management "Бизнес-симуляция" (Retail Banking Academy); программа CRESfb "Устойчивое развитие, социально-экономический рост" (CRES: Центр европейских исследований и обучения – Бизнес будущего).С 2002 года – руководитель проектов в коммерческих компаниях ООО "Балт-Шельф", управляющей компании "Базовый элемент".В 2005 году – ведущий экономист аналитического отдела планово-экономического управления сбытовой компании ОАО "Ленэнерго".В период 2006-2010 годов – финансовый директор в нескольких компаниях, занимающихся внешнеэкономической деятельностью (Санкт-Петербург).В 2006-2012 годах – доцент кафедры экономики и менеджмента в туризме и гостиничном хозяйстве Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета. На этой должности выполняла обязанности помощника проректора по науке и инновациям университета. В 2013-2014 годах - проректор по научной работе Международного банковского института имени Анатолия Собчака. В 2014 году была избрана его ректором.В 2017-2019 годах была директором института финансовых кибертехнологий (ИТМО.Финтех), Университет ИТМО.В 2017 году вошла в состав экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям при Комитете Госдумы РФ по экономическому развитию, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Член депутатского объединения партии "Единая Россия" по муниципальному округу Дворцовый округ города Санкт-Петербурга.Была членом Совета директоров Европейской ассоциации обучения в области банковских и финансовых услуг (EBTN). Занимала должность председателя редакционной коллегии журнала "Научное мнение. Экономические, юридические и социологические науки" по экономическим, юридическим и социологическим наукам. Главный редактор научного журнала "Ученые записки Международного банковского института". Автор более 100 научных и учебно-методических работ, в том числе монографий и публикаций в ведущих научных журналах.Лауреат нескольких премий правительств Санкт-Петербурга, в том числе лауреат премии правительства Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургского научного центра Российской академии наук за выдающиеся результаты в области науки и техники в номинации гуманитарные и общественные науки – премия им. Е.Р. Дашковой (2016).7 марта 2023 года решением собрания учредителей Мария Сигова назначена ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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