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"Пробудили спящего гиганта". Запад испугался последствий нападок на Россию - РИА Новости, 09.03.2023
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12:38 09.03.2023 (обновлено: 14:15 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/sanktsii-1856722989.html
"Пробудили спящего гиганта". Запад испугался последствий нападок на Россию
"Пробудили спящего гиганта". Запад испугался последствий нападок на Россию - РИА Новости, 09.03.2023
"Пробудили спящего гиганта". Запад испугался последствий нападок на Россию
Наложенные на Россию санкции не только не смогли сломить страну, но и оказали противоположный эффект, навредив больше Западу, написали в статье для... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T12:38
2023-03-09T14:15
россия
сша
украина
санкции в отношении россии
в мире
китай
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Наложенные на Россию санкции не только не смогли сломить страну, но и оказали противоположный эффект, навредив больше Западу, написали в статье для американского издания The Epoch Times экономист Патриция Адамс и обозреватель Лорэнс Соломон."Масштабные санкции, введенные Западом против России после начала конфликта на Украине, становятся самым грандиозным просчетом Запада в современной истории", — говорится в материале.Санкции США и Европы преследовали цель нанести ущерб России, но в действительности они нанесли серьезный ущерб экономике западных стран, вызвав высокую инфляцию, нехватку энергоносителей и рецессию, в то время как Россия не только смогла их пережить, но и процветала, утверждают авторы.Адамс и Соломон также указали, что Запад с трудом находит оружие и производит достаточное количество боеприпасов для Украины, в то время как Россия, даже находясь под санкциями, опережает страны Европы и США.То, как Соединенные Штаты заставляли страны Запада наложить санкции на Россию, поспособствовало тому, что другие государства, такие как Китай и Бразилия, начали более тесно сотрудничать с Москвой с целью противостояния влиянию Вашингтона. Попытка Запада "отменить" Россию дала совершенно обратный эффект, считают журналисты.Онлайн-издание Politico сообщало, что Евросоюз планирует сосредоточиться на контроле за исполнением уже принятых санкций против России, а не на принятии новых ограничений.
https://ria.ru/20230308/sanktsii-1856521824.html
https://ria.ru/20230309/ssha-1856681732.html
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россия, сша, украина, санкции в отношении россии, в мире, китай
Россия, США, Украина, Санкции в отношении России, В мире, Китай
"Пробудили спящего гиганта". Запад испугался последствий нападок на Россию

The Epoch Times: Запад антироссийскими санкциями лишь пробудил мощь России

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Наложенные на Россию санкции не только не смогли сломить страну, но и оказали противоположный эффект, навредив больше Западу, написали в статье для американского издания The Epoch Times экономист Патриция Адамс и обозреватель Лорэнс Соломон.
"Масштабные санкции, введенные Западом против России после начала конфликта на Украине, становятся самым грандиозным просчетом Запада в современной истории", — говорится в материале.
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Санкции США и Европы преследовали цель нанести ущерб России, но в действительности они нанесли серьезный ущерб экономике западных стран, вызвав высокую инфляцию, нехватку энергоносителей и рецессию, в то время как Россия не только смогла их пережить, но и процветала, утверждают авторы.
«

"По данным МВФ, в этом году российская экономика будет расти быстрее, чем экономика Германии или Великобритании. В следующем году она также будет расти быстрее, чем экономики США, Канады, Австралии, Франции и большинства других стран Запада, при этом достигнув самого низкого соотношения долга к ВВП среди стран "Большой двадцатки", — продолжили обозреватели.

Адамс и Соломон также указали, что Запад с трудом находит оружие и производит достаточное количество боеприпасов для Украины, в то время как Россия, даже находясь под санкциями, опережает страны Европы и США.
То, как Соединенные Штаты заставляли страны Запада наложить санкции на Россию, поспособствовало тому, что другие государства, такие как Китай и Бразилия, начали более тесно сотрудничать с Москвой с целью противостояния влиянию Вашингтона. Попытка Запада "отменить" Россию дала совершенно обратный эффект, считают журналисты.
«

"Санкции разбудили спящего гиганта, которым была Россия, и Запад вскоре столкнется с последствиями", — подытожили авторы.

Онлайн-издание Politico сообщало, что Евросоюз планирует сосредоточиться на контроле за исполнением уже принятых санкций против России, а не на принятии новых ограничений.
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