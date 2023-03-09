"Пробудили спящего гиганта". Запад испугался последствий нападок на Россию
The Epoch Times: Запад антироссийскими санкциями лишь пробудил мощь России
Вид на Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Наложенные на Россию санкции не только не смогли сломить страну, но и оказали противоположный эффект, навредив больше Западу, написали в статье для американского издания The Epoch Times экономист Патриция Адамс и обозреватель Лорэнс Соломон.
"Масштабные санкции, введенные Западом против России после начала конфликта на Украине, становятся самым грандиозным просчетом Запада в современной истории", — говорится в материале.
«
"По данным МВФ, в этом году российская экономика будет расти быстрее, чем экономика Германии или Великобритании. В следующем году она также будет расти быстрее, чем экономики США, Канады, Австралии, Франции и большинства других стран Запада, при этом достигнув самого низкого соотношения долга к ВВП среди стран "Большой двадцатки", — продолжили обозреватели.
Адамс и Соломон также указали, что Запад с трудом находит оружие и производит достаточное количество боеприпасов для Украины, в то время как Россия, даже находясь под санкциями, опережает страны Европы и США.
То, как Соединенные Штаты заставляли страны Запада наложить санкции на Россию, поспособствовало тому, что другие государства, такие как Китай и Бразилия, начали более тесно сотрудничать с Москвой с целью противостояния влиянию Вашингтона. Попытка Запада "отменить" Россию дала совершенно обратный эффект, считают журналисты.
«
"Санкции разбудили спящего гиганта, которым была Россия, и Запад вскоре столкнется с последствиями", — подытожили авторы.
Онлайн-издание Politico сообщало, что Евросоюз планирует сосредоточиться на контроле за исполнением уже принятых санкций против России, а не на принятии новых ограничений.