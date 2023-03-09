https://ria.ru/20230309/sanktsii-1856722989.html

"Пробудили спящего гиганта". Запад испугался последствий нападок на Россию

"Пробудили спящего гиганта". Запад испугался последствий нападок на Россию - РИА Новости, 09.03.2023

"Пробудили спящего гиганта". Запад испугался последствий нападок на Россию

Наложенные на Россию санкции не только не смогли сломить страну, но и оказали противоположный эффект, навредив больше Западу, написали в статье для... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T12:38

2023-03-09T12:38

2023-03-09T14:15

россия

сша

украина

санкции в отношении россии

в мире

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828344039_0:270:3076:2000_1920x0_80_0_0_ef2d970f6667cd9f4122b007f5fc0168.jpg

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Наложенные на Россию санкции не только не смогли сломить страну, но и оказали противоположный эффект, навредив больше Западу, написали в статье для американского издания The Epoch Times экономист Патриция Адамс и обозреватель Лорэнс Соломон."Масштабные санкции, введенные Западом против России после начала конфликта на Украине, становятся самым грандиозным просчетом Запада в современной истории", — говорится в материале.Санкции США и Европы преследовали цель нанести ущерб России, но в действительности они нанесли серьезный ущерб экономике западных стран, вызвав высокую инфляцию, нехватку энергоносителей и рецессию, в то время как Россия не только смогла их пережить, но и процветала, утверждают авторы.Адамс и Соломон также указали, что Запад с трудом находит оружие и производит достаточное количество боеприпасов для Украины, в то время как Россия, даже находясь под санкциями, опережает страны Европы и США.То, как Соединенные Штаты заставляли страны Запада наложить санкции на Россию, поспособствовало тому, что другие государства, такие как Китай и Бразилия, начали более тесно сотрудничать с Москвой с целью противостояния влиянию Вашингтона. Попытка Запада "отменить" Россию дала совершенно обратный эффект, считают журналисты.Онлайн-издание Politico сообщало, что Евросоюз планирует сосредоточиться на контроле за исполнением уже принятых санкций против России, а не на принятии новых ограничений.

https://ria.ru/20230308/sanktsii-1856521824.html

https://ria.ru/20230309/ssha-1856681732.html

россия

сша

украина

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, украина, санкции в отношении россии, в мире, китай