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Посол Ирана рассказал об отношении Тегерана к односторонним санкциям - РИА Новости, 09.03.2023
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12:37 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/sanktsii-1856722870.html
Посол Ирана рассказал об отношении Тегерана к односторонним санкциям
Посол Ирана рассказал об отношении Тегерана к односторонним санкциям - РИА Новости, 09.03.2023
Посол Ирана рассказал об отношении Тегерана к односторонним санкциям
Тегеран считает использование односторонних санкций против суверенных государств главной угрозой мировому сообществу, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T12:37
2023-03-09T12:37
в мире
иран
тегеран (город)
москва
казем джалали
российская академия наук
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Тегеран считает использование односторонних санкций против суверенных государств главной угрозой мировому сообществу, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали. "С точки зрения Исламской Республики Иран, односторонние действия и использование таких инструментов против суверенных государств представляют собой самую важную угрозу мировому сообществу, поскольку мир и глобальная безопасность не будут устойчивыми без мировой системы, основанной на справедливости. Нынешний несправедливый порядок утратил свою легитимность, в мировом общественном мнении сформировалось серьёзная воля изменить его, упадок этого старого порядка является очевидным фактом", - сказал Джалали на конференции в Институте востоковедения РАН. Он подчеркнул, что внешняя политика Ирана всегда основывалась на противодействии односторонним действиям и активном участии в международных организациях, а также развитии многосторонних подходов, основанных на общепризнанных международных принципах.
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в мире, иран, тегеран (город), москва, казем джалали, российская академия наук
В мире, Иран, Тегеран (город), Москва, Казем Джалали, Российская академия наук
Посол Ирана рассказал об отношении Тегерана к односторонним санкциям

Посол Ирана Джалали: Тегеран считает односторонние санкции угрозой мировому сообществу

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали
Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Тегеран считает использование односторонних санкций против суверенных государств главной угрозой мировому сообществу, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
"С точки зрения Исламской Республики Иран, односторонние действия и использование таких инструментов против суверенных государств представляют собой самую важную угрозу мировому сообществу, поскольку мир и глобальная безопасность не будут устойчивыми без мировой системы, основанной на справедливости. Нынешний несправедливый порядок утратил свою легитимность, в мировом общественном мнении сформировалось серьёзная воля изменить его, упадок этого старого порядка является очевидным фактом", - сказал Джалали на конференции в Институте востоковедения РАН.
Он подчеркнул, что внешняя политика Ирана всегда основывалась на противодействии односторонним действиям и активном участии в международных организациях, а также развитии многосторонних подходов, основанных на общепризнанных международных принципах.
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В миреИранТегеран (город)МоскваКазем ДжалалиРоссийская академия наук
 
 
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