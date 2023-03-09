https://ria.ru/20230309/sanktsii-1856722870.html

Посол Ирана рассказал об отношении Тегерана к односторонним санкциям

Посол Ирана рассказал об отношении Тегерана к односторонним санкциям - РИА Новости, 09.03.2023

Посол Ирана рассказал об отношении Тегерана к односторонним санкциям

Тегеран считает использование односторонних санкций против суверенных государств главной угрозой мировому сообществу, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T12:37

2023-03-09T12:37

2023-03-09T12:37

в мире

иран

тегеран (город)

москва

казем джалали

российская академия наук

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851758171_0:100:2907:1735_1920x0_80_0_0_aa0d3e6489fc11e13b10903885c24277.jpg

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Тегеран считает использование односторонних санкций против суверенных государств главной угрозой мировому сообществу, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали. "С точки зрения Исламской Республики Иран, односторонние действия и использование таких инструментов против суверенных государств представляют собой самую важную угрозу мировому сообществу, поскольку мир и глобальная безопасность не будут устойчивыми без мировой системы, основанной на справедливости. Нынешний несправедливый порядок утратил свою легитимность, в мировом общественном мнении сформировалось серьёзная воля изменить его, упадок этого старого порядка является очевидным фактом", - сказал Джалали на конференции в Институте востоковедения РАН. Он подчеркнул, что внешняя политика Ирана всегда основывалась на противодействии односторонним действиям и активном участии в международных организациях, а также развитии многосторонних подходов, основанных на общепризнанных международных принципах.

https://ria.ru/20230214/sanktsii-1852042790.html

иран

тегеран (город)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, тегеран (город), москва, казем джалали, российская академия наук