Посол Ирана рассказал об отношении Тегерана к односторонним санкциям
Посол Ирана Джалали: Тегеран считает односторонние санкции угрозой мировому сообществу
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали
Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Тегеран считает использование односторонних санкций против суверенных государств главной угрозой мировому сообществу, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
"С точки зрения Исламской Республики Иран, односторонние действия и использование таких инструментов против суверенных государств представляют собой самую важную угрозу мировому сообществу, поскольку мир и глобальная безопасность не будут устойчивыми без мировой системы, основанной на справедливости. Нынешний несправедливый порядок утратил свою легитимность, в мировом общественном мнении сформировалось серьёзная воля изменить его, упадок этого старого порядка является очевидным фактом", - сказал Джалали на конференции в Институте востоковедения РАН.
Он подчеркнул, что внешняя политика Ирана всегда основывалась на противодействии односторонним действиям и активном участии в международных организациях, а также развитии многосторонних подходов, основанных на общепризнанных международных принципах.