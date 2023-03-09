https://ria.ru/20230309/sachkov-1856792899.html

Источник: ФСБ завершила расследование дела основателя Group-IB Сачкова

Источник: ФСБ завершила расследование дела основателя Group-IB Сачкова - РИА Новости, 09.03.2023

Источник: ФСБ завершила расследование дела основателя Group-IB Сачкова

ФСБ завершила расследование дела о государственной измене против основателя Group-IB Ильи Сачкова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T15:45

2023-03-09T15:45

2023-03-09T16:12

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

group-ib

происшествия

илья сачков

дело основателя group-ib сачкова

дубай

москва

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752286606_0:0:2843:1599_1920x0_80_0_0_cab7dca9a79db57705c9cc87ce216788.jpg

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. ФСБ завершила расследование дела о государственной измене против основателя Group-IB Ильи Сачкова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Сачкова заключили в СИЗО в конце сентября 2021 года. Материалы дела, как и большинство таких расследований, засекречены. Наказание предусматривает до 20 лет лишения свободы.Вскоре после ареста Сачков обращался к Владимиру Путину с просьбой посодействовать его переводу из СИЗО под домашний арест. Результата он не добился. Как сообщала защита бизнесмена, вину он не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании.Сачков с отличием окончил факультет информатики МГТУ имени Баумана, с 2017-го — доцент кафедры информационной безопасности. В 2003 году вместе с Дмитрием Волковым и другими однокурсниками основал Group-IB.В 2016-ом Сачков вошел в список Forbes "30 перспективных предпринимателей до 30 лет" и в рейтинг самых успешных молодых бизнесменов России.

https://ria.ru/20211220/advokat-1764560989.html

https://ria.ru/20220322/group-ib-1779505012.html

дубай

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), group-ib, происшествия, илья сачков, дело основателя group-ib сачкова, дубай, москва, владимир путин