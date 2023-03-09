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Источник: ФСБ завершила расследование дела основателя Group-IB Сачкова - РИА Новости, 09.03.2023
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15:45 09.03.2023 (обновлено: 16:12 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/sachkov-1856792899.html
Источник: ФСБ завершила расследование дела основателя Group-IB Сачкова
Источник: ФСБ завершила расследование дела основателя Group-IB Сачкова - РИА Новости, 09.03.2023
Источник: ФСБ завершила расследование дела основателя Group-IB Сачкова
ФСБ завершила расследование дела о государственной измене против основателя Group-IB Ильи Сачкова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T15:45
2023-03-09T16:12
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
group-ib
происшествия
илья сачков
дело основателя group-ib сачкова
дубай
москва
владимир путин
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. ФСБ завершила расследование дела о государственной измене против основателя Group-IB Ильи Сачкова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Сачкова заключили в СИЗО в конце сентября 2021 года. Материалы дела, как и большинство таких расследований, засекречены. Наказание предусматривает до 20 лет лишения свободы.Вскоре после ареста Сачков обращался к Владимиру Путину с просьбой посодействовать его переводу из СИЗО под домашний арест. Результата он не добился. Как сообщала защита бизнесмена, вину он не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании.Сачков с отличием окончил факультет информатики МГТУ имени Баумана, с 2017-го — доцент кафедры информационной безопасности. В 2003 году вместе с Дмитрием Волковым и другими однокурсниками основал Group-IB.В 2016-ом Сачков вошел в список Forbes "30 перспективных предпринимателей до 30 лет" и в рейтинг самых успешных молодых бизнесменов России.
https://ria.ru/20211220/advokat-1764560989.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), group-ib, происшествия, илья сачков, дело основателя group-ib сачкова, дубай, москва, владимир путин
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Group-IB, Происшествия, Илья Сачков, Дело основателя Group-IB Сачкова, Дубай, Москва, Владимир Путин
Источник: ФСБ завершила расследование дела основателя Group-IB Сачкова

Источник: ФСБ завершила расследование дела основателя Group-IB Сачкова о госизмене

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОснователь Group-IB Илья Сачков
Основатель Group-IB Илья Сачков - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Основатель Group-IB Илья Сачков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. ФСБ завершила расследование дела о государственной измене против основателя Group-IB Ильи Сачкова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«
"Расследование данного уголовного дела завершено", — рассказал собеседник агентства.
Сачкова заключили в СИЗО в конце сентября 2021 года. Материалы дела, как и большинство таких расследований, засекречены. Наказание предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Вскоре после ареста Сачков обращался к Владимиру Путину с просьбой посодействовать его переводу из СИЗО под домашний арест. Результата он не добился. Как сообщала защита бизнесмена, вину он не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании.
Глава компании Group-IB Илья Сачков - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
Речь Сачкова не послужила поводом для уголовного дела, сообщил адвокат
20 декабря 2021, 15:21
Сачков с отличием окончил факультет информатики МГТУ имени Баумана, с 2017-го — доцент кафедры информационной безопасности. В 2003 году вместе с Дмитрием Волковым и другими однокурсниками основал Group-IB.
В 2016-ом Сачков вошел в список Forbes "30 перспективных предпринимателей до 30 лет" и в рейтинг самых успешных молодых бизнесменов России.

Group-IB — международная компания по разработке решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в Сети.

Основатель международной компании Group-IB Илья Сачков
Основатель Group-IB Сачков заявил из СИЗО, что "нужен России как никогда"
22 марта 2022, 18:09
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Group-IBПроисшествияИлья СачковДело основателя Group-IB СачковаДубайМоскваВладимир Путин
 
 
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