Источник: ФСБ завершила расследование дела основателя Group-IB Сачкова
Источник: ФСБ завершила расследование дела основателя Group-IB Сачкова о госизмене
Основатель Group-IB Илья Сачков. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. ФСБ завершила расследование дела о государственной измене против основателя Group-IB Ильи Сачкова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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"Расследование данного уголовного дела завершено", — рассказал собеседник агентства.
Сачкова заключили в СИЗО в конце сентября 2021 года. Материалы дела, как и большинство таких расследований, засекречены. Наказание предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Вскоре после ареста Сачков обращался к Владимиру Путину с просьбой посодействовать его переводу из СИЗО под домашний арест. Результата он не добился. Как сообщала защита бизнесмена, вину он не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании.
Сачков с отличием окончил факультет информатики МГТУ имени Баумана, с 2017-го — доцент кафедры информационной безопасности. В 2003 году вместе с Дмитрием Волковым и другими однокурсниками основал Group-IB.
В 2016-ом Сачков вошел в список Forbes "30 перспективных предпринимателей до 30 лет" и в рейтинг самых успешных молодых бизнесменов России.
Group-IB — международная компания по разработке решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в Сети.