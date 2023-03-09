https://ria.ru/20230309/protesty-1856769507.html
В Тель-Авиве протестующие против судебной реформы заблокировали шоссе
В Тель-Авиве протестующие против судебной реформы заблокировали шоссе - РИА Новости, 09.03.2023
В Тель-Авиве протестующие против судебной реформы заблокировали шоссе
Тысячи манифестантов, выступающих против реформы юридической системы Израиля, заблокировали участок основного шоссе возле правительственного комплекса в... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T14:28
2023-03-09T14:28
2023-03-09T14:28
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мар - РИА Новости. Тысячи манифестантов, выступающих против реформы юридической системы Израиля, заблокировали участок основного шоссе возле правительственного комплекса в Тель-Авиве, сообщает израильский портал Ynet. Многотысячный протест начался на центральной площади Хабима, после чего толпа протестующих пошла маршем в направлении правительственного комплекса. По сообщениям Ynet, протестующих пытается сдерживать конная полиция. Ранее израильские СМИ сообщили, что демонстранты заблокировали подъезд к аэропорту Бен-Гурион, из которого премьер Биньямин Нетньяху должен улететь в Рим с визитом. Массовые выступления против юридической реформы также проходят в Хайфе и других городах страны. Правительство Нетаньяху опубликовало план судебной реформы в начале января: законопроект значительно ограничит полномочия Верховного суда, а также предоставит правительству контроль над процедурой назначения судей.
https://ria.ru/20230305/izrail-1855913329.html
https://ria.ru/20230220/protest-1853231994.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тель-авив, израиль, протесты
В мире, Тель-Авив, Израиль, Протесты
В Тель-Авиве протестующие против судебной реформы заблокировали шоссе
Тысячи протестующих против судебной реформы заблокировал съезды на шоссе в Тель-Авиве