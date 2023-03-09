Рейтинг@Mail.ru
В Тель-Авиве протестующие против судебной реформы заблокировали шоссе - РИА Новости, 09.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/protesty-1856769507.html
В Тель-Авиве протестующие против судебной реформы заблокировали шоссе
В Тель-Авиве протестующие против судебной реформы заблокировали шоссе - РИА Новости, 09.03.2023
В Тель-Авиве протестующие против судебной реформы заблокировали шоссе
Тысячи манифестантов, выступающих против реформы юридической системы Израиля, заблокировали участок основного шоссе возле правительственного комплекса в... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T14:28
2023-03-09T14:28
в мире
тель-авив
израиль
протесты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856768621_0:266:3072:1994_1920x0_80_0_0_e04eb2073a50a77e546f48e79b3d4626.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мар - РИА Новости. Тысячи манифестантов, выступающих против реформы юридической системы Израиля, заблокировали участок основного шоссе возле правительственного комплекса в Тель-Авиве, сообщает израильский портал Ynet. Многотысячный протест начался на центральной площади Хабима, после чего толпа протестующих пошла маршем в направлении правительственного комплекса. По сообщениям Ynet, протестующих пытается сдерживать конная полиция. Ранее израильские СМИ сообщили, что демонстранты заблокировали подъезд к аэропорту Бен-Гурион, из которого премьер Биньямин Нетньяху должен улететь в Рим с визитом. Массовые выступления против юридической реформы также проходят в Хайфе и других городах страны. Правительство Нетаньяху опубликовало план судебной реформы в начале января: законопроект значительно ограничит полномочия Верховного суда, а также предоставит правительству контроль над процедурой назначения судей.
https://ria.ru/20230305/izrail-1855913329.html
https://ria.ru/20230220/protest-1853231994.html
тель-авив
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856768621_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b4740ad211f183a94cb00093d585d033.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тель-авив, израиль, протесты
В мире, Тель-Авив, Израиль, Протесты
В Тель-Авиве протестующие против судебной реформы заблокировали шоссе

Тысячи протестующих против судебной реформы заблокировал съезды на шоссе в Тель-Авиве

© AP Photo / Ariel SchalitУчастники акции протеста в Тель-Авиве, Израиль
Участники акции протеста в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Участники акции протеста в Тель-Авиве, Израиль
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мар - РИА Новости. Тысячи манифестантов, выступающих против реформы юридической системы Израиля, заблокировали участок основного шоссе возле правительственного комплекса в Тель-Авиве, сообщает израильский портал Ynet.
Многотысячный протест начался на центральной площади Хабима, после чего толпа протестующих пошла маршем в направлении правительственного комплекса.
Израильтяне, выступающие против судебной реформы собрались на площади напротив здания Кнессета в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
Организаторы заявили о 400 тысячах протестующих по всему Израилю
5 марта, 02:45
По сообщениям Ynet, протестующих пытается сдерживать конная полиция.
Ранее израильские СМИ сообщили, что демонстранты заблокировали подъезд к аэропорту Бен-Гурион, из которого премьер Биньямин Нетньяху должен улететь в Рим с визитом.
Массовые выступления против юридической реформы также проходят в Хайфе и других городах страны.
Правительство Нетаньяху опубликовало план судебной реформы в начале января: законопроект значительно ограничит полномочия Верховного суда, а также предоставит правительству контроль над процедурой назначения судей.
Акция протеста против законопроекта о судебной реформе напротив здания Кнессета в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
В Иерусалиме проходит массовый протест против реформы юридической системы
20 февраля, 18:02
 
В миреТель-АвивИзраильПротесты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала