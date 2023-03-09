https://ria.ru/20230309/protesty-1856769507.html

В Тель-Авиве протестующие против судебной реформы заблокировали шоссе

В Тель-Авиве протестующие против судебной реформы заблокировали шоссе - РИА Новости, 09.03.2023

В Тель-Авиве протестующие против судебной реформы заблокировали шоссе

Тысячи манифестантов, выступающих против реформы юридической системы Израиля, заблокировали участок основного шоссе возле правительственного комплекса в... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T14:28

2023-03-09T14:28

2023-03-09T14:28

в мире

тель-авив

израиль

протесты

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мар - РИА Новости. Тысячи манифестантов, выступающих против реформы юридической системы Израиля, заблокировали участок основного шоссе возле правительственного комплекса в Тель-Авиве, сообщает израильский портал Ynet. Многотысячный протест начался на центральной площади Хабима, после чего толпа протестующих пошла маршем в направлении правительственного комплекса. По сообщениям Ynet, протестующих пытается сдерживать конная полиция. Ранее израильские СМИ сообщили, что демонстранты заблокировали подъезд к аэропорту Бен-Гурион, из которого премьер Биньямин Нетньяху должен улететь в Рим с визитом. Массовые выступления против юридической реформы также проходят в Хайфе и других городах страны. Правительство Нетаньяху опубликовало план судебной реформы в начале января: законопроект значительно ограничит полномочия Верховного суда, а также предоставит правительству контроль над процедурой назначения судей.

https://ria.ru/20230305/izrail-1855913329.html

https://ria.ru/20230220/protest-1853231994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, тель-авив, израиль, протесты