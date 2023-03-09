https://ria.ru/20230309/protest-1856844099.html

В Мадриде началась акция протеста врачей, требующих улучшения условий труда

В Мадриде началась акция протеста врачей, требующих улучшения условий труда - РИА Новости, 09.03.2023

В Мадриде началась акция протеста врачей, требующих улучшения условий труда

Испанские врачи приняли участие в акции протеста в Мадриде с требованиями 35-часовой рабочей недели, улучшения условий труда и расширения штата работников,... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T18:14

2023-03-09T18:14

2023-03-09T18:15

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МАДРИД, 9 мар - РИА Новости. Испанские врачи приняли участие в акции протеста в Мадриде с требованиями 35-часовой рабочей недели, улучшения условий труда и расширения штата работников, передает в четверг корреспондент РИА Новости. "Мы хотим 35 часов (в неделю - ред.), выполнения неисполненных обязательств по профессиональной карьере, чтобы избежать бегства профессионалов…. Мы хотим улучшить наши условия труда и экономические условия", — заявила представительница профсоюза медицинских работников (SATSE), одного из организаторов акции протеста. Участники акции, проходившей напротив министерства здравоохранения, выступают против политики в сфере здравоохранения главы регионального правительства Мадрида Изабель Аюсо из правоцентристской Народной Партии. Ввиду нехватки кадров в больницах и центрах первичной медико-санитарной помощи ее правительство подвергается жесткой критике в последние годы, особенно после начала пандемии COVID-19. Переговоры представителей медицинского сектора с региональным правительством, которое уже представило ряд улучшений, не продвигаются, потому что они не могут прийти к общему решению по финансированию сектора. Так, в ряде поликлиник автономного сообщества Мадрид на 4 тысячи детей приходится всего лишь один педиатр. Недовольство становится все более значимым на фоне предстоящих выборов в региональное правительство, которые состоятся 28 мая. Организаторы акции утверждают, что хотя Мадрид является испанским регионом с самым высоким доходом на душу населения, местное правительство тратит наименьшую в Испании сумму на душу населения на первичную медико-санитарную помощь.

https://ria.ru/20230214/protesty-1851972690.html

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в мире, мадрид, испания