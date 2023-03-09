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Власти Запорожья заявили о 40-тысячной группировке ВСУ в районе Пришиба - РИА Новости, 09.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:25 09.03.2023 (обновлено: 10:27 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/prishib-1856673136.html
Власти Запорожья заявили о 40-тысячной группировке ВСУ в районе Пришиба
Власти Запорожья заявили о 40-тысячной группировке ВСУ в районе Пришиба - РИА Новости, 09.03.2023
Власти Запорожья заявили о 40-тысячной группировке ВСУ в районе Пришиба
Власти зафиксировали присутствие 40-тысячной группировки украинских войск в районе поселка Пришиб, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T09:25
2023-03-09T10:27
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости. Власти зафиксировали присутствие 40-тысячной группировки украинских войск в районе поселка Пришиб, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий."Мы видим группировку в районе 40 тысяч голов, которые сейчас находятся где-то в районе Пришиба. Мы эту группировку видим, разрозненную. Мы понимаем, что эта сила куда-то пойдет", — сказал он в эфире канала "Россия 24".По словам Балицкого, "военные докладывают, что готовы" — создана "крепкая двойная линия как минимум глубокого эшелонирования".Поселок Пришиб находится примерно в 50 километрах к северу от Мелитополя.Ранее член главного совета администрации региона, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что украинские войска формируют ударную группировку для наступления на часть Запорожской области, чтобы выйти к побережью Азовского моря. По его словам, наступление может состояться в конце марта — начале апреля. Запорожская область принята в состав Российской Федерации по итогам референдума, проведенного там в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территории. На сегодня под контролем российских военных находится более 70% области, украинские войска контролируют областной центр — город Запорожье.
https://ria.ru/20230308/ukraina-1856644532.html
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в мире, запорожье, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Вооруженные силы Украины
Власти Запорожья заявили о 40-тысячной группировке ВСУ в районе Пришиба

Глава Запорожья Балицкий заявил о 40-тысячной группировке ВСУ в районе Пришиба

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости. Власти зафиксировали присутствие 40-тысячной группировки украинских войск в районе поселка Пришиб, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"Мы видим группировку в районе 40 тысяч голов, которые сейчас находятся где-то в районе Пришиба. Мы эту группировку видим, разрозненную. Мы понимаем, что эта сила куда-то пойдет", — сказал он в эфире канала "Россия 24".
По словам Балицкого, "военные докладывают, что готовы" — создана "крепкая двойная линия как минимум глубокого эшелонирования".
Поселок Пришиб находится примерно в 50 километрах к северу от Мелитополя.
Ранее член главного совета администрации региона, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что украинские войска формируют ударную группировку для наступления на часть Запорожской области, чтобы выйти к побережью Азовского моря. По его словам, наступление может состояться в конце марта — начале апреля.
Запорожская область принята в состав Российской Федерации по итогам референдума, проведенного там в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территории. На сегодня под контролем российских военных находится более 70% области, украинские войска контролируют областной центр — город Запорожье.
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