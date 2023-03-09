https://ria.ru/20230309/prishib-1856673136.html

Власти Запорожья заявили о 40-тысячной группировке ВСУ в районе Пришиба

Власти Запорожья заявили о 40-тысячной группировке ВСУ в районе Пришиба - РИА Новости, 09.03.2023

Власти Запорожья заявили о 40-тысячной группировке ВСУ в районе Пришиба

Власти зафиксировали присутствие 40-тысячной группировки украинских войск в районе поселка Пришиб, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T09:25

2023-03-09T09:25

2023-03-09T10:27

специальная военная операция на украине

в мире

запорожье

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости. Власти зафиксировали присутствие 40-тысячной группировки украинских войск в районе поселка Пришиб, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий."Мы видим группировку в районе 40 тысяч голов, которые сейчас находятся где-то в районе Пришиба. Мы эту группировку видим, разрозненную. Мы понимаем, что эта сила куда-то пойдет", — сказал он в эфире канала "Россия 24".По словам Балицкого, "военные докладывают, что готовы" — создана "крепкая двойная линия как минимум глубокого эшелонирования".Поселок Пришиб находится примерно в 50 километрах к северу от Мелитополя.Ранее член главного совета администрации региона, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что украинские войска формируют ударную группировку для наступления на часть Запорожской области, чтобы выйти к побережью Азовского моря. По его словам, наступление может состояться в конце марта — начале апреля. Запорожская область принята в состав Российской Федерации по итогам референдума, проведенного там в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территории. На сегодня под контролем российских военных находится более 70% области, украинские войска контролируют областной центр — город Запорожье.

https://ria.ru/20230308/ukraina-1856644532.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, запорожье, вооруженные силы украины