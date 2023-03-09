Власти Запорожья заявили о 40-тысячной группировке ВСУ в районе Пришиба
Глава Запорожья Балицкий заявил о 40-тысячной группировке ВСУ в районе Пришиба
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости. Власти зафиксировали присутствие 40-тысячной группировки украинских войск в районе поселка Пришиб, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"Мы видим группировку в районе 40 тысяч голов, которые сейчас находятся где-то в районе Пришиба. Мы эту группировку видим, разрозненную. Мы понимаем, что эта сила куда-то пойдет", — сказал он в эфире канала "Россия 24".
По словам Балицкого, "военные докладывают, что готовы" — создана "крепкая двойная линия как минимум глубокого эшелонирования".
Поселок Пришиб находится примерно в 50 километрах к северу от Мелитополя.
Ранее член главного совета администрации региона, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что украинские войска формируют ударную группировку для наступления на часть Запорожской области, чтобы выйти к побережью Азовского моря. По его словам, наступление может состояться в конце марта — начале апреля.
Запорожская область принята в состав Российской Федерации по итогам референдума, проведенного там в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территории. На сегодня под контролем российских военных находится более 70% области, украинские войска контролируют областной центр — город Запорожье.