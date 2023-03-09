https://ria.ru/20230309/prazdniki-1856656297.html

Россиянам напомнили о семи нерабочих днях на майские праздники

Россиянам напомнили о семи нерабочих днях на майские праздники - РИА Новости, 09.03.2023

Россиянам напомнили о семи нерабочих днях на майские праздники

Семь нерабочих дней ждут россиян на майские праздники, сокращенных рабочих дней перед ними не будет, рассказала РИА Новости директор по персоналу и... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T03:51

2023-03-09T03:51

2023-03-09T05:19

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Семь нерабочих дней ждут россиян на майские праздники, сокращенных рабочих дней перед ними не будет, рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса Работа.ру Юлия Санина."На майские праздники нас ждет семь нерабочих дней — с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. В 2023 году правительством России установлено три дня в году, когда перед праздниками рабочий день сокращается на один час: 22 февраля, 7 марта и 3 ноября. Перед майскими официально сокращенных дней не будет", — напомнила она.Как уточнила Санина, работодатели могут уменьшить рабочие часы по своему желанию. Официально же в пятницу, 28 апреля, перед выходными к Празднику Весны и Труда, а также в следующую пятницу, 5 мая, перед Днем Победы рабочие дни будут обычными. Например, если работник трудится 40 часов в неделю, в эти предпраздничные пятницы он отработает 8 часов, привела пример эксперт.

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россия, работа.ру, отдых в россии, общество