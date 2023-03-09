Рейтинг@Mail.ru
МИД рассказал о последствиях появления польского военного центра на Украине - РИА Новости, 09.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 09.03.2023 (обновлено: 16:55 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/polsha-1856795934.html
МИД рассказал о последствиях появления польского военного центра на Украине
МИД рассказал о последствиях появления польского военного центра на Украине - РИА Новости, 09.03.2023
МИД рассказал о последствиях появления польского военного центра на Украине
Строительство польского военного центра на Украине непосредственно втянет Варшаву в конфликт, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T15:56
2023-03-09T16:55
в мире
украина
польша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850400637_0:0:2225:1252_1920x0_80_0_0_13795d0743a5b7a81d02186522511092.jpg
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Строительство польского военного центра на Украине непосредственно втянет Варшаву в конфликт, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.В середине февраля польские СМИ написали, что на Украине создается "Польский добровольческий легион" — подразделение спецназа, состоящее из граждан Польши. Отряд не войдет в уже действующий Международный легион территориальной обороны, а будет подчиняться непосредственно Министерству обороны Украины. Желающих вступить в подразделение будут отбирать специалисты из обеих стран. Основным условием приема станет военная подготовка и отсутствие проблем с алкоголем и наркотиками. База отряда будет находиться в Киевской области, а временная штаб-квартира уже работает в условиях секретности.Как заявлял замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, в опубликованной информации много неточностей, поэтому он не будет ничего комментировать.В начале ноября 2022 года Захарова заявляла, что на Украину приехали более восьми тысяч наемников. Больше всего — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество запрещено. По оценкам западных СМИ, по состоянию на январь в составе украинских войск действовали от одной до трех тысяч иностранных наемников.
https://ria.ru/20230309/leopard-1856722728.html
украина
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850400637_0:0:1931:1448_1920x0_80_0_0_45715a8ba0ea7018b07064478cb424aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, россия
В мире, Украина, Польша, Россия
МИД рассказал о последствиях появления польского военного центра на Украине

МИД: строительство военного центра Польши на Украине втянет Варшаву в конфликт

© AP Photo / LibkosУкраинский танк
Украинский танк - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский танк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Строительство польского военного центра на Украине непосредственно втянет Варшаву в конфликт, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.
«
"Очевидно, что речь идет о намерении Варшавы развернуть свою инфраструктуру для увеличения численности польской группировки, ранее анонсированной как "Польский добровольческий легион", который будет располагаться на базе центра. <...> То, что это чревато непосредственным втягиванием Польши в украинский конфликт, никого ни в Варшаве, ни тем более в Киеве вообще не беспокоит", — указала дипломат.
В середине февраля польские СМИ написали, что на Украине создается "Польский добровольческий легион" — подразделение спецназа, состоящее из граждан Польши. Отряд не войдет в уже действующий Международный легион территориальной обороны, а будет подчиняться непосредственно Министерству обороны Украины. Желающих вступить в подразделение будут отбирать специалисты из обеих стран. Основным условием приема станет военная подготовка и отсутствие проблем с алкоголем и наркотиками. База отряда будет находиться в Киевской области, а временная штаб-квартира уже работает в условиях секретности.
Как заявлял замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, в опубликованной информации много неточностей, поэтому он не будет ничего комментировать.
В начале ноября 2022 года Захарова заявляла, что на Украину приехали более восьми тысяч наемников. Больше всего — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество запрещено. По оценкам западных СМИ, по состоянию на январь в составе украинских войск действовали от одной до трех тысяч иностранных наемников.
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Польша передала Украине новую партию из десяти Leopard
Вчера, 12:36
 
В миреУкраинаПольшаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала