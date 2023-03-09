МИД рассказал о последствиях появления польского военного центра на Украине
МИД: строительство военного центра Польши на Украине втянет Варшаву в конфликт
© AP Photo / LibkosУкраинский танк
© AP Photo / Libkos
Украинский танк. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Строительство польского военного центра на Украине непосредственно втянет Варшаву в конфликт, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.
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"Очевидно, что речь идет о намерении Варшавы развернуть свою инфраструктуру для увеличения численности польской группировки, ранее анонсированной как "Польский добровольческий легион", который будет располагаться на базе центра. <...> То, что это чревато непосредственным втягиванием Польши в украинский конфликт, никого ни в Варшаве, ни тем более в Киеве вообще не беспокоит", — указала дипломат.
В середине февраля польские СМИ написали, что на Украине создается "Польский добровольческий легион" — подразделение спецназа, состоящее из граждан Польши. Отряд не войдет в уже действующий Международный легион территориальной обороны, а будет подчиняться непосредственно Министерству обороны Украины. Желающих вступить в подразделение будут отбирать специалисты из обеих стран. Основным условием приема станет военная подготовка и отсутствие проблем с алкоголем и наркотиками. База отряда будет находиться в Киевской области, а временная штаб-квартира уже работает в условиях секретности.
Как заявлял замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, в опубликованной информации много неточностей, поэтому он не будет ничего комментировать.
В начале ноября 2022 года Захарова заявляла, что на Украину приехали более восьми тысяч наемников. Больше всего — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество запрещено. По оценкам западных СМИ, по состоянию на январь в составе украинских войск действовали от одной до трех тысяч иностранных наемников.