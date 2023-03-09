https://ria.ru/20230309/polsha-1856795934.html

МИД рассказал о последствиях появления польского военного центра на Украине

МИД рассказал о последствиях появления польского военного центра на Украине - РИА Новости, 09.03.2023

МИД рассказал о последствиях появления польского военного центра на Украине

Строительство польского военного центра на Украине непосредственно втянет Варшаву в конфликт, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T15:56

2023-03-09T15:56

2023-03-09T16:55

в мире

украина

польша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850400637_0:0:2225:1252_1920x0_80_0_0_13795d0743a5b7a81d02186522511092.jpg

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Строительство польского военного центра на Украине непосредственно втянет Варшаву в конфликт, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.В середине февраля польские СМИ написали, что на Украине создается "Польский добровольческий легион" — подразделение спецназа, состоящее из граждан Польши. Отряд не войдет в уже действующий Международный легион территориальной обороны, а будет подчиняться непосредственно Министерству обороны Украины. Желающих вступить в подразделение будут отбирать специалисты из обеих стран. Основным условием приема станет военная подготовка и отсутствие проблем с алкоголем и наркотиками. База отряда будет находиться в Киевской области, а временная штаб-квартира уже работает в условиях секретности.Как заявлял замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, в опубликованной информации много неточностей, поэтому он не будет ничего комментировать.В начале ноября 2022 года Захарова заявляла, что на Украину приехали более восьми тысяч наемников. Больше всего — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество запрещено. По оценкам западных СМИ, по состоянию на январь в составе украинских войск действовали от одной до трех тысяч иностранных наемников.

https://ria.ru/20230309/leopard-1856722728.html

украина

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, польша, россия