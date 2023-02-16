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На Украине создают польское подразделение спецназа, пишут СМИ - РИА Новости, 16.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230216/spetsnaz-1852545105.html
На Украине создают польское подразделение спецназа, пишут СМИ
На Украине создают польское подразделение спецназа, пишут СМИ - РИА Новости, 16.02.2023
На Украине создают польское подразделение спецназа, пишут СМИ
Подразделение специального назначения, которое будет состоять из граждан Польши, создается на Украине, сообщает польское издание Onet. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T22:45
2023-02-16T22:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
россия
мария захарова
владимир путин
министерство обороны украины
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ВАРШАВА, 16 фев – РИА Новости. Подразделение специального назначения, которое будет состоять из граждан Польши, создается на Украине, сообщает польское издание Onet. "В среду в Киеве состоялась встреча, в ходе которой было объявлено о формировании первого специального подразделения, состоящего из поляков", - говорится в сообщении. Подразделение, вероятнее всего, будет называться "Польский добровольческий легион". При этом Onet заявляет, что подобные подразделения, состоящие из граждан других стран, уже действуют на Украине, в настоящее время формируется немецкое подразделение. Отмечается, что подразделение "не будет частью международного Легиона территориальной обороны Украины, в котором до сих пор польские добровольцы сражались бок о бок с добровольцами из других стран, выполняя фронтовые задачи". "Это будет специальное подразделение, подчиняющееся непосредственно министерству обороны Украины", - говорится в сообщении. По данным Onet, желающие вступить в польский легион будут отбираться специалистами из Польши и с Украины. Основным условием приема является военная подготовка и отсутствие проблем с алкоголем или наркотиками. "Планируется создать вербовочный центр в Польше. Это еще не было согласовано с польскими властями", - говорится в сообщении. Также отмечается, что база подразделения будет находиться в Киевской области, а временная штаб-квартира уже функционирует в условиях секретности. Неназванный представитель минобороны Украины, которого цитирует Onet, заявил, что "выдача полякам военных билетов и, таким образом, окончательная формализация подразделения может состояться очень быстро, даже в течение недели или двух". В начале ноября 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы - из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более 3 тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой. По оценкам западных СМИ, по состоянию на январь в составе украинских войск действовали от одной до трех тысяч иностранных наемников. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля минувшего года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Путин заявлял, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация.
https://ria.ru/20230216/zelenskiy-1852539191.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, польша, россия, мария захарова, владимир путин, министерство обороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Россия, Мария Захарова, Владимир Путин, Министерство обороны Украины
22:45 16.02.2023
 
На Украине создают польское подразделение спецназа, пишут СМИ

Onet: на Украине создают первое польское подразделение специального назначения

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 16 фев – РИА Новости. Подразделение специального назначения, которое будет состоять из граждан Польши, создается на Украине, сообщает польское издание Onet.
"В среду в Киеве состоялась встреча, в ходе которой было объявлено о формировании первого специального подразделения, состоящего из поляков", - говорится в сообщении.
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Подразделение, вероятнее всего, будет называться "Польский добровольческий легион".
При этом Onet заявляет, что подобные подразделения, состоящие из граждан других стран, уже действуют на Украине, в настоящее время формируется немецкое подразделение.
Отмечается, что подразделение "не будет частью международного Легиона территориальной обороны Украины, в котором до сих пор польские добровольцы сражались бок о бок с добровольцами из других стран, выполняя фронтовые задачи". "Это будет специальное подразделение, подчиняющееся непосредственно министерству обороны Украины", - говорится в сообщении.
По данным Onet, желающие вступить в польский легион будут отбираться специалистами из Польши и с Украины. Основным условием приема является военная подготовка и отсутствие проблем с алкоголем или наркотиками. "Планируется создать вербовочный центр в Польше. Это еще не было согласовано с польскими властями", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что база подразделения будет находиться в Киевской области, а временная штаб-квартира уже функционирует в условиях секретности.
Неназванный представитель минобороны Украины, которого цитирует Onet, заявил, что "выдача полякам военных билетов и, таким образом, окончательная формализация подразделения может состояться очень быстро, даже в течение недели или двух".
В начале ноября 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы - из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более 3 тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой. По оценкам западных СМИ, по состоянию на январь в составе украинских войск действовали от одной до трех тысяч иностранных наемников.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля минувшего года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Путин заявлял, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаРоссияМария ЗахароваВладимир ПутинМинистерство обороны Украины
 
 
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