https://ria.ru/20230309/nupogodi-1856720017.html

"Ну, погоди! Каникулы" стал одним из самых кассовых мультфильмов в Болгарии

"Ну, погоди! Каникулы" стал одним из самых кассовых мультфильмов в Болгарии - РИА Новости, 09.03.2023

"Ну, погоди! Каникулы" стал одним из самых кассовых мультфильмов в Болгарии

Анимационный сериал "Ну, погоди! Каникулы" производства студии "Союзмультфильм" попал в топ-10 самых кассовых мультфильмов в Болгарии за полгода, сообщили в... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T12:35

2023-03-09T12:35

2023-03-09T12:35

культура

союзмультфильм

болгария

ну, погоди!

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Анимационный сериал "Ну, погоди! Каникулы" производства студии "Союзмультфильм" попал в топ-10 самых кассовых мультфильмов в Болгарии за полгода, сообщили в пресс-службе компании. Показы мультсериала стартовали в Болгарии в конце 2022 года. По результатам проката "Ну погоди! Каникулы" занял шестое место среди всех анимационных проектов, в том числе полнометражных картин.По словам генерального продюсера киностудии Юлии Осетинской, мультсериал покажут в ближайшем будущем на болгарском кабельном канале Super Toons TV. Анимационная картина "Ну, погоди! Каникулы" была создана в технике 3D с элементами 2D и рассчитана на аудиторию шести–восьми лет. В мультсериал вошли 13 серий. Его сняли в жанре бездиалоговой гэговой комедии.В перезапуске классической истории Волк стал моложе, а Заяц повзрослел: он ведет активный образ жизни, интересуется новыми технологиями, занимается спортом и наукой.Ранее "Ирония судьбы" Эльдара Рязанова попала в топ рождественских фильмов в США. Составители рейтинга назвали сюжет киноленты "безумным".

https://ria.ru/20221213/nupogodi-1838281305.html

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

союзмультфильм, болгария, ну, погоди!