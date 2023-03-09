https://ria.ru/20230309/nupogodi-1856720017.html
"Ну, погоди! Каникулы" стал одним из самых кассовых мультфильмов в Болгарии
"Ну, погоди! Каникулы" стал одним из самых кассовых мультфильмов в Болгарии - РИА Новости, 09.03.2023
"Ну, погоди! Каникулы" стал одним из самых кассовых мультфильмов в Болгарии
Анимационный сериал "Ну, погоди! Каникулы" производства студии "Союзмультфильм" попал в топ-10 самых кассовых мультфильмов в Болгарии за полгода, сообщили в... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T12:35
2023-03-09T12:35
2023-03-09T12:35
культура
союзмультфильм
болгария
ну, погоди!
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Анимационный сериал "Ну, погоди! Каникулы" производства студии "Союзмультфильм" попал в топ-10 самых кассовых мультфильмов в Болгарии за полгода, сообщили в пресс-службе компании. Показы мультсериала стартовали в Болгарии в конце 2022 года. По результатам проката "Ну погоди! Каникулы" занял шестое место среди всех анимационных проектов, в том числе полнометражных картин.По словам генерального продюсера киностудии Юлии Осетинской, мультсериал покажут в ближайшем будущем на болгарском кабельном канале Super Toons TV. Анимационная картина "Ну, погоди! Каникулы" была создана в технике 3D с элементами 2D и рассчитана на аудиторию шести–восьми лет. В мультсериал вошли 13 серий. Его сняли в жанре бездиалоговой гэговой комедии.В перезапуске классической истории Волк стал моложе, а Заяц повзрослел: он ведет активный образ жизни, интересуется новыми технологиями, занимается спортом и наукой.Ранее "Ирония судьбы" Эльдара Рязанова попала в топ рождественских фильмов в США. Составители рейтинга назвали сюжет киноленты "безумным".
https://ria.ru/20221213/nupogodi-1838281305.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
союзмультфильм, болгария, ну, погоди!
Культура, Союзмультфильм, Болгария, Ну, погоди!
"Ну, погоди! Каникулы" стал одним из самых кассовых мультфильмов в Болгарии
"Ну, погоди! Каникулы" вошел в топ-10 самых кассовых мультфильмов в Болгарии
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Анимационный сериал "Ну, погоди! Каникулы" производства студии "Союзмультфильм" попал в топ-10 самых кассовых мультфильмов в Болгарии за полгода, сообщили в пресс-службе компании.
«
"Сборник-альманах "Ну, погоди! Каникулы" собрал свыше 91 тысячи евро в ходе проката в Болгарии. Такой результат вывел мультсериал в топ-10 самых кассовых анимационных картин страны за последние шесть месяцев", – сообщили представители студии.
Показы мультсериала стартовали в Болгарии в конце 2022 года. По результатам проката "Ну погоди! Каникулы" занял шестое место среди всех анимационных проектов, в том числе полнометражных картин.
По словам генерального продюсера киностудии Юлии Осетинской, мультсериал покажут в ближайшем будущем на болгарском кабельном канале Super Toons TV.
Анимационная картина "Ну, погоди! Каникулы" была создана в технике 3D с элементами 2D и рассчитана на аудиторию шести–восьми лет. В мультсериал вошли 13 серий. Его сняли в жанре бездиалоговой гэговой комедии.
В перезапуске классической истории Волк стал моложе, а Заяц повзрослел: он ведет активный образ жизни, интересуется новыми технологиями, занимается спортом и наукой.
Ранее "Ирония судьбы" Эльдара Рязанова попала
в топ рождественских фильмов в США. Составители рейтинга назвали сюжет киноленты "безумным".
Мультсериал "Ну, погоди! Каникулы" впервые покажут в кинотеатрах Болгарии