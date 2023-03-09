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В Татарстане ребенок пострадал из-за упавшей с крыши наледи

В Татарстане ребенок пострадал из-за упавшей с крыши наледи - РИА Новости, 09.03.2023

В Татарстане ребенок пострадал из-за упавшей с крыши наледи

Мальчик 11 лет получил травмы из-за сошедшей с крыши наледи и попал в больницу в Бугульме, проводится проверка, сообщает прокуратура Татарстана. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T14:17

2023-03-09T14:17

2023-03-09T14:17

происшествия

бугульма

россия

дети

республика татарстан (татарстан)

жкх

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КАЗАНЬ, 9 мар – РИА Новости. Мальчик 11 лет получил травмы из-за сошедшей с крыши наледи и попал в больницу в Бугульме, проводится проверка, сообщает прокуратура Татарстана. "Сообщение о госпитализации ребенка поступило в Бугульминскую центральную районную больницу сегодня около 10.40. По предварительным данным, 11-летний мальчик получил травмы в результате схода наледи с крыши офисного здания на улице Якупова в Бугульме", - говорится в сообщении. На место инцидента выехал и.о. прокурора Бугульмы Нияз Мисбахов. Надзорное ведомство даст оценку действиям собственника здания на предмет обеспечения безопасности при оказания услуг, в том числе своевременной очистки кровли здания от снега и наледи. По итогам надзорных мероприятий будет принято решение о мерах прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20230304/led-1855839391.html

бугульма

россия

республика татарстан (татарстан)

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, бугульма, россия, дети, республика татарстан (татарстан), жкх