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В Татарстане ребенок пострадал из-за упавшей с крыши наледи - РИА Новости, 09.03.2023
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14:17 09.03.2023
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В Татарстане ребенок пострадал из-за упавшей с крыши наледи
В Татарстане ребенок пострадал из-за упавшей с крыши наледи - РИА Новости, 09.03.2023
В Татарстане ребенок пострадал из-за упавшей с крыши наледи
Мальчик 11 лет получил травмы из-за сошедшей с крыши наледи и попал в больницу в Бугульме, проводится проверка, сообщает прокуратура Татарстана. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T14:17
2023-03-09T14:17
происшествия
бугульма
россия
дети
республика татарстан (татарстан)
жкх
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КАЗАНЬ, 9 мар – РИА Новости. Мальчик 11 лет получил травмы из-за сошедшей с крыши наледи и попал в больницу в Бугульме, проводится проверка, сообщает прокуратура Татарстана. "Сообщение о госпитализации ребенка поступило в Бугульминскую центральную районную больницу сегодня около 10.40. По предварительным данным, 11-летний мальчик получил травмы в результате схода наледи с крыши офисного здания на улице Якупова в Бугульме", - говорится в сообщении. На место инцидента выехал и.о. прокурора Бугульмы Нияз Мисбахов. Надзорное ведомство даст оценку действиям собственника здания на предмет обеспечения безопасности при оказания услуг, в том числе своевременной очистки кровли здания от снега и наледи. По итогам надзорных мероприятий будет принято решение о мерах прокурорского реагирования.
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бугульма
россия
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происшествия, бугульма, россия, дети, республика татарстан (татарстан), жкх
Происшествия, Бугульма, Россия, Дети, Республика Татарстан (Татарстан), ЖКХ
В Татарстане ребенок пострадал из-за упавшей с крыши наледи

В Бугульме одиннадцатилетний мальчик попал в больницу из-за сошедшей с крыши наледи

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 9 мар – РИА Новости. Мальчик 11 лет получил травмы из-за сошедшей с крыши наледи и попал в больницу в Бугульме, проводится проверка, сообщает прокуратура Татарстана.
"Сообщение о госпитализации ребенка поступило в Бугульминскую центральную районную больницу сегодня около 10.40. По предварительным данным, 11-летний мальчик получил травмы в результате схода наледи с крыши офисного здания на улице Якупова в Бугульме", - говорится в сообщении.
На место инцидента выехал и.о. прокурора Бугульмы Нияз Мисбахов. Надзорное ведомство даст оценку действиям собственника здания на предмет обеспечения безопасности при оказания услуг, в том числе своевременной очистки кровли здания от снега и наледи.
По итогам надзорных мероприятий будет принято решение о мерах прокурорского реагирования.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
В Ивановской области ребенок получил травмы из-за схода наледи с крыши
4 марта, 14:37
 
ПроисшествияБугульмаРоссияДетиРеспублика Татарстан (Татарстан)ЖКХ
 
 
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