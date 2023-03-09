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В Татарстане ребенок пострадал из-за упавшей с крыши наледи
В Татарстане ребенок пострадал из-за упавшей с крыши наледи - РИА Новости, 09.03.2023
В Татарстане ребенок пострадал из-за упавшей с крыши наледи
Мальчик 11 лет получил травмы из-за сошедшей с крыши наледи и попал в больницу в Бугульме, проводится проверка, сообщает прокуратура Татарстана. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T14:17
2023-03-09T14:17
2023-03-09T14:17
происшествия
бугульма
россия
дети
республика татарстан (татарстан)
жкх
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КАЗАНЬ, 9 мар – РИА Новости. Мальчик 11 лет получил травмы из-за сошедшей с крыши наледи и попал в больницу в Бугульме, проводится проверка, сообщает прокуратура Татарстана. "Сообщение о госпитализации ребенка поступило в Бугульминскую центральную районную больницу сегодня около 10.40. По предварительным данным, 11-летний мальчик получил травмы в результате схода наледи с крыши офисного здания на улице Якупова в Бугульме", - говорится в сообщении. На место инцидента выехал и.о. прокурора Бугульмы Нияз Мисбахов. Надзорное ведомство даст оценку действиям собственника здания на предмет обеспечения безопасности при оказания услуг, в том числе своевременной очистки кровли здания от снега и наледи. По итогам надзорных мероприятий будет принято решение о мерах прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20230304/led-1855839391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В Татарстане ребенок пострадал из-за упавшей с крыши наледи
В Бугульме одиннадцатилетний мальчик попал в больницу из-за сошедшей с крыши наледи