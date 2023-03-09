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Житель Волгограда забил до смерти квартиросъемщика за мусор в комнате

Житель Волгограда забил до смерти квартиросъемщика за мусор в комнате - РИА Новости, 09.03.2023

Житель Волгограда забил до смерти квартиросъемщика за мусор в комнате

Жителя Волгограда подозревают в том, что он избил до смерти мужчину, который развел грязь в арендованной у него комнате, заведено уголовное дело, сообщает в... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T13:38

2023-03-09T13:38

2023-03-09T13:38

происшествия

волгоград

россия

волгоградская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 9 мар – РИА Новости. Жителя Волгограда подозревают в том, что он избил до смерти мужчину, который развел грязь в арендованной у него комнате, заведено уголовное дело, сообщает в четверг пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области. По информации ведомства, 6 марта житель Волгограда пришел проверить состояние комнаты в общежитии, которую сдавал своего знакомому. Когда он увидел грязь, то стал избивать приятеля руками и ногами, также досталось и гостю квартиросъемщика. Скорую для пострадавшего вызвала его жена, когда вернулась домой. "Несмотря на оказанную медицинскую помощь, потерпевший скончался в лечебном учреждении в результате тупой травмы живота, осложнившейся кровотечением", - говорится в сообщении ведомства. Второй мужчина, как отмечается, от госпитализации отказался. По данным СК, против владельца комнаты заведено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте.

https://ria.ru/20221126/ubiystvo-1834446322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, волгоград, россия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)