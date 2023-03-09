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В Грузии освободили всех задержанных на митингах в Тбилиси

В Грузии освободили всех задержанных на митингах в Тбилиси - РИА Новости, 09.03.2023

В Грузии освободили всех задержанных на митингах в Тбилиси

Министерство внутренних дел Грузии сообщает, что освобождены задержанные ранее участники митингов в Тбилиси. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T20:05

2023-03-09T20:05

2023-03-09T20:16

грузия

тбилиси

в мире

протесты в грузии против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 9 мар - РИА Новости. Министерство внутренних дел Грузии сообщает, что освобождены задержанные ранее участники митингов в Тбилиси.Парламент Грузии 7 марта принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После чего в Тбилиси прошли массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на акциях 7-8 марта были задержаны 133 человека. В четверг утром власти сообщили, что отзывают законопроект из парламента."Все задержанные на акциях 7 и 8 марта за административные правонарушения граждане освобождены", - говорится в сообщении министерства.В настоящее время в центре Тбилиси проходит акция, на которой требовали освобождения всех задержанных.

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грузия, тбилиси, в мире, протесты в грузии против закона об иноагентах