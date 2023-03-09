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Российские войска взяли под контроль две лесополосы на севере ЛНР
Российские войска взяли под контроль две лесополосы на севере ЛНР - РИА Новости, 09.03.2023
Российские войска взяли под контроль две лесополосы на севере ЛНР
Российские бойцы взяли под контроль две лесополосы на севере Луганской Народной Республики, рассказал РИА Новости военнослужащий 20-й армии 3-й мотострелковой... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T10:14
2023-03-09T10:14
2023-03-09T10:55
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 9 мар - РИА Новости. Российские бойцы взяли под контроль две лесополосы на севере Луганской Народной Республики, рассказал РИА Новости военнослужащий 20-й армии 3-й мотострелковой дивизии Западного военного округа ВС РФ с позывным "Кострома". Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска возвели новые переправы через реку Жеребец в районе населенного пункта Макеевка на севере ЛНР, это может быть связано с российским ударами по основным маршрутам подвоза в данном районе. "Вся суть не в Макеевке, про которую все говорят, а в высотах, которые находятся за Макеевкой. Потому что, если мы посмотрим на карту, то сама деревня Макеевка находится в низине и как таковой стратегически важной точкой не является", - пояснил российский военнослужащий. По его словам, стратегически важные высоты - те, на которых украинские военные закрепились ранее и с которых ведут наблюдение. "Мы продвигаемся, заняли две лесополосы, на шаг ближе к победе", - добавил лесополосы. Он пояснил, что операции проводятся "не по учебникам, не по шаблонам". "Самая лучшая тактика – это тактика, которая приносит результат, мы стараемся ее применять, совершенствоваться", - поведал боец.
https://ria.ru/20230303/obstanovka-1855409786.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Заняли две лесополосы": бойцы ЗВО о продвижении в районе Макеевки
Бойцы Западного военного округа рассказали о продвижении в районе Макеевки на севере ЛНР и о применяемой тактике.
2023-03-09T10:14
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PT1M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Россия, Вооруженные силы РФ, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российские войска взяли под контроль две лесополосы на севере ЛНР
Военнослужащий ВС России сообщил о взятии под контроль двух лесополос на севере ЛНР
ЛУГАНСК, 9 мар - РИА Новости. Российские бойцы взяли под контроль две лесополосы на севере Луганской Народной Республики, рассказал РИА Новости военнослужащий 20-й армии 3-й мотострелковой дивизии Западного военного округа ВС РФ с позывным "Кострома".
Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко
заявил, что украинские войска возвели новые переправы через реку Жеребец в районе населенного пункта Макеевка на севере ЛНР, это может быть связано с российским ударами по основным маршрутам подвоза в данном районе.
"Вся суть не в Макеевке, про которую все говорят, а в высотах, которые находятся за Макеевкой. Потому что, если мы посмотрим на карту, то сама деревня Макеевка находится в низине и как таковой стратегически важной точкой не является", - пояснил российский военнослужащий. По его словам, стратегически важные высоты - те, на которых украинские военные закрепились ранее и с которых ведут наблюдение.
"Мы продвигаемся, заняли две лесополосы, на шаг ближе к победе", - добавил лесополосы. Он пояснил, что операции проводятся "не по учебникам, не по шаблонам". "Самая лучшая тактика – это тактика, которая приносит результат, мы стараемся ее применять, совершенствоваться", - поведал боец.
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