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Российские войска взяли под контроль две лесополосы на севере ЛНР - РИА Новости, 09.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:14 09.03.2023 (обновлено: 10:55 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/lnr-1856683132.html
Российские войска взяли под контроль две лесополосы на севере ЛНР
Российские войска взяли под контроль две лесополосы на севере ЛНР - РИА Новости, 09.03.2023
Российские войска взяли под контроль две лесополосы на севере ЛНР
Российские бойцы взяли под контроль две лесополосы на севере Луганской Народной Республики, рассказал РИА Новости военнослужащий 20-й армии 3-й мотострелковой... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T10:14
2023-03-09T10:55
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 9 мар - РИА Новости. Российские бойцы взяли под контроль две лесополосы на севере Луганской Народной Республики, рассказал РИА Новости военнослужащий 20-й армии 3-й мотострелковой дивизии Западного военного округа ВС РФ с позывным "Кострома". Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска возвели новые переправы через реку Жеребец в районе населенного пункта Макеевка на севере ЛНР, это может быть связано с российским ударами по основным маршрутам подвоза в данном районе. "Вся суть не в Макеевке, про которую все говорят, а в высотах, которые находятся за Макеевкой. Потому что, если мы посмотрим на карту, то сама деревня Макеевка находится в низине и как таковой стратегически важной точкой не является", - пояснил российский военнослужащий. По его словам, стратегически важные высоты - те, на которых украинские военные закрепились ранее и с которых ведут наблюдение. "Мы продвигаемся, заняли две лесополосы, на шаг ближе к победе", - добавил лесополосы. Он пояснил, что операции проводятся "не по учебникам, не по шаблонам". "Самая лучшая тактика – это тактика, которая приносит результат, мы стараемся ее применять, совершенствоваться", - поведал боец.
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луганская народная республика
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"Заняли две лесополосы": бойцы ЗВО о продвижении в районе Макеевки
Бойцы Западного военного округа рассказали о продвижении в районе Макеевки на севере ЛНР и о применяемой тактике.
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безопасность, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Россия, Вооруженные силы РФ, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российские войска взяли под контроль две лесополосы на севере ЛНР

Военнослужащий ВС России сообщил о взятии под контроль двух лесополос на севере ЛНР

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ЛУГАНСК, 9 мар - РИА Новости. Российские бойцы взяли под контроль две лесополосы на севере Луганской Народной Республики, рассказал РИА Новости военнослужащий 20-й армии 3-й мотострелковой дивизии Западного военного округа ВС РФ с позывным "Кострома".
Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска возвели новые переправы через реку Жеребец в районе населенного пункта Макеевка на севере ЛНР, это может быть связано с российским ударами по основным маршрутам подвоза в данном районе.
"Вся суть не в Макеевке, про которую все говорят, а в высотах, которые находятся за Макеевкой. Потому что, если мы посмотрим на карту, то сама деревня Макеевка находится в низине и как таковой стратегически важной точкой не является", - пояснил российский военнослужащий. По его словам, стратегически важные высоты - те, на которых украинские военные закрепились ранее и с которых ведут наблюдение.
"Мы продвигаемся, заняли две лесополосы, на шаг ближе к победе", - добавил лесополосы. Он пояснил, что операции проводятся "не по учебникам, не по шаблонам". "Самая лучшая тактика – это тактика, которая приносит результат, мы стараемся ее применять, совершенствоваться", - поведал боец.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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