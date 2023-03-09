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Российские войска взяли под контроль две лесополосы на севере ЛНР

Российские войска взяли под контроль две лесополосы на севере ЛНР - РИА Новости, 09.03.2023

Российские войска взяли под контроль две лесополосы на севере ЛНР

Российские бойцы взяли под контроль две лесополосы на севере Луганской Народной Республики, рассказал РИА Новости военнослужащий 20-й армии 3-й мотострелковой... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T10:14

2023-03-09T10:14

2023-03-09T10:55

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

россия

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украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 9 мар - РИА Новости. Российские бойцы взяли под контроль две лесополосы на севере Луганской Народной Республики, рассказал РИА Новости военнослужащий 20-й армии 3-й мотострелковой дивизии Западного военного округа ВС РФ с позывным "Кострома". Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска возвели новые переправы через реку Жеребец в районе населенного пункта Макеевка на севере ЛНР, это может быть связано с российским ударами по основным маршрутам подвоза в данном районе. "Вся суть не в Макеевке, про которую все говорят, а в высотах, которые находятся за Макеевкой. Потому что, если мы посмотрим на карту, то сама деревня Макеевка находится в низине и как таковой стратегически важной точкой не является", - пояснил российский военнослужащий. По его словам, стратегически важные высоты - те, на которых украинские военные закрепились ранее и с которых ведут наблюдение. "Мы продвигаемся, заняли две лесополосы, на шаг ближе к победе", - добавил лесополосы. Он пояснил, что операции проводятся "не по учебникам, не по шаблонам". "Самая лучшая тактика – это тактика, которая приносит результат, мы стараемся ее применять, совершенствоваться", - поведал боец.

https://ria.ru/20230303/obstanovka-1855409786.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Заняли две лесополосы": бойцы ЗВО о продвижении в районе Макеевки Бойцы Западного военного округа рассказали о продвижении в районе Макеевки на севере ЛНР и о применяемой тактике. 2023-03-09T10:14 true PT1M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр