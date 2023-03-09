https://ria.ru/20230309/lavrov-1856746746.html
Лавров обвинил генсека ООН в предвзятости в ситуации с Украиной
Лавров обвинил генсека ООН в предвзятости в ситуации с Украиной - РИА Новости, 09.03.2023
Лавров обвинил генсека ООН в предвзятости в ситуации с Украиной
Генсек ООН Антониу Гутерреш не занимает нейтральной позиции по некоторым вопросам, связанным с Украиной, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T13:34
2023-03-09T13:34
2023-03-09T15:11
в мире
украина
оон
сергей лавров
антониу гутерреш
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш не занимает нейтральной позиции по некоторым вопросам, связанным с Украиной, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом.Так, во время недавнего визита в Киев глава всемирной организации увязал продление зерновой сделки с "демилитаризацией Запорожской АЭС", отметил Лавров.Он напомнил, что ни о какой демилитаризации не ведет речи никто, кроме украинской стороны. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси уже несколько месяцев продвигает идею объявить ЗАЭС зоной ядерной безопасности.Достижение такой договоренности было близко, Россия была готова ее поддержать, но инициативу заблокировала Украина, продолжил глава МИД. Киев "как раз и выдвигает предварительные условия насчет военнопленных и демилитаризации ЗАЭС".Кроме того, Гутерреш и его секретариат воздерживаются от заявления о необходимости беспристрастного расследования взрывов на "Северных потоках", указал министр. Он отметил, что ситуация требует активной вовлеченности со стороны всемирной организации, но пока "наблюдается полная пассивность и отстраненность".Он отметил, что любой добросовестный член международного сообщества должен настаивать на беспристрастном международном расследовании, чтобы организаторы и исполнители теракта не ушли от ответственности.
https://ria.ru/20230309/sdelka-1856724502.html
https://ria.ru/20230308/udobreniya-1856639372.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, оон, сергей лавров, антониу гутерреш
В мире, Украина, ООН, Сергей Лавров, Антониу Гутерреш
Лавров обвинил генсека ООН в предвзятости в ситуации с Украиной
Глава МИД Лавров обвинил генсека ООН в том, что он не занял нейтральной позиции по Украине