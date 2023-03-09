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Лавров обвинил генсека ООН в предвзятости в ситуации с Украиной - РИА Новости, 09.03.2023
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13:34 09.03.2023 (обновлено: 15:11 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/lavrov-1856746746.html
Лавров обвинил генсека ООН в предвзятости в ситуации с Украиной
Лавров обвинил генсека ООН в предвзятости в ситуации с Украиной - РИА Новости, 09.03.2023
Лавров обвинил генсека ООН в предвзятости в ситуации с Украиной
Генсек ООН Антониу Гутерреш не занимает нейтральной позиции по некоторым вопросам, связанным с Украиной, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T13:34
2023-03-09T15:11
в мире
украина
оон
сергей лавров
антониу гутерреш
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш не занимает нейтральной позиции по некоторым вопросам, связанным с Украиной, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом.Так, во время недавнего визита в Киев глава всемирной организации увязал продление зерновой сделки с "демилитаризацией Запорожской АЭС", отметил Лавров.Он напомнил, что ни о какой демилитаризации не ведет речи никто, кроме украинской стороны. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси уже несколько месяцев продвигает идею объявить ЗАЭС зоной ядерной безопасности.Достижение такой договоренности было близко, Россия была готова ее поддержать, но инициативу заблокировала Украина, продолжил глава МИД. Киев "как раз и выдвигает предварительные условия насчет военнопленных и демилитаризации ЗАЭС".Кроме того, Гутерреш и его секретариат воздерживаются от заявления о необходимости беспристрастного расследования взрывов на "Северных потоках", указал министр. Он отметил, что ситуация требует активной вовлеченности со стороны всемирной организации, но пока "наблюдается полная пассивность и отстраненность".Он отметил, что любой добросовестный член международного сообщества должен настаивать на беспристрастном международном расследовании, чтобы организаторы и исполнители теракта не ушли от ответственности.
https://ria.ru/20230309/sdelka-1856724502.html
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в мире, украина, оон, сергей лавров, антониу гутерреш
В мире, Украина, ООН, Сергей Лавров, Антониу Гутерреш
Лавров обвинил генсека ООН в предвзятости в ситуации с Украиной

Глава МИД Лавров обвинил генсека ООН в том, что он не занял нейтральной позиции по Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш не занимает нейтральной позиции по некоторым вопросам, связанным с Украиной, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом.
Так, во время недавнего визита в Киев глава всемирной организации увязал продление зерновой сделки с "демилитаризацией Запорожской АЭС", отметил Лавров.
Разгрузка зерна в Киевской области - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Путин пока не планирует обсуждать зерновую сделку с Гутеррешем
Вчера, 12:43
Он напомнил, что ни о какой демилитаризации не ведет речи никто, кроме украинской стороны. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси уже несколько месяцев продвигает идею объявить ЗАЭС зоной ядерной безопасности.
Достижение такой договоренности было близко, Россия была готова ее поддержать, но инициативу заблокировала Украина, продолжил глава МИД. Киев "как раз и выдвигает предварительные условия насчет военнопленных и демилитаризации ЗАЭС".
«

"Мне очень жаль, что Генеральный секретарь ООН однозначно, по сути дела, подписался именно под односторонними украинскими требованиями, хотя, конечно же, по Уставу ООН — как международный чиновник, главное административное лицо в ООН, — он должен занимать нейтральную позицию. Ему этого в очередной раз не удалось сделать", — подчеркнул Лавров.

Кроме того, Гутерреш и его секретариат воздерживаются от заявления о необходимости беспристрастного расследования взрывов на "Северных потоках", указал министр. Он отметил, что ситуация требует активной вовлеченности со стороны всемирной организации, но пока "наблюдается полная пассивность и отстраненность".
«

"И генеральный секретарь, и его сотрудники всячески отлынивают от реакции на эти вопросы. Мы внесли в Совет Безопасности резолюцию с просьбой к секретариату ООН организовать беспристрастное расследование. Думаю, что те вопиющие факты, которые сегодня имеются в публичной сфере, и та реакция — позорная реакция в западных СМИ на эти факты, которые в последние дни прозвучала, — конечно же, не останутся без внимания", — сказал Лавров.

Он отметил, что любой добросовестный член международного сообщества должен настаивать на беспристрастном международном расследовании, чтобы организаторы и исполнители теракта не ушли от ответственности.

Как сообщила газета New York Times, по данным разведки, за разрушением основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, но власти в Киеве могли ничего не знать о ее планах. В свою очередь, немецкая газета Zeit написала, что следы ведут в направлении Украины. Издание Times отмечает, что разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского "спонсора" диверсий на "Северных потоках". Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что подобные публикации — это скоординированный вброс для отвлечения внимания.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
Генсек ООН пообещал сделать все возможное по экспорту российских удобрений
8 марта, 21:57
 
В миреУкраинаООНСергей ЛавровАнтониу Гутерреш
 
 
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