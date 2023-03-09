https://ria.ru/20230309/lavrov-1856746746.html

Лавров обвинил генсека ООН в предвзятости в ситуации с Украиной

Лавров обвинил генсека ООН в предвзятости в ситуации с Украиной - РИА Новости, 09.03.2023

Лавров обвинил генсека ООН в предвзятости в ситуации с Украиной

Генсек ООН Антониу Гутерреш не занимает нейтральной позиции по некоторым вопросам, связанным с Украиной, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T13:34

2023-03-09T13:34

2023-03-09T15:11

в мире

украина

оон

сергей лавров

антониу гутерреш

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш не занимает нейтральной позиции по некоторым вопросам, связанным с Украиной, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом.Так, во время недавнего визита в Киев глава всемирной организации увязал продление зерновой сделки с "демилитаризацией Запорожской АЭС", отметил Лавров.Он напомнил, что ни о какой демилитаризации не ведет речи никто, кроме украинской стороны. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси уже несколько месяцев продвигает идею объявить ЗАЭС зоной ядерной безопасности.Достижение такой договоренности было близко, Россия была готова ее поддержать, но инициативу заблокировала Украина, продолжил глава МИД. Киев "как раз и выдвигает предварительные условия насчет военнопленных и демилитаризации ЗАЭС".Кроме того, Гутерреш и его секретариат воздерживаются от заявления о необходимости беспристрастного расследования взрывов на "Северных потоках", указал министр. Он отметил, что ситуация требует активной вовлеченности со стороны всемирной организации, но пока "наблюдается полная пассивность и отстраненность".Он отметил, что любой добросовестный член международного сообщества должен настаивать на беспристрастном международном расследовании, чтобы организаторы и исполнители теракта не ушли от ответственности.

https://ria.ru/20230309/sdelka-1856724502.html

https://ria.ru/20230308/udobreniya-1856639372.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, оон, сергей лавров, антониу гутерреш