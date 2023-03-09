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Власти Северной Осетии прокомментировали ситуацию на КПП Верхний Ларс - РИА Новости, 09.03.2023
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09:57 09.03.2023 (обновлено: 10:46 09.03.2023)
https://ria.ru/20230309/lars-1856679998.html
Власти Северной Осетии прокомментировали ситуацию на КПП Верхний Ларс
Власти Северной Осетии прокомментировали ситуацию на КПП Верхний Ларс - РИА Новости, 09.03.2023
Власти Северной Осетии прокомментировали ситуацию на КПП Верхний Ларс
Военно-Грузинская дорога открыта для движения после непогоды, на российской стороне ажиотажа нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы и правительства... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T09:57
2023-03-09T10:46
грузия
россия
безопасность
республика северная осетия - алания
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ПЯТИГОРСК, 9 мар - РИА Новости. Военно-Грузинская дорога открыта для движения после непогоды, на российской стороне ажиотажа нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии. Ранее в социальных сетях стали распространяться видео и сообщения, что после протестов в Грузии образовались пробки на въезд в Россию. "На нашей стороне всё пока спокойно. Дорога была закрыта из-за погодных условий, поэтому за минувшие сутки на въезд и на выезд никто границу не пересекал. На российской стороне стандартная очередь из большегрузов - 1589. Они рассредоточены по стоянкам. Водителей обеспечивают горячей едой, работают пункты обогрева. Сейчас дорогу открыли, но на российской стороне никакого ажиотажа нет", - сказали в пресс-службе.По данным ГУМЧС по Северной Осетии, из-за непогоды было запрещено движение всех видов транспорта 5 марта. 8 марта было разрешено движение легковых автотранспортных средств и автобусов за исключением большегрузного автотранспорта. После полуночи 9 марта проезд разрешили всем видам транспорта.
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грузия, россия, безопасность, республика северная осетия - алания
Грузия, Россия, Безопасность, Республика Северная Осетия - Алания
Власти Северной Осетии прокомментировали ситуацию на КПП Верхний Ларс

Власти Северной Осетии: на Верхнем Ларсе все спокойно, дорогу закрывали из-за непогоды

© РИА Новости / Владимир Иванов | Перейти в медиабанкАвтомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс"
Автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости / Владимир Иванов
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Автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс". Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 9 мар - РИА Новости. Военно-Грузинская дорога открыта для движения после непогоды, на российской стороне ажиотажа нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.
Ранее в социальных сетях стали распространяться видео и сообщения, что после протестов в Грузии образовались пробки на въезд в Россию.
"На нашей стороне всё пока спокойно. Дорога была закрыта из-за погодных условий, поэтому за минувшие сутки на въезд и на выезд никто границу не пересекал. На российской стороне стандартная очередь из большегрузов - 1589. Они рассредоточены по стоянкам. Водителей обеспечивают горячей едой, работают пункты обогрева. Сейчас дорогу открыли, но на российской стороне никакого ажиотажа нет", - сказали в пресс-службе.
По данным ГУМЧС по Северной Осетии, из-за непогоды было запрещено движение всех видов транспорта 5 марта. 8 марта было разрешено движение легковых автотранспортных средств и автобусов за исключением большегрузного автотранспорта. После полуночи 9 марта проезд разрешили всем видам транспорта.
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