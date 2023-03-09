https://ria.ru/20230309/lars-1856679998.html

Власти Северной Осетии прокомментировали ситуацию на КПП Верхний Ларс

Власти Северной Осетии прокомментировали ситуацию на КПП Верхний Ларс - РИА Новости, 09.03.2023

Власти Северной Осетии прокомментировали ситуацию на КПП Верхний Ларс

Военно-Грузинская дорога открыта для движения после непогоды, на российской стороне ажиотажа нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы и правительства... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T09:57

2023-03-09T09:57

2023-03-09T10:46

грузия

россия

безопасность

республика северная осетия - алания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155746/20/1557462008_0:158:2896:1787_1920x0_80_0_0_3bbb15de09762679d8310ed41f44760a.jpg

ПЯТИГОРСК, 9 мар - РИА Новости. Военно-Грузинская дорога открыта для движения после непогоды, на российской стороне ажиотажа нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии. Ранее в социальных сетях стали распространяться видео и сообщения, что после протестов в Грузии образовались пробки на въезд в Россию. "На нашей стороне всё пока спокойно. Дорога была закрыта из-за погодных условий, поэтому за минувшие сутки на въезд и на выезд никто границу не пересекал. На российской стороне стандартная очередь из большегрузов - 1589. Они рассредоточены по стоянкам. Водителей обеспечивают горячей едой, работают пункты обогрева. Сейчас дорогу открыли, но на российской стороне никакого ажиотажа нет", - сказали в пресс-службе.По данным ГУМЧС по Северной Осетии, из-за непогоды было запрещено движение всех видов транспорта 5 марта. 8 марта было разрешено движение легковых автотранспортных средств и автобусов за исключением большегрузного автотранспорта. После полуночи 9 марта проезд разрешили всем видам транспорта.

https://ria.ru/20230116/emigranty-1844741022.html

грузия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

грузия, россия, безопасность, республика северная осетия - алания