https://ria.ru/20230309/kurort-1856860600.html
Четырехзвездочный оздоровительный курорт построят в Новгородской области
Четырехзвездочный оздоровительный курорт построят в Новгородской области - РИА Новости, 09.03.2023
Четырехзвездочный оздоровительный курорт построят в Новгородской области
Бальнеологический четырехзвездочный курортно-оздоровительный комплекс "Русич" планируется построить в Старорусском районе Новгородской области рядом с... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T19:33
2023-03-09T19:33
2023-03-09T20:03
новгородская область
старорусский район
россия
александр кошкин
андрей никитин (политик)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 мар - РИА Новости. Бальнеологический четырехзвездочный курортно-оздоровительный комплекс "Русич" планируется построить в Старорусском районе Новгородской области рядом с существующим курортом "Старая Русса", рассказал генеральный директор комплекса Александр Кошкин.На заседании Совета при губернаторе Новгородской области по улучшению инвестиционного климата Кошкин сообщил, что в России существует около 1700 санаториев. Но только единицы соответствуют современным требованиям, чтобы было комфортное размещение и качественные медицинские услуги. Всего же в стране 18 бальнеологических курортов с особенной водой, лечебной грязью, воздухом и климатом. И территория Старой Руссы входит в это число."Мы больше склоняемся к формату четырехзвездочного объекта, который будет размещаться в непосредственной близости от существующего санатория-курорта "Старая Русса". Мы предполагаем, что на территории земельного участка, который там есть, будет минеральная вода.. источник лечебной грязи. Соответственно, есть все предпосылки для того, чтобы создать уникальный курорт", - рассказал Кошкин.Проект реализуется совместно с корпорацией Туризм.РФ в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". "Это исторический момент. Это первый проект на территории региона и один из первых проектов такого высокого уровня на территории страны. Хочу поблагодарить коллег – заместителя председателя правительства России Дмитрия Николаевича Чернышенко, генерального директора корпорации Туризм.РФ Сергея Алексеевича Суханова, региональную команду – всех, кто старался и убеждал, что это возможно. В конечном счете, все первичные риски корпорация снимает благодаря своим инвестициям. Мне это нравится тем, что, во-первых, класс выше, чем у существующего комплекса. Во-вторых, хорошая конкуренция развивается между двумя курортами", - отметил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.Предполагается, что новый курорт будет с акватермальным комплексом - с открытым подогреваемым бассейном, не считая закрытого. Будет построен медицинский центр с бальнеологической лечебницей, оборудован теннисный корт, кинотеатр, ресторан, детские площадки и многое другое. Кроме того, для персонала построят общежитие. Ожидаемый турпоток - 20 тысяч человек в год при среднем курсе лечения в 11 дней.Объем инвестиций – 8,37 миллиарда рублей, из которых 8,16 миллиарла обеспечивает госкорпорация "Туризм.РФ", еще 0,21 миллиарда – средства федерального бюджета. Кроме того, сейчас идет поиск потенциальных инвесторов. Власти пояснили, что ожидаемое поступление налогов в консолидированный бюджет области в среднем более 260 миллионов рублей в год. В итоге, инвестсовет проект поддержал.
https://ria.ru/20220923/marshruty-1818999613.html
https://ria.ru/20220615/novgorod-1795569535.html
https://ria.ru/20221219/novgorod-1839865798.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новгородская область, старорусский район, россия, александр кошкин, андрей никитин (политик)
Новгородская область, Старорусский район, Россия, Александр Кошкин, Андрей Никитин (политик)
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 мар - РИА Новости. Бальнеологический четырехзвездочный курортно-оздоровительный комплекс "Русич" планируется построить в Старорусском районе Новгородской области рядом с существующим курортом "Старая Русса", рассказал генеральный директор комплекса Александр Кошкин.
На заседании Совета при губернаторе Новгородской области по улучшению инвестиционного климата Кошкин сообщил, что в России
существует около 1700 санаториев. Но только единицы соответствуют современным требованиям, чтобы было комфортное размещение и качественные медицинские услуги. Всего же в стране 18 бальнеологических курортов с особенной водой, лечебной грязью, воздухом и климатом. И территория Старой Руссы
входит в это число.
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"Мы больше склоняемся к формату четырехзвездочного объекта, который будет размещаться в непосредственной близости от существующего санатория-курорта "Старая Русса". Мы предполагаем, что на территории земельного участка, который там есть, будет минеральная вода.. источник лечебной грязи. Соответственно, есть все предпосылки для того, чтобы создать уникальный курорт", - рассказал Кошкин.
Проект реализуется совместно с корпорацией Туризм.РФ в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
"Это исторический момент. Это первый проект на территории региона и один из первых проектов такого высокого уровня на территории страны. Хочу поблагодарить коллег – заместителя председателя правительства России Дмитрия Николаевича Чернышенко, генерального директора корпорации Туризм.РФ Сергея Алексеевича Суханова, региональную команду – всех, кто старался и убеждал, что это возможно. В конечном счете, все первичные риски корпорация снимает благодаря своим инвестициям. Мне это нравится тем, что, во-первых, класс выше, чем у существующего комплекса. Во-вторых, хорошая конкуренция развивается между двумя курортами", - отметил губернатор Новгородской области Андрей Никитин
.
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Предполагается, что новый курорт будет с акватермальным комплексом - с открытым подогреваемым бассейном, не считая закрытого. Будет построен медицинский центр с бальнеологической лечебницей, оборудован теннисный корт, кинотеатр, ресторан, детские площадки и многое другое. Кроме того, для персонала построят общежитие. Ожидаемый турпоток - 20 тысяч человек в год при среднем курсе лечения в 11 дней.
Объем инвестиций – 8,37 миллиарда рублей, из которых 8,16 миллиарла обеспечивает госкорпорация "Туризм.РФ", еще 0,21 миллиарда – средства федерального бюджета. Кроме того, сейчас идет поиск потенциальных инвесторов. Власти пояснили, что ожидаемое поступление налогов в консолидированный бюджет области в среднем более 260 миллионов рублей в год. В итоге, инвестсовет проект поддержал.
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